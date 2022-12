Guerra ibrida contro l’Iran: gruppi terroristici hanno ucciso 200 iraniani

di Al-Manar

Il ministero dell’Interno iraniano ha rivelato che il nemico ha intrapreso una guerra ibrida contro la Repubblica islamica dell’Iran per indebolire la solidarietà nazionale e ostacolare il progresso del Paese, non mancando di informare che circa 200 persone hanno perso la vita nelle rivolte iniziate da settembre da separatisti e gruppi. terroristi

In una dichiarazione rilasciata sabato 3 dicembre, il Consiglio di sicurezza del ministero dell’Interno ha affermato che un piccolo numero di rivoltosi ha commesso atti di vandalismo, violenza e insicurezza in Iran e ha aperto la strada a gruppi separatisti e terroristi che sono stati in grado di infiltrarsi nel Paese e compiere attacchi brutali contro persone innocenti.

Il ministero ha fornito il suo primo bilancio sui disordini finora e ha affermato che i morti includevano membri delle forze di sicurezza, persone uccise in atti terroristici, vittime innocenti del “progetto di omicidio sotto falsa bandiera” da parte di società straniere affiliate a gruppi, rivoltosi e oppositori armati. elementi rivoluzionari membri di gruppi secessionisti.

Ha osservato che i disordini, scoppiati in seguito alla morte in custodia della polizia di una giovane donna iraniana a metà settembre, hanno inflitto miliardi di rial di danni alla proprietà pubblica e privata.

Mahsa Amini , 22 anni, è morta in ospedale tre giorni dopo essere crollata in una stazione di polizia. Un’inchiesta ha attribuito la sua morte alle sue condizioni mediche, respingendo le accuse di essere stata picchiata dalle forze di polizia.

Negli ultimi due mesi, e usando le proteste come copertura, rivoltosi e delinquenti – molti poi rivelatisi avere legami con partiti stranieri – si sono scatenati, compiendo feroci attacchi alle forze di sicurezza, vandalismo, profanazione di luoghi sacri, e uccisioni sotto falsa bandiera di civili per incriminare la polizia iraniana.

Le rivolte hanno anche posto le basi per attacchi terroristici in tutto il paese.

La dichiarazione afferma inoltre che dopo la tragica morte di Amini, il nemico ha accelerato l’attuazione del suo complicato complotto per intraprendere una guerra ibrida contro l’Iran che avrebbe dovuto iniziare con diversi pretesti.

Ha aggiunto che il nemico stava escogitando complotti per fomentare la violenza etnica, religiosa e settaria nelle province di confine iraniane, tra cui Sistan e Balochistan, Kurdistan e Azerbaigian occidentale.

Secondo il ministero, i servizi di intelligence del nemico hanno contrabbandato enormi quantità di armi nel Paese per compiere attacchi terroristici al fine di fomentare il malcontento del popolo iraniano e accusare il governo iraniano di insicurezza crescente nel Paese.

Donne iraniane che appoggiano il governo

Ha osservato che il paese ha cercato di affrontare le rivolte con la massima indulgenza, ma ha sottolineato che l’apparato di sicurezza e le forze di polizia iraniane sono fermamente determinati a non lasciare che le rivolte sostenute dall’estero mettano in pericolo la sicurezza nazionale e ad affrontare con decisione qualsiasi fonte di disordine e assembramenti illeciti a tutti i livelli.

” L’Iran non scenderà mai a compromessi né negozierà sulla sicurezza del suo popolo “, afferma la dichiarazione.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dichiarato giovedì che il nemico ha commesso uno ” scandaloso errore di calcolo ” nel provocare le recenti rivolte in Iran, sottolineando che la nazione iraniana ha sventato i loro complotti per alimentare l’insicurezza e il caos in tutto il paese.

” Negli eventi recenti, elementi della controrivoluzione hanno commesso un terribile errore di calcolo, come di solito accade nei loro [atti di] tradimento, e hanno aggiunto nuovi crimini al loro passato [segnato da] tradimento “, ha detto Raisi ai residenti della città curda di Sanandaj , capoluogo di provincia del Kurdistan, nell’Iran occidentale.

fonte: Al-Manar