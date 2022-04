Guerra in Ucraina: tutto avviene sotto la gestione del Pentagono

Il grande calderone del grub NATO che coinvolge i soliti fantasmi e mercenari per racket e caos di bande organizzate.

di Nauman Sadiq (*)

Guerra segreta: in che modo l’inganno subappaltato dalla NATO ha assistito e continua ad assistere la guerra in Ucraina?

“Gli Stati Uniti stanno addestrando e guidando un’insurrezione”

Le forze speciali britanniche hanno addestrato le truppe ucraine a Kiev dall’inizio del mese, hanno detto i comandanti ucraini al quotidiano The Times a metà aprile.

Il capitano Yuri Myronenko, il cui battaglione è di stanza a Obolon, nella periferia settentrionale di Kiev, ha detto ai media che gli addestratori militari sono venuti per istruire le nuove reclute o i soldati che tornano nell’esercito a usare i missili anticarro NLAW. Febbraio quando iniziò l’invasione russa.

Anche ex militari britannici, marines e forze di commando sono in Ucraina che lavorano lì con appaltatori (mercenari) e volontari, ma gli ufficiali ucraini concordano sul fatto che il loro addestramento di questo mese è stato guidato da soldati britannici in servizio attivo.

“Le forze d’élite britanniche della SAS sono state in Ucraina dall’inizio della guerra, così come le forze speciali Delta degli Stati Uniti”, ha twittato il 9 aprile il giornalista francese Georges Malbrunot per il quotidiano Le Figaro , citando fonti dell’intelligence. Il giornalista ha versato i fagioli lo stesso giorno in cui il primo ministro britannico Boris Johnson ha fatto la sua visita a sorpresa a Kiev. Il primo ministro britannico era circondato da guardie appartenenti alla SAS britannica.

Il giornalista francese veterano che è tornato dall’Ucraina dopo essere arrivato lì con combattenti volontari ha detto a CNews che gli americani erano direttamente responsabili della guerra sul campo. “Sono rimasto sorpreso, così come i volontari, di scoprire che per entrare nell’esercito ucraino, beh, sono gli americani che prendono le decisioni e che gestiscono”, ha detto Malbrunot.

Ha aggiunto che lui ei volontari sono stati “quasi arrestati” dagli americani, che hanno affermato di avere il controllo, rivelando il giornalista che sono stati tutti poi costretti a firmare un contratto fino alla fine della guerra. “E chi comanda? Gli americani, l’ho visto con i miei occhi”, ha detto il giornalista francese aggiungendo “Pensavo di essere nelle brigate internazionali e mi sono ritrovato di fronte al Pentagono”.

Oltre alle forze SAS britanniche, alle forze speciali statunitensi e agli agenti sotto copertura della CIA, ci sono circa 6.824 mercenari stranieri provenienti da 63 diversi paesi che sono venuti in Ucraina per combattere dalla parte del governo Zelensky, ha rivelato il rapporto del ministero della Difesa russo la scorsa settimana. Di questi mercenari, 1035 sono stati “eliminati” mentre ne rimangono diverse migliaia. Circa 400 combattenti stranieri sono assediati dalle forze russe e della DPR nel complesso industriale Azovstal di Mariupol, insieme a forze ultranazionaliste e neonaziste che hanno rifiutato di arrendersi.

Il gruppo più numeroso di questi combattenti stranieri che conta il 1717 è arrivato dalla Polonia; circa 1.500 combattenti provenivano da Stati Uniti, Canada e Romania. 300 britannici, 300 georgiani e 193 combattenti della zona di controllo turca in Siria. Queste cifre sono state annunciate il 17 aprile dal portavoce del ministero della Difesa, il generale Igor Konashenkov. Secondo il generale, 1035 mercenari stranieri sono stati uccisi dalle forze russe, 912 sono fuggiti dall’Ucraina, lasciando 4877 di questi mercenari attivi nelle città di Kiev, Kharkov, Odessa, Nikolaiev e Mariupol.

La più grande forza armata segreta che il mondo abbia mai conosciuto è quella creata dal Pentagono nell’ultimo decennio.

Questo esercito segreto ora conta circa 60.000 membri, la maggior parte dei quali lavora lì sotto false identità e sotto profilo, tutti parte di un programma chiamato “Riduzione della firma ” (accresciuto, che rende qualcosa o persone più impercettibili). Un numero considerevole di questi appaltatori della difesa ha assistito le forze ucraine e le sue milizie neonaziste alleate per più di 8 anni in questa guerra per procura contro la Russia dal colpo di stato di Maidan del 2014 che ha rovesciato il governo di Viktor Yanukovich.

La forza, più di 10 volte più grande degli elementi clandestini della CIA, svolge compiti in patria e all’estero sia in uniforme militare che in abiti civili, ha riportato la rivista Newsweek lo scorso maggio.

Questo cambiamento senza precedenti ha messo più soldati, civili e appaltatori in condizioni di lavoro sotto false identità, sia come risultato della crescita delle forze speciali segrete, ma anche come risultato di una risposta intenzionale alle sfide di viaggiare e operare in un mondo sempre più trasparente . ( NdT:il che è qui un errore di giudizio a nostro avviso. Se infatti il ​​mondo è sempre più “trasparente” per le persone comuni che trovano sempre più difficile vivere senza essere rintracciate, elencate, monitorate, represse, intimidite per un sì o un no ecc… Lo stesso non è vero per tutte le barbouzerie e la finanza transnazionali che possono fare tutto, ovunque nella totale impunità, perché protette dalla “ragione di Stato” o dalla “sicurezza nazionale” o dalla prevalenza di interessi privati ​​privilegiati… la sorveglianza è onnipresente per i cittadini, l’opacità è onnipresente e mantenuto per gli scagnozzi e le armi armate del Nuovo Ordine Mondiale… Questa è una realtà quotidiana che si verifica ovunque nel mondo occidentale…)

Le operazioni di guerra segrete organizzate dall’esercito segreto del Pentagono nelle zone di conflitto di tutto il mondo non sono solo un settore poco conosciuto dell’esercito americano, ma anche una pratica totalmente non regolamentata. Nessuno conosce l’esatta dimensione di questo programma e l’esplosione della riduzione delle firme non è mai stata esaminata per il suo impatto sulla politica e sulla cultura militare.

Il Congresso degli Stati Uniti non ha mai attuato un audit sull’argomento. Eppure, l’esercito che sviluppa questo gigantesco progetto e questa forza clandestina senza precedenti, sfida le leggi degli Stati Uniti, della Convenzione di Ginevra (NdT: che ovviamente vale solo nel cantone di Ginevra…), il codice di etica militare e la base stessa di ogni responsabilità.

Lo sforzo di “Riduzione della firma” coinvolge circa 130 aziende private per amministrare questo nuovo mondo sotterraneo. Anche decine di organizzazioni governative segrete e poco conosciute supportano questo programma, stabilendo contratti riservati e supervisionando operazioni totalmente nascoste al pubblico. Insieme, queste società accumulano più di 900 milioni di dollari all’anno per il servizio di questa forza clandestina .

Le forze delle operazioni speciali costituiscono più della metà dell’intera forza di Signature Reduction, guerrieri ombra che danno la caccia ai “terroristi” nelle zone di guerra dal Pakistan all’Africa occidentale, ma che lavorano anche sempre più in punti caldi non riconosciuti, anche dietro “linee nemiche” in luoghi come il Nord Corea, Ucraina e Iran. Specialisti dell’intelligence, raccoglitori di informazioni, agenti del controspionaggio, persino linguisti, costituiscono il secondo elemento più grande: migliaia di loro sono schierati in ogni momento con vari gradi di copertura per proteggere le loro vere identità.

Dal famigerato massacro di Nisour Square a Baghdad nel 2007, l’appaltatore privato mercenario Blackwater, ribattezzato Academi nel 2011 e diventato una filiale del Gruppo Constellis, in seguito alla fusione con Triple Canopy nel 2014, ha costruito un impero in questo dominio. Nel 2013, la filiale di Academi, International Development Solutions (IDS), ha ricevuto circa 92 milioni di dollari in un contratto di sicurezza per il Dipartimento di Stato americano.

Mercenari sotto gestione del Pentagoo e CIA

Mercenari della ex Black Water, Academi

Dopo aver venduto Blackwater a un gruppo di investitori nel 2010, Erik Prince , ex Navy SEALs e fondatore dell’azienda mercenaria Blackwater, ha fondato un’altra società di sicurezza privata, il Frontier Services Group, registrato alla Borsa di Hong Kong, che fornisce consulenza e servizi di logistica e trasporto aereo, soluzioni per gli oligarchi cinesi per la sicurezza delle loro iniziative commerciali altamente redditizie in Africa.

Inoltre, oltre a consigliare e assistere la petromonarchia degli Emirati Arabi Uniti nel rafforzamento del suo stato di polizia, Erik Prince ha anche fornito armi e un aereo modificato al signore della guerra libico orientale ed ex fantasma della CIA, Khalifa Haftar, sostenuto dall’Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti, in la sua fallita campagna militare contro il governo di Tripoli tra aprile 2019 e giugno 2020.

