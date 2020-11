Guerra in vista: un Trump vendicativo inizierà una guerra con l’Iran o porterà le truppe a casa?

da Redazione

di Phlip Giraldi

Ho una folle idea che non riesco a togliermi dalla testa, che noi americani ci stiamo dirigendo verso qualcosa come un Armageddon nei prossimi mesi, non importa come sarà risolto l’attuale imbroglio elettorale. La mia più grande preoccupazione è che temo che Trump attaccherà l’Iran, o attraverso una sorta di espediente sotto falsa bandiera o attraverso l’aggressione diretta.

Il terreno è già pronto per l’azione militare attraverso l’inesorabile ostilità verso la Repubblica islamica negli ultimi quattro anni combinata con una guerra economica intrapresa contro l’economia del paese e l’assassinio deliberatamente provocatorio di un leader iraniano, il generale Qassim Soleimani a gennaio. In verità, non ci vorrebbe molto per iniziare una guerra di tiro, solo una motovedetta errante che si insinua nelle acque costiere iraniane e apre il fuoco quando viene sfidata da un motoscafo delle Guardie Rivoluzionarie. Muoiono un paio di iraniani, forse anche un americano o due e tu avrai una guerra.

La speculazione che qualcosa potrebbe accadere deriva in parte dal modo in cui si sono verificati diversi cambiamenti del personale di alto livello del Pentagono in un momento che non ha senso per un’amministrazione zoppa o anche per un’amministrazione che pensa che invertirà i risultati elettorali. La “cessazione” e la sostituzione di Mark Esper come Segretario alla Difesa è stata spiegata come dovuta alla sua resistenza agli ordini del presidente di effettuare un ritiro delle truppe dall’Afghanistan, ma poiché un tale ritiro sarebbe difficilmente avviato entro gennaio, non sembra avere senso apportare la modifica alla struttura dei comandi in questo momento. In effetti, avere una nuova leadership rallenterebbe solo il processo, anche se il nuovo segretario alla Difesa ad interim Chris Miller avrebbe emesso un promemoriavenerdì scorso dicendo “Tutte le guerre devono finire” e c’è stato un annuncio di riduzioni di truppe sia in Afghanistan che in Iraq prima di gennaio, anche se vedremo come si svilupperà effettivamente. L’ arrivo del colonnello anti-interventista Douglas Macgregor al Pentagono come consigliere senior del segretario alla difesa ad interim è anche a sostegno dell’opinione che un importante ritiro delle forze statunitensi è imminente.

È anche plausibile che Esper sia stato licenziato a causa della sua resistenza a usare i soldati per reprimere i rivoltosi in caso di disordini civili tra oggi e gennaio, ma anche questo manca di credibilità in quanto una tale mossa sarebbe certamente osteggiata da interi capi di stato maggiore congiunti che non collaborerebbe. Un’altra spiegazione è che la cessazione era dovuta alla resistenza dichiarata di Esper al rilascio di file classificati relativi al Russiagate, che Donald Trump potrebbe vedere come una rivelazione finale della cospirazione per la sicurezza nazionale che cercava di distruggere la sua amministrazione.

Comunque sia, oltre a Esper, anche il capo della pianificazione ad interim del Pentagono James Anderson è stato costretto a dimettersi . Anderson è stato sostituito dall’intrigante Anthony Tata, che si crede sia ferocemente fedele al presidente e ha sostenuto alcune teorie cospirative di “stato profondo” sugli Obama. I cambiamenti ai vertici del Dipartimento della Difesa hanno anche innescato le dimissioni di altro personale senior tra cui il Vice Amministratore in pensione Joseph Kernan, che era sottosegretario alla Difesa per l’intelligence e la sicurezza. Kernan è stato sostituito da Ezra Cohen-Watnick, un amico del genero presidenziale Jared Kushner. Secondo quanto riferito, continua a esserci qualche preoccupazione tra gli altri top manager che sia in corso una caccia alle streghe.

Le pulizie al Pentagono e le voci insistenti che presto saranno seguite da licenziamenti contro l’ufficio del procuratore generale, l’FBI e la CIA hanno poco senso a questo punto del ciclo elettorale, indipendentemente dal fatto che si creda o meno che il risultato delle elezioni negli Stati Uniti sarà invertito. Ma presi insieme, potrebbero dare a Trump una mano libera per fare quello che vuole nei prossimi due mesi, includendo eventualmente l’utilizzo di alcuni elementi nell’apparato di sicurezza nazionale per intervenire direttamente nei processi di conteggio e transizione. Mi segnalano che un Trump arrabbiato potrebbe semplicemente preparare qualcosa di veramente vendicativo e anche incredibilmente stupido in termini di interessi nazionali.

Il presidente Donald Trump ha chiaramente un odio viscerale per l’Iran. È stato riferito che di recente, la scorsa settimana, ha chiesto ad alti consiglieri se doveva attaccare il principale sito nucleare iraniano a Natanz. Secondo quanto riferito, l’incontro è avvenuto poco dopo che gli ispettori internazionali hanno osservato quello che sembrava essere un aumento significativo delle scorte iraniane di materiale nucleare. I consiglieri hanno convinto il presidente che un attacco militare potrebbe rapidamente intensificarsi e non sarebbe comunque nell’interesse degli Stati Uniti.

Il segretario di Stato Mike Pompeo ha anche già notificato la centralità dell’Iran nel pensiero della Casa Bianca. Un recente rapporto del New York Times sull’assassinio di un presunto leader di al-Qaeda a Teheran, fornito a “funzionari dell’intelligence” senza nome, intende suggerire che il governo iraniano stia lavorando con il gruppo terroristico, il che non è verosimile. Il Dipartimento di Stato di Pompeo ha anche annunciato che gli Stati Uniti continueranno ad aumentare le sanzionisull’Iran così come sulla Siria.

