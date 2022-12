Guerra cognitiva: la NATO sta tramando una guerra per impadronirsi delle menti delle persone





di Jonas Togel

Dal 2020 la NATO porta avanti i suoi piani di guerra psicologica che devono essere posti sullo stesso piano delle precedenti cinque aree operative dell’alleanza militare (terra, acqua, aria, spazio, cyberspazio). Questo è il campo di battaglia per dominare l’opinione pubblica. I documenti della NATO parlano di “guerra cognitiva” – guerra mentale. Quanto è concreto il progetto, quali passi sono stati compiuti finora e a chi è rivolto?

Per essere vittoriosi in guerra, bisogna vincere anche la battaglia dell’opinione pubblica. Questo si fa da più di 100 anni con strumenti sempre più moderni, le cosiddette tecniche di soft power. Questi descrivono tutti gli strumenti psicologici di influenza con cui le persone possono essere guidate in modo tale che esse stesse non siano consapevoli di questo controllo. Il politologo americano Joseph Nye definisce il soft power come ” l’abilità di persuadere gli altri a fare ciò che si vuole senza usare la violenza o la coercizione ” .1 .

La sfiducia nei confronti dei governi e dei militari sta crescendo, mentre la NATO intensifica i suoi sforzi per utilizzare una guerra psicologica sempre più sofisticata nella battaglia per le menti ei cuori delle persone. Il programma principale è “Cognitive Warfare”. Con le armi psicologiche di questo programma, l’uomo stesso deve essere dichiarato il nuovo teatro di guerra, il cosiddetto “dominio umano” (la sfera umana).

Uno dei primi documenti della NATO su questi piani è il documento del settembre 2020 intitolato “Sesta area di operazioni della NATO”. scritto per conto del NATO Innovation Hub (abbreviato: IHub ). Gli autori sono l’americano August Cole, ex giornalista del Wall Street Journal specializzato nell’industria della difesa, che ha lavorato per diversi anni per il think tank transatlantico Atlantic Council, e il francese Hervé le Guyader.

Fondato nel 2012, IHub afferma di essere un think tank in cui ” esperti e inventori di tutto il mondo lavorano insieme per risolvere le sfide della NATO ” e ha sede a Norfolk, Virginia, USA. Non ufficialmente parte della NATO, è finanziato dall’Allied Transformation Command della NATO, uno dei due quartier generali strategici della NATO.

Il saggio racconta diverse storie di fantasia e si conclude con un discorso di fantasia del presidente degli Stati Uniti, che spiega ai suoi ascoltatori come funziona la guerra cognitiva e perché chiunque può parteciparvi:

“ I progressi odierni della nanotecnologia, della biotecnologia, dell’informatica e delle scienze cognitive, spinti dall’avanzata apparentemente inarrestabile della troika dell’intelligenza artificiale, dai big data e dalla “dipendenza digitale” della nostra civiltà, hanno creato una prospettiva molto più inquietante: un sistema integrato quinto pilastro, dove ognuno, a sua insaputa, agisce secondo i piani di un nostro avversario ”.

I pensieri e i sentimenti di ogni individuo sono sempre più al centro di questa nuova guerra:

” Tu sei il territorio conteso, ovunque tu sia, chiunque tu sia .”

Inoltre, c’è da deplorare una ” costante erosione del morale della popolazione “. Cole e Guyader sostengono quindi che il dominio umano è la maggiore vulnerabilità. Questa zona di operazione (“dominio”) sarebbe quindi la base per il controllo di tutti gli altri campi di battaglia (terra, acqua, aria, spazio, cyberspazio). I due autori invitano quindi la NATO ad agire rapidamente e a considerare lo spirito umano come la “sesta area di operazioni” della NATO.

Propaganda partecipativa

Quasi contemporaneamente, l’ex funzionario pubblico francese e responsabile dell’innovazione presso l’IHub, François du Cluzel, stava lavorando al documento strategico completo “Cognitive Warfare” che è stato pubblicato dall’IHub nel gennaio 2021. Invece di utilizzare scenari immaginari, du Cluzel ha scritto un’analisi dettagliata della guerra delle menti. Come gli autori di “Sesta area di operazioni della NATO”, sottolinea che ” la fiducia (…) è l’obiettivo “. Questo può essere vinto o distrutto dalla guerra dell’informazione o da PsyOps, cioè la guerra psicologica. Tuttavia, le tecniche convenzionali di soft powernon bastano più, occorre una guerra cognitiva, cioè legata alla mente, una “propaganda partecipata” alla quale “partecipano tutti”.