Utilizzando i suggerimenti e l’aiuto di sua sorella Betsy Devos, che ha lavorato come ministro dell’istruzione nell’amministrazione Trump, Erik Prince ha persino fatto un’offerta a Trump per affidare la guerra in Afghanistan a mercenari che consigliavano e assistevano le forze afghane dopo il ritiro delle truppe americane. Ma Trump ha concluso un accordo di pace con i talebani nel febbraio 2020 e poi ha perso le elezioni prima di poter prendere in considerazione questa bizzarra proposta.

Sebbene sia noto che gli appaltatori militari del Pentagono abbiano addestrato e consigliato diverse brigate neonaziste integrate con le forze ucraine contro la regione del Donbass dal 2014, Erik Prince, così come i dirigenti di grandi società di sicurezza private che forniscono mercenari per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, hanno visitato personalmente Kiev all’inizio di febbraio in seguito al posizionamento di truppe russe nelle vicinanze e all’incontro con funzionari della sicurezza del governo Zelensky , secondo fonti informate.

Prima di intraprendere questa visita clandestina a Kiev, Erik Prince si è consultato con il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines con cui EP ha una lunga relazione che risale ai primi anni ’90 dopo aver acquistato un bar a Fell’s Point, Baltimora, in seguito al sequestro durante un raid della polizia antidroga. L’ha trasformata in una libreria-caffetteria esotica che offre “letture erotiche” tra gli altri passatempi licenziosi.

Nei suoi incontri con le agenzie di sicurezza nazionale americane di alto rango, Erik Prince ottenne una “promessa da gentiluomo”, senza alcuna prova documentata a causa dell’aspetto “faustiano” del patto, che lui e i suoi associati non sarebbero mai stati in alcun modo ritenuti legalmente responsabili di tutto il lavoro sporco svolto nella guerra per procura in Ucraina.

Infatti, appaltatori militari mercenari in stretto coordinamento e consultazione costante con operatori segreti della CIA, forze speciali e agenzie di intelligence occidentali, non solo addestrano le forze di sicurezza ucraine, che sono in gran parte composte da coscritti e milizie neonaziste alleate per l’uso delle oltre 60.000 armi anticarro e 25.000 missili antiaerei portatili forniti collettivamente come assistenza all’Ucraina dalle nazioni della NATO, ma dirigono l’intera strategia di difesa dell’Ucraina prendendo parte attiva alle operazioni di combattimento in alcune delle battaglie più feroci contro le forze russe a Mariupol, Kharkov e nella regione orientale del Donbass in Ucraina.

In uno scoop esplosivo, il Times ha riferito il 4 marzo che gli appaltatori della difesa stavano reclutando veterani per operazioni segrete in Ucraina, pagando 2.000 dollari : “Il lavoro non è privo di rischi, ma vicino a 60.000 dollari al mese, la paga è buona . I candidati devono avere almeno 5 anni di esperienza militare nell’Europa orientale, essere bravi in ​​ricognizione, essere in grado di condurre operazioni di soccorso con pochissimo supporto e conoscere il tipo di armamento dell’era sovietica”.

I media russi hanno affermato il mese scorso che le agenzie di sicurezza statunitensi avevano lanciato un massiccio programma di reclutamento per inviare mercenari in Ucraina, compresi mercenari addestrati da Academi, ex Blackwater, Cubic e la Dyn Corporation. .

Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha avvertito che i mercenari catturati in Ucraina non saranno considerati prigionieri di guerra e nella migliore delle ipotesi dovranno affrontare accuse penali e essere assicurati alla giustizia.

In un’intervista con Dana Bash della CNN il 3 aprile, l’SG della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che “gli alleati della NATO hanno sostenuto l’Ucraina per anni”, aggiungendo che gli aiuti militari “sono stati elevati per diverse settimane dopo l’invasione”. Ha chiarito che “gli alleati della NATO come gli Stati Uniti, ma anche la Gran Bretagna e il Canada e pochi altri, addestrano le truppe ucraine da anni…”

Secondo le stime di Stoltenberg “decine di migliaia di soldati ucraini” hanno ricevuto questo tipo di addestramento e “sono ora in prima linea a combattere le forze russe invasori”. Il SG attribuisce alla Nato il merito del fatto “che le forze armate ucraine sono più grandi, meglio equipaggiate, meglio addestrate e meglio guidate di prima”.

