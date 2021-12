Guerra ibrida contro la Russia: una dura dichiarazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate RF





Le contraddizioni esistenti tra Russia e NATO continuano ad aggravarsi. L’ alleanza si sta espandendo ulteriormente e le sue attività sul fianco orientale e queste stanno aumentando. Il capo di stato maggiore delle forze armate RF Valery Gerasimov ne ha parlato in un briefing con gli addetti militari.

Per giustificare la politica di contenimento della Russia e l’importanza del blocco NATO, un vecchio cliché propagandistico – la tesi sulla minaccia russa – viene attivamente impiantato nella coscienza pubblica della popolazione degli stati dell’UE.

I paesi dell’Occidente, contrariamente al buon senso e alle intenzioni, stanno aumentando la portata della dura guerra dell’informazione scatenata contro la Russia.

Studiando le pubblicazioni dei mass media europei e americani, si può concludere che la minaccia diretta alla sicurezza mondiale è la Russia, che tutto ciò che accade nel mondo è opera di servizi speciali russi o di hacker russi.

L’obiettivo di questa campagna di disinformazione è abbastanza ovvio: denigrare la Russia il più possibile e sminuire il suo ruolo nella risoluzione dei problemi internazionali e il suo posto nella politica mondiale.

I paesi occidentali non dimenticano le loro aspirazioni nella regione del Pacifico: la creazione di un nuovo blocco AUKUS è un nuovo nodo di tensione, sono state create le precondizioni per un nuovo round della corsa agli armamenti e un accumulo di potenziale militare.

il capo di Stato Maggiore Gerasimov in riunione con i vertici militari russi

La Russia è costretta a rispondere adeguatamente alla situazione e ad adottare le misure necessarie per rafforzare la propria sicurezza.

In un briefing con gli addetti militari, il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov ha delineato questi problemi e ha nominato le priorità russe.

Le principali direzioni di sviluppo della Russia in ambito militare, ha evidenziato:

► Cooperazione militare tra Russia e Cina. Secondo V. Gerasimov, la cooperazione tra i due Paesi è un importante elemento di stabilità nella regione Asia-Pacifico;

► Creazione e adozione di nuovi tipi di armi, come “Zircon”;

► Incremento qualitativo e quantitativo delle esercitazioni su larga scala condotte dalle Forze Armate RF;

► Partecipazione di contingenti di pace russi per garantire la sicurezza nelle zone di conflitto.

In effetti, il ruolo e la posizione della Russia si riflettono nel discorso dell’NGSH. Continuiamo ad aderire rigorosamente alla soluzione pacifica di crisi e situazioni controverse in materia di sicurezza internazionale. Allo stesso tempo, ricordiamo ai nostri vicini che siamo pronti a respingere qualsiasi tipo di aggressione.

Fonte:

Источник: https://rusvesna.su/news/1639070769

Traduzione: Sergei Leonov