Non è chiaro chi sia il bersaglio di questa propaganda, ma du Cluzel fa notare che tutti sono coinvolti in questa nuova forma di manipolazione e che l’obiettivo è proteggere il “capitale umano” della Nato. Scope si riferisce a “l’intero ambiente umano, amico o nemico che sia”. Sebbene le capacità del nemico e la minaccia nel campo della guerra cognitiva siano “ancora deboli”, du Cluzel invita la NATO ad agire rapidamente e promuovere la guerra cognitiva:

“ La guerra cognitiva può essere l’elemento mancante che può trasformare la vittoria militare sul campo di battaglia in un duraturo successo politico. Il “regno umano” può benissimo essere il fattore decisivo (…). I primi cinque teatri delle operazioni [terra, mare, aria, spazio, cyberspazio] possono portare a vittorie tattiche e operative, ma solo il teatro umano delle operazioni può portare alla vittoria finale e completa ” (p. 36).

Le neuroscienze come arma

Pochi mesi dopo, la NATO accoglie le richieste degli strateghi. Nel giugno 2021, ha organizzato il suo primo incontro scientifico sulla guerra cognitiva a Bordeaux, in Francia. In un’antologia che ha accompagnato il simposio, gli strateghi dell’Innovation Hub hanno avuto l’opportunità di parlare con alti funzionari della NATO. Nella sua prefazione, il generale francese André Lanata ha ringraziato ” il nostro polo di innovazione ” e ha sottolineato l’importanza di “sfruttare le debolezze della natura umana ” e condurre questa “battaglia” in ” tutti i settori della società.”. Si tratta anche di coinvolgere le neuroscienze nella corsa agli armamenti (“Weaponisation of Neurosciences”). È stato sottolineato che la guerra cognitiva della NATO è una difesa contro guerre simili condotte da Cina e Russia. Le loro ” attività di disinformazione ” hanno causato ” crescente preoccupazione ” tra gli alleati della NATO.

Durante il simposio si è svolta un’intensa discussione su come utilizzare le neuroscienze per effettuare attacchi digitali al pensiero, al sentimento e all’azione umana:

“ Dal punto di vista di un attaccante, l’azione più efficace, anche se più difficile, è incoraggiare l’uso di dispositivi digitali in grado di interrompere o influenzare tutti i livelli dei processi cognitivi di un avversario. (p. 29).

La NATO desidera confondere il più possibile i suoi potenziali avversari al fine di “dettare” il loro comportamento (p. 29). Nell’ambito del simposio, du Cluzel è stato coautore di un saggio con lo scienziato cognitivo francese Bernard Claverie spiegando che, contrariamente all’affermazione secondo cui reagiamo solo alle minacce provenienti dalla Russia o dalla Cina, è anche ” utile eseguire attacchi ben ponderati processi così come contromisure e misure preventive ” (p. 26):

” L’obiettivo dichiarato è attaccare e sfruttare, svalutare o addirittura distruggere il modo in cui si costruisce la propria realtà, la propria fiducia spirituale in se stessi, la propria fede nel funzionamento di gruppi, società o persino nazioni ” (p. 27).

Gli strateghi raramente ammettono apertamente che queste tecniche possono essere utilizzate non solo sulle popolazioni nemiche ma anche all’interno dei paesi della NATO. Le dichiarazioni su questo argomento sono spesso vaghe. Tuttavia, ci sono indicazioni che la NATO stia prendendo di mira anche la sua stessa popolazione. Il generale francese Eric Autellet scrive in un articolo dell’antologia citata (p. 24):

” Dopo il Vietnam, le nostre guerre sono andate perdute nonostante i successi militari, in gran parte a causa della debolezza della nostra narrazione (cioè “conquistare i cuori e le menti delle persone”), sia in relazione alle popolazioni locali nei teatri delle operazioni sia in relazione alle nostre stesse popolazioni . Ci sono due poste in gioco nelle nostre relazioni con il nemico e l’amico, e possiamo scegliere modalità di azione passive o attive – o entrambe – quando consideriamo i limiti e i vincoli del nostro modello di libertà e democrazia. . Per quanto riguarda il nostro nemico, dobbiamo essere in grado di “leggere” le menti dei nostri avversari per anticipare le loro reazioni. Se necessario, dobbiamo essere in grado di “penetrare” le menti dei nostri avversari per influenzarli ad agire in nostro favore. Per quanto riguarda il nostro amico (e anche noi stessi),”.