Oltre a un programma della CIA di lunga data volto a coltivare un’insurrezione anti-russa in Ucraina, il 26 febbraio, due giorni dopo l’inizio dell’operazione russa in Ucraina, il Dipartimento della Difesa nazionale canadese ha rivelato che l’esercito canadese aveva addestrato approssimativamente ” 33.000 militari ucraini e personale di sicurezza in una gamma di tecniche e tattiche avanzate”. Mentre il Regno Unito, nell’ambito dell’operazione Orbital, ha addestrato 22.000 combattenti ucraini, come notato dall’esperto NATO SG.

Un altro scoop esplosivo riportato da Zach Dorfman il 16 marzo: “Nel programma di addestramento con sede in Ucraina, la CIA e i suoi paramilitari hanno insegnato agli ucraini tecniche da cecchino, come l’utilizzo di missili anticarro statunitensi” Javelin “e altre attrezzature, nonché come eludere il tracciamento elettronico digitale che i russi usano per fornire coordinate molto precise alla loro artiglieria sull’esatta posizione delle truppe ucraine.

Anche l’uso di strumenti di comunicazione segreti e come rimanere inosservabili in una zona di guerra, attirando anche le forze russe fuori dalle loro posizioni”.

“Quando i paramilitari della CIA sono arrivati ​​nell’Ucraina orientale dopo la prima incursione russa nel 2014. Avevano due scopi. In primo luogo è stato loro ordinato di determinare come l’agenzia di intelligence potesse aiutare al meglio il personale delle operazioni speciali ucraine a combattere le forze russe ei loro alleati separatisti, che avevano scatenato una guerra di logoramento contro le truppe ucraine nella regione del Donbass. La seconda parte della missione consisteva nel mettere alla prova gli stessi ucraini nelle avversità”, secondo gli ex agenti.

Accanto al programma clandestino della CIA per addestrare l’esercito ucraino, composto principalmente da coscritti e milizie neonaziste, e il programma delle forze speciali statunitensi per addestrare le forze di sicurezza ucraine presso il Centro di addestramento al combattimento Yavoriv nell’Ucraina occidentale vicino al confine con la Polonia, il centro stesso che è stato colpito da una raffica di 30 missili russi uccidendo almeno 35 mercenari il 13 marzo, Dorfman afferma in un rapporto di gennaio che la CIA aveva anche un programma di addestramento segreto per addestrare le forze speciali ucraine in un centro militare non specificato negli Stati Uniti meridionali.

“La CIA sta supervisionando un intenso programma di addestramento segreto negli Stati Uniti per le forze speciali ucraine d’élite e altro personale dell’intelligence, secondo cinque ex funzionari dell’intelligence e della sicurezza nazionale che hanno familiarità con l’iniziativa. Il programma, iniziato nel 2015, ha sede in una località sconosciuta nel sud degli Stati Uniti.

“Mentre il programma segreto, gestito da paramilitari (mercenari) che lavorano per il Ground Branch della CIA, ora ufficialmente noto come Ground Department, è stato istituito dall’amministrazione Obama dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, il programma si è ampliato sotto l’amministrazione Trump. Il governo Biden lo ha reso ancora più grande”.

Già nel 2015, come parte dell’espansione dei suoi sforzi anti-russi, i paramilitari della CIA Ground Branch “hanno anche iniziato a viaggiare in prima linea nell’Ucraina orientale” per consigliare e assistere le forze di sicurezza ucraine e i loro alleati neonazisti. Il programma della CIA di più settimane, con sede negli Stati Uniti, includeva “addestramento alle armi, tecniche di mimetizzazione, navigazione terrestre, tattiche, intelligence e altro”.

Una persona molto familiare con il programma lo ha detto in modo più diretto. “Gli Stati Uniti stanno guidando un’insurrezione “, ha detto un ex ufficiale della CIA, aggiungendo che il programma ha insegnato agli ucraini “come uccidere i russi”.

Decenni fa, la CIA ha impartito un addestramento minimo alle unità dell’intelligence ucraina per cercare di creare un alleato a Kiev per gli Stati Uniti e per sabotare l’influenza russa, ma la cooperazione è aumentata notevolmente con l’annessione della Crimea alla Russia nel 2014 in seguito al colpo di stato di Kiev Maidan che ha rovesciato il governo del presidente ucraino Viktor Yanukovich, ha detto a Dorfman un ex agente della CIA.

(*) Nauman Sadiq è uno scienziato geopolitico e analista della sicurezza nazionale con sede a Islamabad, in Pakistan. È specializzato nell’analisi delle guerre asimmetriche in Medio Oriente e altrove. È esperto nell’analisi del neocolonialismo, del complesso militare-industriale e dell’imperialismo petrolifero. Partecipa attivamente alla ricerca analitica di VT.

Fonte: Veterans Today

Traduzione: Luciano Lago