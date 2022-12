Guerra all’agricoltura globale: l’insostenibile Agenda ONU 2030





di F.William Engdahl

Nelle ultime settimane è iniziato un assalto coordinato alla nostra agricoltura, la capacità di produrre il cibo necessario all’esistenza umana. La recente riunione del governo del G20 a Bali, l’incontro COP27 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in Egitto, il World Economic Forum di Davos e Bill Gates ne sono tutti complici. In genere, usano una struttura linguistica distopica per creare l’illusione che stiano facendo del bene, quando in realtà stanno portando avanti un’agenda che porterà alla fame e alla morte di centinaia di milioni, se non miliardi di persone, se gli sarà permesso di continuare. È il tutto gestito da una coalizione d’argento.

Dal G20 alla COP27 al WEF

Il 13 novembre, il G20 – rappresentanti delle 20 nazioni più influenti, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea (anche se non una nazione), Germania, Italia, Francia, Giappone, Corea del Sud e diversi paesi in via di sviluppo, inclusa la Cina, India, Indonesia e Brasile – hanno adottato una dichiarazione finale.

Il primo punto importante è un “ appello per una trasformazione accelerata verso sistemi e filiere agricole e alimentari sostenibili e resilienti ”. Inoltre, ” lavorare insieme per produrre e distribuire cibo in modo sostenibile, garantire che i sistemi alimentari contribuiscano meglio all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, arrestare e invertire la perdita di biodiversità, diversificare le fonti di cibo …” Hanno anche chiesto ” inclusivi, prevedibili e non discriminatori commercio agricolo, sulla base delle regole dell’OMC ”. Allo stesso modo, ” Ci impegniamo a sostenere l’adozione di pratiche e tecnologie innovative, compresa l’innovazione digitale nell’agricoltura e nei sistemi alimentari, per migliorare la produttività e la sostenibilità in armonia con la natura … zero emissioni di gas serra/carbon neutrality entro la metà del secolo .

“Agricoltura sostenibile” con “emissioni nette zero di gas serra” è un doppio linguaggio orwelliano. Per uno sconosciuto alla linguistica delle Nazioni Unite, queste parole suonano troppo bene. Ciò che viene infatti promosso è la distruzione più radicale dell’agricoltura e della zootecnia a livello globale sotto il nome di “agricoltura sostenibile”.

A pochi giorni dalla conferenza del G20 di Bali, si è svolto in Egitto l’incontro annuale del Green Agenda Climate Summit delle Nazioni Unite COP27. Lì, i partecipanti della maggior parte dei paesi delle Nazioni Unite, insieme a ONG come Greenpeace e centinaia di altre ONG verdi, hanno redatto un secondo appello. La COP27 ha dato il via a qualcosa che chiamano in modo rivelatore FAST – la nuova iniziativa delle Nazioni Unite su cibo e agricoltura per la trasformazione sostenibile (FAST). Veloce, come in “astenersi dal mangiare…”. Secondo Forbes, l’iniziativa FAST promuoverà un ” transizione verso diete sane, sostenibili e resistenti ai cambiamenti climatici, e contribuirà a ridurre i costi per la salute e il cambiamento climatico fino a 1,3 trilioni di dollari, sostenendo al contempo la sicurezza alimentare di fronte al cambiamento climatico ”. Stiamo parlando di grandi numeri. Il passaggio a ” diete sane, sostenibili e resistenti al clima ” ridurrebbe il costo del cambiamento climatico di 1,3 trilioni di dollari . Cosa sta realmente accadendo dietro a tutte queste parole?

Manifestazioni contro prodotti OGM transgenici

Proteste a Madrid contro alimenti transgenici

Grosse somme di denaro

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), intervenuta a Reuters alla Cop27, la Fao lancerà entro un anno un piano generale “benchmark” per la riduzione dei gas serra provenienti dall’agricoltura.

L’impulso per questa guerra all’agricoltura viene, ovviamente, dal grande capitale, la FAIRR Initiative, una coalizione di gestori di investimenti internazionali con sede nel Regno Unito che si concentra sui ” rischi e opportunità ESG materiali causati dalla produzione intensiva di animali ” . I loro membri includono i giocatori più influenti della finanza globale, tra cui BlackRock, JP Morgan Asset Management, la tedesca Allianz AG, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank e molti altri banche e fondi pensione, con un patrimonio totale gestito di $ 25 trilioni.

Questi potentati finanziari ora stanno aprendo la guerra all’agricoltura come hanno fatto per l’energia. Il vicedirettore della FAO per le politiche sui cambiamenti climatici, Zitouni Ould-Dada, ha dichiarato alla COP27: “ Mai prima d’ora l’alimentazione e l’agricoltura hanno ricevuto così tanta attenzione. Questo COP è decisamente quello giusto ”.

FAIRR afferma, senza prove, che ” la produzione alimentare rappresenta circa un terzo delle emissioni globali di gas serra ed è la principale minaccia per l’86% delle specie a rischio di estinzione del mondo, mentre l’allevamento del bestiame è responsabile di tre quarti della scomparsa dell’Amazzonia foresta pluviale ”. La FAO prevede di proporre una drastica riduzione della produzione globale di bestiame, in particolare bovini, che secondo FAIRR sono responsabili di ” quasi un terzo delle emissioni globali di metano legate all’uomo, rilasciate come rutti di bovini, letame e colture foraggere “. Per loro, il modo migliore per porre fine ai rutti e al letame di vacca è eliminare il bestiame.

Un’agricoltura sostenibile non redditizia

Il fatto che la FAO delle Nazioni Unite stia per pubblicare una roadmap per ridurre drasticamente i cosiddetti gas serra emessi dall’agricoltura globale, con il fallace pretesto di “un’agricoltura sostenibile guidata dai massimi gestori patrimoniali del mondo, tra cui BlackRock, JP Morgan, AXA e altri, la dice lunga sulla vera agenda. Queste istituzioni finanziarie sono tra le più corrotte del pianeta. Non mettono mai un centesimo dove non hanno la garanzia di realizzare enormi profitti. La guerra all’agricoltura è il loro prossimo obiettivo.

Il termine “sostenibile” è stato coniato dal Malthusian Club di Roma di David Rockefeller. Nel loro rapporto del 1974, “L’umanità alla svolta”, il Club di Roma sosteneva:

“ Le nazioni non possono essere interdipendenti senza che ciascuna di esse rinunci a qualche parte della propria indipendenza, o almeno non ne riconosca dei limiti. È giunto il momento di sviluppare un progetto per una crescita organica sostenibile e uno sviluppo globale basato su una distribuzione globale di tutte le risorse finite e un nuovo sistema economico globale ”.

Questa era la formulazione iniziale dell’Agenda 21 delle Nazioni Unite, dell’Agenda 2030 e del Great Davos Reset nel 2020. Nel 2015, le nazioni membri delle Nazioni Unite hanno adottato quello che è noto come sviluppo sostenibile o SDG: 17 obiettivi per trasformare il nostro mondo. L’Obiettivo 2 è “ Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile ”.

Mangiare insetti, consiglia la UE, buono per l’alimentazione sostenibile

Ma se leggiamo nel dettaglio le proposte di COP27, G20 e Davos WEF di Klaus Schwab, scopriamo cosa significano queste belle parole. Oggi siamo sommersi da affermazioni, non verificate da molti modelli di think tank finanziati dal governo e dal settore privato, secondo cui i nostri sistemi agricoli sono una delle principali cause del riscaldamento globale. Non solo CO2, ma anche metano e azoto. Eppure l’intera argomentazione sui gas serra, secondo cui il nostro pianeta è sull’orlo di un disastro irreversibile se non cambiamo drasticamente le nostre emissioni entro il 2030, è un’assurdità non verificabile derivante da opachi modelli informatici. Sulla base di questi modelli,

La guerra è appena iniziata

Le Nazioni Unite e il WEF di Davos hanno collaborato nel 2019 per promuovere insieme l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Sul sito web del WEF si accetta apertamente che ciò significhi eliminare le fonti proteiche della carne, introdurre la promozione di carne finta non provata, sostenere proteine ​​alternative come formiche salate o grilli o vermi macinati per sostituire il pollo o il manzo o l’agnello. Alla COP27, la discussione si è concentrata su ” diete che possono rimanere entro i limiti del pianeta, inclusa la riduzione del consumo di carne, lo sviluppo di alternative e l’incoraggiamento a passare a più piante, colture e alimenti”.(riducendo così l’attuale dipendenza da grano, mais, riso e patate )”.

Il WEF incoraggia il passaggio da una dieta proteica della carne a una dieta vegana, sostenendo che sarebbe più ” sostenibile “. Promuove anche alternative di carne coltivate in laboratorio o di origine vegetale, come gli Impossible Burgers finanziati da Bill Gates, che i test della stessa FDA indicano come probabilmente cancerogeni perché prodotti con soia OGM e altri ingredienti saturi di glifosato. L’amministratore delegato di Air Protein, un’altra azienda di carne finta, Lisa Lyons, è un consigliere speciale del WEF. Il WEF promuove anche le proteine ​​degli insetti come alternativa alla carne. Si noti inoltre che Al Gore è un amministratore WEF .

La guerra contro l’allevamento di animali da carne si fa sempre più grave. Il governo olandese, il cui primo ministro Mark Rutte, ex Unilever, contribuisce all’agenda del WEF, ha creato un ministro speciale per l’ambiente e l’azoto, Christianne van der Wal. Basandosi sulle linee guida per la conservazione della natura Natura 2000 dell’UE mai invocate e obsolete, progettate presumibilmente per “proteggere muschio e trifoglio” e basate su dati di test fraudolenti, il governo ha appena annunciato che chiuderà con la forza 2.500 allevamenti di bestiame in tutta l’Olanda. Il loro obiettivo è costringere il 30% degli allevamenti a chiudere o essere espropriati.

In Germania, l’Associazione tedesca dell’industria della carne (VDF) afferma che nei prossimi quattro-sei mesi la Germania dovrà affrontare una carenza di carne e i prezzi saliranno alle stelle. Il membro del consiglio di VDF Hubert Kelliger ha dichiarato: ” In quattro, cinque o sei mesi avremo carenze sugli scaffali “. Si prevede che la carne di maiale subirà le peggiori carenze. I problemi di approvvigionamento di carne derivano dall’insistenza di Berlino nel ridurre del 50% il numero di bovini per ridurre le emissioni dovute al riscaldamento globale. In Canada, il governo Trudeau, altro prodotto del WEF di Davos, secondo il Financial Post del 27 luglio, prevede di ridurre le emissioni di fertilizzanti del 30% entro il 2030 come parte di un piano per raggiungere le zero emissioni nei prossimi tre decenni. Ma i produttori affermano che per raggiungere questo obiettivo potrebbero dover ridurre drasticamente la loro produzione di grano.

Quando il presidente autocratico dello Sri Lanka ha vietato tutte le importazioni di fertilizzanti azotati nell’aprile 2021 in uno sforzo brutale per tornare a un passato di agricoltura “sostenibile”, i raccolti sono crollati in sette mesi e carestia, rovina per gli agricoltori e proteste di massa lo hanno costretto a lasciare il paese. Ha ordinato che l’intero paese passasse immediatamente all’agricoltura biologica, ma non ha fornito tale formazione agli agricoltori.

Se a questo aggiungiamo la catastrofica decisione politica dell’UE di vietare il gas naturale russo utilizzato per produrre fertilizzanti a base di azoto, che sta portando alla chiusura delle fabbriche di fertilizzanti in tutta l’UE e che causerà una riduzione globale delle rese agricole, nonché la finta ondata di influenza aviaria che ordina falsamente agli agricoltori del Nord America e dell’UE di uccidere decine di milioni di polli e tacchini, per citare solo alcuni altri casi, è chiaro che il nostro mondo sta affrontando una crisi alimentare senza precedenti. Tutto questo per il cambiamento climatico?

fonte: William Engdahl

Traduzione: Luciano Lago