Guerra Israele-Hamas in diretta: gli attacchi israeliani uccidono 100 persone in tutta Gaza

Di Mersiha Gadzo e Usaid Siddiqui

Pubblicato il 31 dicembre 2023

Almeno 100 persone uccise e 286 ferite negli attacchi israeliani contro le case nel centro di Gaza nelle ultime 24 ore, dice il ministero della Sanità.

Il gabinetto di guerra israeliano si riunirà per discutere dello scambio di prigionieri-prigionieri mentre Netanyahu promette di continuare la guerra.

L’amministrazione del presidente Biden bypassa nuovamente il Congresso sulla vendita di armi a Israele.

Almeno 21.672 persone uccise e 56.165 ferite per causa degli attacchi isterici israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Il bilancio rivisto delle vittime dell’attacco del 7 ottobre in Israele è pari a 1.139.

Il Ministero della Sanità di Gaza conferma che le forze di occupazione israeliane hanno commesso 21 massacri nelle ultime 24 ore, provocando 150 martiri e 286 feriti.

Il corrispondente di Al Mayadeen ha riferito dei massacri commessi dall’occupazione da questa mattina in diverse zone della Striscia, dove 48 martiri sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro il quartiere di al-Zaytun a Gaza City.

In un altro assalto, 40 palestinesi sono stati uccisi in un raid di aerei da guerra israeliani su una casa nel quartiere di al-Sabra, a sud di Gaza City, con la maggior parte dei corpi delle vittime che sono rimasti sotto le macerie. Inoltre, 20 palestinesi sono stati martirizzati nell’attacco israeliano all’Università di al-Aqsa.

Nota: Notizie dei massacri oscurate dai media occidentali. Il genocidio della popolazione palestinese continua. Le foto e i video che arrivano da Gaza, con bambini feriti o uccisi e persone fatte a pezzi, gelano il sangue. Potrebbero turbare i brindisi di capodanno nella città europee.

Fonti: Al Jazeera News – Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad

Nota: Luciano Lago