Il concorso per l’innovazione della NATO dell’autunno 2021

Il passo successivo è stato compiuto dall’IHub, che ha annunciato ufficialmente la NATO “Countering Cognitive Warfare Innovation Challenge” nell’ottobre 2021. L’Innovation Challenge esiste dal 2017 e da allora la competizione si svolge due volte l’anno. Al fine di raccogliere quante più idee possibili, la NATO insiste sempre sulla natura aperta della competizione: ” La sfida è aperta a tutti (individui, imprenditori, start-up, industria, scienza, ecc.) situati in un paese membro della NATO . Coloro che vincono possono aspettarsi un premio in denaro di $ 8.500.

Gli argomenti sono selezionati in collaborazione con la Johns Hopkins University. I temi trattati sono sempre “ particolarmente influenti per lo sviluppo delle future capacità militari ”, secondo il motto “ il modo migliore per anticipare il futuro è inventarlo ”. Queste aree sono l’intelligenza artificiale, i sistemi autonomi, lo spazio, l’ipersonica, la tecnologia quantistica e la biotecnologia.

Le domande chiave delle precedenti competizioni sono quindi contrastanti e stabiliscono priorità molto diverse. Nell’autunno del 2018, ad esempio, si trattava di sistemi che possono essere utilizzati per intercettare i droni. Qui ha vinto il produttore olandese di droni Delft. Nell’autunno del 2019, l’obiettivo era aiutare i soldati che soffrivano di stress o affaticamento psicologico al fine di migliorare le loro prestazioni in combattimento. La primavera del 2021 è stata incentrata sulla sorveglianza spaziale. Qui ha vinto la start-up francese Share My Space.

Nonostante i diversi punti di convergenza, un tema continua ad emergere: la gestione delle informazioni e dei dati su Internet. Nella primavera del 2018, il concorso per l’innovazione è stato dedicato a questo argomento all’insegna del motto “Complessità e gestione delle informazioni”, nella primavera del 2020 il tema era “Fake News in pandemics” e nell’autunno 2021 finalmente “The Invisible Threat – Neutralizing Cognitive Warfare”.

La forma più avanzata di manipolazione

Nell’ottobre 2021, poco prima che questa competizione fosse annunciata sul sito web di IHub, la NATO ha trasmesso un live streaming che discuteva di guerra cognitiva e chiedeva la partecipazione alla competizione per l’innovazione. Questo compito è ” uno dei temi più caldi per la NATO in questo momento “, ha sottolineato du Cluzel nel suo discorso di apertura. L’esperta di difesa francese Marie-Pierre Raymond ha colto l’occasione per spiegare cos’è la guerra cognitiva, vale a dire ” la forma più avanzata di manipolazione che esiste oggi “.

C’erano dieci partecipanti al finale del concorso, andato in onda quasi due mesi dopo. Otto di loro avevano sviluppato programmi per computer che utilizzano l’intelligenza artificiale per scansionare e analizzare grandi quantità di dati su Internet al fine di monitorare meglio e, presumibilmente, prevedere le opinioni, i pensieri e gli scambi di informazioni delle persone. Il bersaglio più gettonato dei programmi per computer sono i social media: Facebook, Twitter, Tik-Tok, Telegram.

Cambiare credenze e comportamenti

Il vincitore è l’azienda americana Veriphix (motto: “Misuriamo le convinzioni per prevedere e modificare il comportamento”), che ha sviluppato una piattaforma per l’identificazione di “spinte” psicologiche inconsce su Internet. La piattaforma Veriphix è utilizzata da anni e funziona con diversi governi e grandi aziende, secondo il suo manager, John Fuisz, che ha stretti legami familiari con l’apparato di sicurezza statunitense. Per lui, la guerra cognitiva riguarda il cambiamento delle convinzioni. Il suo software può analizzare questi cambiamenti ” all’interno del tuo esercito, della tua popolazione e di una popolazione straniera “, come ha spiegato alla giuria del concorso.

Considerando che la guerra cognitiva è già in corso e le ultime tecniche di manipolazione sono attualmente utilizzate nella guerra in Ucraina per dirigere i pensieri e i sentimenti delle popolazioni di tutte le nazioni coinvolte nella guerra, sarebbe gradito un chiarimento sulle tecniche di soft power della guerra cognitiva e dovrebbe essere più urgente che mai.

fonte: Euro-Synergies

Traduziobe: Gerard Trousson