Gli analisti ritengono che l’intenzione sia quella di creare una rete di sanzioni così onnicomprensiva che non saranno facilmente annullate, quindi nessuno in futuro potrà riparare le barriere con l’Iran cercando di ripristinare qualcosa di simile alle ispezioni del programma nucleare stabilite dal Piano globale congiunto di azione (JCPOA). La mossa è chiaramente intesa a impedire a Joe Biden, se dovesse diventare presidente, di tentare di invertire le politiche dell’amministrazione Trump nei confronti della Repubblica islamica.

Ci sono altre indicazioni che la Casa Bianca di Trump stia procedendo con misure per esercitare ancora più pressione sull’Iran. Elliot Abrams, che è responsabile della politica iraniana come Inviato speciale, è appena stato in Israele in visita per discutere di come l’amministrazione Trump, in coordinamento con Israele e diversi stati del Golfo, imporrà le nuove sanzioni all’Iran nelle restanti settimane rimaste. prima del giorno dell’inaugurazione, nel caso in cui l’elezione di Biden venga confermata. E Mike Pompeo si è anche fermato in Israele per una visita e colloquio con il primo ministro Benjamin Netanyahu.

Quei viaggi avvengono stranamente in un momento in cui si potrebbe pensare che i due lealisti dell’amministrazione sarebbero necessari a Washington. Israele è, ovviamente, in agguato nell’ombra su qualsiasi cosa abbia a che fare con la politica statunitense nei confronti dell’Iran. Israele gestisce l’attuale Casa Bianca attraverso il donatore multimiliardario Sheldon Adelson e gli israeliani, sebbene fiduciosi della loro capacità di dirigere Joe Biden proprio mentre controllavano Barack Obama , stanno anche avvertendo il presidente entrante che se cerca di ripristinare l’accordo sull’ispezione nucleare Israele dovrà “fare passi” e ci sarà la guerra con l’Iran.

In un rapporto certamente più allarmante che suggerisce che Israele sarà in grado di prendere il controllo di chiunque sia al comando a Washington , “Shimrit Meir, analista e commentatore israeliano, ha detto a JI [Jewish Insider] che il primo ministro Benjamin Netanyahu probabilmente” salverebbe l’opzione “di avere il controllo dei repubblicani” per un periodo disperato – un accordo incombente con l’Iran che non affronta le preoccupazioni [israeliane], per esempio. ” Un senato repubblicano avrà la capacità di “esercitare una pressione unica sulla politica estera di un’amministrazione Biden”, ha suggerito Richard Goldberg, consigliere senior presso la [neocon] Foundation for Defense of Democracies “.

Non è esattamente chiaro chi combatterebbe e morirà in ogni caso, ma poiché il governo israeliano e la sua lobby statunitense possiedono il Partito Democratico, è improbabile che Biden sia così audace da mordere la mano che lo nutre e lo farà rinunciare a correre il rischio di avviare un riavvicinamento con gli iraniani.

Oltre a fare ancora un altro favore a Israele, una piccola guerra, si spera contenibile, potrebbe anche essere utile in altri modi. Se viene pubblicizzato abbastanza da un media acquiescente, potrebbe generare qualcosa come una dichiarazione di stato di emergenza che prolunga quello che stiamo attraversando in questo momento e l’inaugurazione di Biden dovrà solo aspettare. Trump e Pompeo sono capaci di questo? Può essere.

Tutto questo è semplicemente troppo stravagante per essere considerato? E cosa si può fare per fermarlo? Vorrei osservare che non sono l’unico le cui antenne di pericolo si sono alzate quando i massimi funzionari del Pentagono sono stati estromessi così presto dopo le elezioni. Persino la stampa israeliana sta ipotizzando che potrebbe essere in arrivo un attacco e Mondoweiss ha un pezzo avvincente intitolato “Un Trump sfrenato potrebbe ancora scatenare la violenza contro l’Iran, ma i media statunitensi minimizzano il pericolo”. L’articolo cita un pezzo del New York Times che discute dei licenziamenti del Pentagono che include sepolto nel testo “. . . I funzionari del Dipartimento della Difesa hanno espresso privatamente la preoccupazione che il presidente possa avviare operazioni, palesi o segrete, contro l’Iran o altri avversari nei suoi ultimi giorni in carica “.

The Times, seguito con un altro articolo al Pentagono cambia l’11 novembre ° , che ha avuto inizio con “A epurazione dei civili di alto livello al Pentagono e l’ascensione di una simile linea dura politica ufficiale ad un lavoro superiore alla National Security Agency hanno ha suscitato preoccupazioni sul fatto che l’amministrazione Trump possa pianificare nuove punizioni per l’Iran … “Dato che il giornale generalmente stonato potrebbe avere una fonte affidabile, potrebbe suggerire che anche il resto di noi dovrebbe prenderne atto. Si vorrebbe sapere chi erano quegli anonimi funzionari del Dipartimento della Difesa e ci si potrebbe chiedere “Cosa sanno loro che noi il pubblico dovremmo sapere?”

Qualcuno potrebbe obiettare che anche per l’amministrazione Trump un attacco non provocato a un paese straniero pochi giorni prima di una transizione al governo qui in patria sarebbe un ponte troppo lontano. Ma questa valutazione è alquanto ingenua. I governi degli Stati Uniti, sia democratici che repubblicani, stanno facendo l’indicibile e ingiustificabile da tempo ormai. Speriamo che, invece di un nuovo conflitto armato, Donald Trump abbia la visione e la forza d’animo per mantenere ciò che aveva promesso di fare quattro anni fa. Mettiamo fine alle guerre e riportiamo a casa le truppe.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago