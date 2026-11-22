di Moon of Alabama

Attualmente, le forze armate statunitensi in Medio Oriente e in Iran si trovano in una situazione di stallo. Sebbene entrambe le parti si scambino attacchi di rappresaglia contro installazioni radar e di difesa aerea, per il momento si astengono da un’ulteriore escalation.

L’amministrazione Trump spera che il suo blocco economico contro l’Iran costringa il governo iraniano alla capitolazione o provochi una rivoluzione contro il regime. Nessuno di questi scenari è probabile che si verifichi.

Mentre il governo provvisorio israeliano guidato dal Primo Ministro Netanyahu spinge gli Stati Uniti verso una nuova guerra , in particolare diffondendo false voci sulle armi di distruzione di massa iraniane, altri alleati degli Stati Uniti nella regione del Golfo implorano gli USA di non riprendere le operazioni militari. Temono una rappresaglia iraniana che li colpirebbe inevitabilmente.

Nel corso dell’ultima settimana, l’esercito iraniano ha intensificato gli attacchi (video) contro le navi che transitano nello Stretto di Hormuz al di fuori delle rotte regolamentate e controllate dall’Iran. L’obiettivo è quello di far salire i prezzi del petrolio a tal punto da costringere gli Stati Uniti a riconoscere la sconfitta. Anche questo tentativo, tuttavia, difficilmente avrà l’effetto sperato.

L’attuale situazione di stallo rappresenta una seria sfida economica per la società iraniana. I prezzi sono aumentati e, per alcuni, persino i beni di prima necessità rischiano di diventare un lusso. Con la situazione che si fa sempre più insostenibile, la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Khamenei, ha esortato il governo iraniano a porre fine a questo stato di “né guerra né pace”.

Il governo, in accordo con le forze di sicurezza, ha deciso di sfidare gli Stati Uniti a riprendere il conflitto senza che l’Iran intraprenda azioni offensive.

Attualmente, circa quattordici petroliere iraniane stanno facendo rifornimento sull’isola iraniana di Kharg. Formeranno una “carovana” , attraverseranno lo stretto e si dirigeranno verso i clienti iraniani situati a est.

L’idea alla base di questo convoglio è quella di sfidare il blocco imposto dagli Stati Uniti all’Iran. Se gli Stati Uniti attaccassero la flotta iraniana destinata all’esportazione, l’esercito iraniano reagirebbe distruggendo le infrastrutture di esportazione di altri Paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti.

L’account Twitter /X dell’agenzia di stampa Fars ha spiegato questo piano (traduzione automatica):

“In una situazione d’assedio il tempo è una risorsa scarsa; l’idea di una “carovana di petroliere” è proprio ciò che collega il discorso dell’autorità all’azione in condizioni d’assedio.

Quest’idea significa: non aspetteremo il permesso degli Stati Uniti. Apriremo la strada e renderemo la sua chiusura così costosa per l’altra parte che riterranno più ragionevole lasciarla aperta. […]

Meno di sei anni fa, quando petroliere iraniane, battenti bandiera propria e identificandosi apertamente, si diressero verso il Venezuela per vendere carburante nonostante le pesanti sanzioni, senza che nessuno le fermasse, il mondo prese coscienza della potenza dell’Iran. Il convoglio di petroliere sta ora ricreando questa scena su scala del Golfo Persico, questa volta con la Cina come destinazione. […]

Il concetto di carovana dimostra chiaramente che se un singolo proiettile colpisse lo scafo di una petroliera iraniana, il petrolio e i terminal petroliferi degli Emirati Arabi Uniti, dell’Arabia Saudita e del Qatar verrebbero immediatamente presi in considerazione nell’equazione delle rappresaglie .

L’Iran sta prendendo l’iniziativa per sfidare la situazione attuale, ma sta lasciando agli Stati Uniti la responsabilità di una nuova conflagrazione, sparando il primo colpo.

Commenti di Fars :

“Abbiamo navigato nell’oscurità per anni; ora è tempo di navigare alla luce del giorno, torcia alla mano, e dimostrare a tutti di cosa siamo capaci.”

I funzionari iraniani sanno che, sotto assedio, il silenzio e l’attesa non fanno altro che aumentare la pressione.

In questo contesto, il convoglio di petroliere afferma: il tempo è essenziale e serve determinazione. Questo convoglio è la semplice e chiara espressione di tale determinazione .

L’Iran spera che gli stati arabi del Golfo, i cui terminal petroliferi e le cui entrate nazionali sono ostaggio del piano della “carovana”, esercitino pressioni sugli Stati Uniti affinché si astengano da qualsiasi attacco contro le petroliere iraniane.

Se ciò dovesse avere successo, il blocco contro l’Iran verrebbe spezzato. Gli Stati Uniti, loro malgrado, avrebbero ammesso la sconfitta.

Ma se gli Stati Uniti iniziassero ad affondare le petroliere iraniane, la grande battaglia, attualmente sospesa, sulla presenza americana in Medio Oriente riprenderebbe (di nuovo).

Fonte: Moon of Alabama

Traduzione: Luciano Lago