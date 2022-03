GUERRA IN UCRAINA GIORNO 6: LA RUSSIA HA CAMBIATO TATTICA E HA AVUTO SUCCESSO. ENORMI VITTIME E DISASTRI UMANITARI

Guerra in Ucraina Giorno 6: la Russia ha cambiato tattica e ha avuto successo. Enormi vittime e disastri umanitari.

Il 1 marzo 2022, il sesto giorno di guerra in Ucraina, l’esercito russo ha cambiato tattica, sia in termini di conduzione di operazioni militari contro l’AFU, sia in termini di atteggiamento nei confronti della popolazione civile.

Il 1 ° marzo, numerosi droni da ricognizione senza pilota delle forze armate russe sono stati osservati nei cieli dell’Ucraina, in particolare vicino a Kharkiv. Sorge la domanda sul perché i russi abbiano effettivamente trascurato questo elemento di ricognizione aerea nei 5 giorni precedenti, dopo aver raggiunto la piena supremazia aerea. Apparentemente, la risposta sta nell’incompetenza di alcuni dei generali di Mosca, che avevano raggiunto le posizioni di comando nell’operazione militare contro l’Ucraina attraverso intrighi alla ricerca di imminenti premi e promozioni.

Errori grossolani nei primi 5 giorni di guerra da parte del comando russo in diverse direzioni sono stati rilevati da esperti militari sia russi che americani. Ad esempio, è difficile immaginare la logica dell’alto comandante, che il 27 febbraio ordinò a un plotone con 4 veicoli corazzati leggeri, separato dalle forze principali e senza una preventiva ricognizione di andare in profondità nell’area della città di Kharkiv per prendere e proteggere l’anello di trasporto. Di conseguenza, il gruppo è stato distrutto e un soldato è stato fatto prigioniero. Ci sono stati molti di questi esempi durante i primi 5 giorni dell’operazione, specialmente nella direzione di Kharkiv, un po’ meno nelle aree di Kherson e Sumy.

Tuttavia, il 1 marzo la situazione è oggettivamente cambiata. Oltre all’uso di droni per la ricognizione, le colonne posteriori e di rifornimento delle forze armate russe iniziarono a muoversi con le guardie da combattimento. È stato notato il movimento dei veicoli corazzati russi, sia in marcia che nelle aree urbane con fanteria corazzata.

La presenza degli aerei d’attacco dell’aviazione russa nei cieli dell’Ucraina è aumentata. Il coordinamento e l’interazione tra le varie unità delle forze armate russe si sono intensificati. L’artiglieria è usata ove possibile. La precisione dei missili e degli attacchi aerei è aumentata. I russi hanno iniziato a colpire le strutture militari che apparentemente avevano pianificato in precedenza di sequestrare relativamente integre, come le accademie militari di Kharkiv e dell’aviazione, le infrastrutture, gli hangar e i magazzini del più grande aeroporto militare vicino a Kharkiv.

Anche la reazione dei militari russi alle azioni provocatorie da parte dei civili e soprattutto dei membri delle cosiddette forze di difesa territoriale, costituite da civili senza divise militari, è cambiata in modo significativo. Kiev aveva precedentemente esortato i civili a resistere attivamente all’occupazione russa lanciando con forza bombe molotov contro veicoli russi, bloccando strade, lanciando attacchi a sorpresa, avvicinandosi con il pretesto di intenzioni pacifiche, ecc. Fino al 1 marzo, i militari russi avevano l’ordine di evitare ritorsioni ai civili provocazioni in ogni modo possibili, fino alle conseguenze dell’azione penale.

Dal 1 marzo l’ordine sembra essere cambiato e le unità russe hanno iniziato ad agire secondo gli standard di comportamento sul territorio nemico. Così, il 1 marzo, in risposta a un’imboscata da parte di membri della difesa territoriale vicino a Kherson , che hanno tentato di lanciare bombe molotov contro un convoglio russo, è stato aperto al nemico un brutale fuoco di rappresaglia. Il video registra almeno 10 morti. In altre aree dell’Ucraina, quando sono stati fatti tentativi dimostrativi davanti alla telecamera per bloccare l’avanzata dell’equipaggiamento militare russo, le forze armate russe hanno immediatamente utilizzato mezzi speciali e hanno sparato in aria. Gli attivisti si sono immediatamente dispersi.

Le unità russe non hanno fretta di entrare nella capitale. Le forze armate russe stanno espandendo le loro zone di controllo intorno a Kiev, senza tentare di entrare nell’area urbana. Le truppe russe sono ora vicine a Brovary, un sobborgo di Kiev, dove hanno preso piede. Il corridoio umanitario da Kiev a ovest è aperto, senza unità russe o operazioni aeree in questa direzione.

In effetti, gli eventi che si svolgono in città, in particolare l’inerzia dimostrativa delle autorità ucraine nella sfera sociale e nell’ordine pubblico, da un lato, e la feroce spavalderia propagandistica nello spazio dell’informazione, dall’altro, hanno iniziato a cambiare l’umore dei residenti della città nei confronti delle autorità. Le autorità ucraine stanno rapidamente perdendo il sostegno dei residenti della città e il lavoro di base raggiunto dalla propaganda nei giorni precedenti. Se due giorni fa oltre il 90% dei residenti di Kiev ha percepito le azioni della Russia in modo estremamente negativo, ora percepisce ugualmente negativamente sia l’aggressione russa che l’attività degli uffici del presidente dell’Ucraina e del sindaco di Kiev.

A Kharkiv la situazione è ancora peggiore. L’amministrazione comunale si rifiuta persino di negoziare l’apertura di un corridoio umanitario. Unità di battaglioni nazionalisti stanno sparando alle auto dei cittadini che stanno cercando di lasciare la città. Sono state segnalate numerose vittime.

Il 1° marzo, unità di terra russe si sono trincerate alla periferia di Kharkiv. L’aviazione russa ha condotto pesanti attacchi missilistici e bombardamenti contro le principali infrastrutture militari della città. Testimoni oculari hanno notato il bombardamento della periferia della città con più lanciarazzi. Entrambe le parti in conflitto si incolpano a vicenda per i bombardamenti. C’è uno scontro a fuoco intermittente nella periferia della città. Nel pomeriggio del 1 marzo è stata notata una forte attività dell’aeronautica militare russa nelle vicinanze di Kharkiv.

Il 1° marzo, unità della DPR e della Federazione Russa circondarono completamente Mariupol . Quasi tutti gli insediamenti limitrofi, compreso. Shyrokyne e Sartana sono sotto il controllo delle forze della “Coalizione eurasiatica”. I corridoi umanitari saranno aperti fino al 2 marzo. Dopodiché, sembra che sia previsto il rastrellamento definitivo della città. La notte del 2 marzo c’erano combattimenti nella periferia della città. È stata denunciata la demoralizzazione della guarnigione di Mariupol. Le unità che si sono precedentemente ritirate da Volnovakha a Mariupol si stanno scontrando con la guarnigione cittadina. Il comando generale è perso. (…………..)

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago