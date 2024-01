Guerra a Gaza: l’incapacità dei despoti arabi di opporsi a Israele potrebbe alimentare un’esplosione

di David Hearsdi

Mentre il bilancio delle vittime palestinesi aumenta, la rabbia ribolle in tutta la regione. I governanti dell’Egitto e degli Stati del Golfo dovrebbero stare attenti

Il mondo sta osservando lo sviluppo di una carestia a Gaza che potrebbe uccidere molte volte più dei 24.000 palestinesi che sono già morti nella spietata guerra lampo di Israele .

Si stima che il mese scorso oltre il 90% della popolazione di Gaza stesse affrontando livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati come livelli di fase 3 o di crisi. Di questi, oltre il 40% si trovava in uno stato di emergenza (Fase 4) e oltre il 15% in una situazione catastrofica, la quinta e ultima fase.

Si prevede che la carestia si svilupperà rapidamente nelle prossime settimane. Si prevede che entro l’inizio di febbraio, se non cambia nulla, l’intera popolazione di Gaza sarà nella fase di crisi, metà nella fase di emergenza e più di mezzo milione di persone nella fase catastrofica, con famiglie che sperimentano un’estrema mancanza di cibo, fame ed esaurimento.

Queste non sono le proiezioni del ministero della Sanità palestinese , liquidato collettivamente dai media occidentali come “gestito da Hamas”, ma dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), che si basa sui dati delle agenzie delle Nazioni Unite e delle ONG. Tre settimane fa, l’IPC aveva avvertito che Gaza avrebbe avuto la più alta percentuale di persone al mondo ad affrontare una grave insicurezza alimentare – e così è stato .

A meno che i sostenitori occidentali di Israele non considerino il Programma Alimentare Mondiale, l’Unicef ​​e l’Organizzazione Mondiale della Sanità “gestiti da Hamas”, saranno sempre più obbligati ad ascoltarli quando affermeranno che i camion ammessi a Gaza sono solo una frazione di ciò che è necessario per scongiurare una carestia di massa.

Naturalmente, gli Stati Uniti , il Regno Unito e la Germania stanno facendo molto di più che limitarsi a guardare una catastrofe umanitaria svilupparsi a Gaza. Stanno contribuendo attivamente a questa fornendo alla macchina militare israeliana i mezzi per portare avanti questa guerra a tempo indeterminato.

Yediot Ahronoth, un giornale israeliano con buone fonti governative, ha riferito che dal 7 ottobre gli Stati Uniti hanno inviato 230 aerei cargo e 20 navi piene di proiettili di artiglieria, veicoli blindati e attrezzature da combattimento.

‘Che cosa si deve fare?’

Questo livello di fornitura di armi è in contrasto con la retorica americana, nella quale, tra l’altro, Washington è brava. Il segretario di Stato americano Antony Blinken dovrebbe ricevere un Oscar per la sua performance al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

Alla domanda dell’editorialista del New York Times Thomas Friedman se le vite musulmane e cristiane valessero meno delle vite ebraiche, Blinken ha risposto con una voce rotta dall’emozione: “No. Per certo. Per me, come per molti di noi, quello che vediamo ogni singolo giorno a Gaza è straziante. E la sofferenza che vediamo tra uomini, donne e bambini innocenti mi spezza il cuore. La domanda è: cosa si deve fare?”

Che ne dici di chiedere un cessate il fuoco immediato? Che ne dici di fermare la fornitura di proiettili e bombe statunitensi? Che ne dici di sostenere l’affermazione sudafricana secondo cui si tratta di genocidio , o per lo meno di crimini di guerra?

Molti voli che trasportavano armi ed equipaggiamenti statunitensi sono passati attraverso la base britannica di Akrotiri a Cipro, secondo il sito investigativo britannico Declassified , a seguito di un rapporto di Haaretz secondo cui più di 40 aerei da trasporto statunitensi e 20 britannici, insieme a sette elicotteri da carico pesante, hanno volato nella RAF Akrotiri, a 40 minuti di volo da Tel Aviv. Secondo quanto riferito, la Germania starebbe valutando la consegna di 10.000 colpi di munizioni di precisione da 120 mm a Israele, una richiesta alla quale ha già accettato in linea di principio.

Impedire a Israele di farla franca con l’omicidio di massa di uomini, donne e bambini innocenti non è più una questione di destra o sinistra nella politica occidentale

In termini di dire una cosa e farne un’altra, la Turchia è altrettanto pessima nel non riuscire a fermare il suo fiorente commercio con Israele. Non basta dire che anche al tempo dell’incidente della Mavi Marmara, quando una flottiglia turca fu presa d’assalto dai commando israeliani in alto mare, il commercio continuò.

Né è sufficiente dire che l’ira del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è diretta contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu personalmente e non contro Israele nel suo insieme. Il leader dell’opposizione Benny Gantz condivide gran parte della colpa per la carneficina di Gaza quanto Netanyahu.

Come l’assalto della Russia all’Ucraina , il bombardamento di Gaza da parte di Israele è stato così intenso che il paese è perennemente sul punto di rimanere a corto di munizioni. Israele ha sganciato quasi 30.000 bombe e proiettili su Gaza in 100 giorni, otto volte di più di quanto gli Stati Uniti hanno sganciato sull’Iraq in sei anni di guerra.

Impedire a Israele di farla franca con l’omicidio di massa di uomini, donne e bambini innocenti non è più una questione di destra o sinistra nella politica occidentale. Secondo l’unico parametro che conta per i palestinesi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è un membro a pieno titolo del Partito della Guerra, come molti dei suoi predecessori e contemporanei sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.

Il posto in prima fila dell’Egitto

Ma nessuno di questi paesi confina con Israele. Una nazione che ha un posto in prima fila nella carestia che si sta diffondendo a pochi centimetri dal suo confine è l’Egitto .

La sua responsabilità per l’attuale assedio di Gaza, che è molto più brutale che in qualsiasi altro periodo degli ultimi 16 anni, è diretta. I giornalisti che hanno organizzato una manifestazione improvvisata davanti alla sede del Sindacato dei giornalisti al Cairo avevano ragione quando hanno detto che “l’Egitto è un partner nell’assedio”.

“I sionisti hanno il controllo su di noi… Finché il sangue arabo costerà poco, abbasso qualsiasi presidente. [Nelson] Lo hanno fatto i nipoti di Mandela. E siamo nella codardia, nella vergogna e nell’umiliazione. Vogliamo che il valico [di Rafah] sia aperto”, cantavano i giornalisti .

Lo stesso messaggio viene trasmesso dai bambini che scherniscono le truppe egiziane sulla recinzione di confine: “Dicono che l’Egitto è la madre del mondo. Hai mai visto una madre lasciare soli i suoi figli? …Se ne sono andati tutti. Dio ci basta”, ha detto uno.

Nel frattempo, i funzionari egiziani sembrano non esitare a fornire cifre contraddittorie. Khaled Abdel Ghaffar, ministro egiziano della sanità, ha dichiarato alla fine del mese scorso che l’Egitto aveva accolto 20.000 palestinesi feriti in circa due dozzine di ospedali. Solo due settimane dopo, Diaa Rashwan, capo del Servizio di informazione statale, ha affermato che l’Egitto aveva accolto 1.210 palestinesi feriti .

Più di 60.000 palestinesi a Gaza sono rimasti feriti e alcuni stanno morendo nelle ambulanze mentre aspettano di uscire. A volte il permesso di partire arriva dopo la morte del paziente.

Israele non ha remore a gettare sotto l’autobus i suoi alleati regionali. La scorsa settimana, difendendosi dall’accusa di genocidio presso la Corte Mondiale dell’Aia, la squadra di difesa israeliana ha accusato Il Cairo di essere responsabile di aver impedito l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Ciò ha messo in imbarazzo l’Egitto e Rashwan ha rilasciato una dichiarazione affermando che Rafah era sotto il controllo israeliano .

Ha detto, in tutta sincerità, che gli alti funzionari israeliani hanno confermato molte volte dall’inizio della guerra “che non permetteranno l’ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza, in particolare carburante, perché questo fa parte della guerra che il loro Stato sta conducendo contro la “Striscia di Gaza”.

La posizione ufficiale dell’Egitto è che può controllare solo il proprio lato del confine. In realtà, la cooperazione con Israele va molto più in profondità.

Valico di Gaza

Storia a scacchi

Nel corso della storia, il rapporto dell’Egitto con Gaza e con la causa palestinese è stato complesso. In un’epoca in cui il paese più popoloso del mondo arabo aveva ancora un peso geopolitico, il sostegno dell’ex presidente Gamal Abdel Nasser alla rivoluzione in Algeria fu un fattore chiave del suo successo.

L’ex presidente Hosni Mubarak ha svolto un ruolo complicato a Gaza. Ha contribuito a costruire l’assedio dopo la vittoria di Hamas nelle elezioni del 2006 e, sotto Mubarak, l’Egitto ha accettato che nulla potesse entrare a Gaza senza il previo consenso di Israele. Allo stesso tempo, però, il commercio continuava attraverso i tunnel . In superficie, l’Egitto di Mubarak ha rafforzato la pressione su Gaza; sotto terra, i tunnel diventavano una valvola di sfogo.

Ma quando la pressione divenne eccessiva e scoppiarono i combattimenti, come accadde nel 2008, Tzipi Livni, allora ministro degli Esteri israeliano, si schierò accanto al suo omologo egiziano, Ahmed Aboul Gheit, oggi segretario generale della Lega araba, per dire che Israele avrebbe attaccato Gaza . Il sostegno dell’Egitto a quella guerra fu uno dei fattori alla base della rivoluzione che avrebbe spodestato Mubarak tre anni dopo.

Dopo la guerra, tuttavia, il governo di Mubarak si è abbassato di nuovo, affermando che i tunnel erano una conseguenza dell’assedio e rifiutando l’embargo sulle armi a Gaza.

Gaza ha vissuto il suo periodo migliore sotto Mohamed Morsi , il presidente dei Fratelli Musulmani che mantenne aperto il confine a Rafah e fermò una successiva guerra. Il suo rovesciamento e l’ascesa al potere del suo ministro della Difesa, Abdel Fattah el-Sisi, hanno portato i tempi più bui per Gaza.

Sisi ha fatto tutto ciò che era in suo potere per rafforzare l’assedio allagando i tunnel e sfollando con la forza la popolazione egiziana di Rafah per creare una zona cuscinetto al confine. Sotto Sisi, l’importanza dei valichi di frontiera israeliani è cresciuta come mezzo principale per mantenere Gaza in vita con cibo, acqua e diesel.

Ci sono due fattori che governano questa storia molto movimentata. Il primo è il declino geopolitico dell’Egitto sotto Sisi. L’Egitto non è più rilevante per i suoi maggiori vicini. Nella guerra civile in Sudan , il piccolo stato del Golfo degli Emirati Arabi Uniti gioca un ruolo più importante . Anche l’Egitto è irrilevante per il destino della Libia .

Il legame tra la lotta per i diritti dei palestinesi e la battaglia interna per la democrazia in Egitto è indissolubile, e Sisi lo sa fin troppo bene

Il secondo è la paura viscerale di Sisi nei confronti dei Fratelli Musulmani , e la sua intrinseca e duratura pretesa di legittimità in Egitto – una paura che è intimamente connessa con la brutale repressione della Primavera Araba .

Se Sisi fosse fedele alla sua parola di non permettere a Israele di effettuare la pulizia etnica a Gaza, avrebbe il dovere di aiutare i palestinesi a sopravvivere nelle loro terre devastate. L’Egitto deve garantire i bisogni primari di Gaza quali cibo, acqua e medicine, sia attraverso la traversata, sia via mare.

Può anche invitare altri paesi dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC) a partecipare a un lancio aereo simile a quello fatto dagli Alleati per rompere il blocco di Berlino nel 1948. Un simile ponte aereo sfiderebbe l’ipocrisia dell’Occidente e il coccodrillo lo lacera. capannoni per la carestia a Gaza. Ciò ovviamente non accadrà perché una dittatura come quella di Sisi ha a cuore solo una cosa: la propria sopravvivenza.

Tuttavia, il legame tra la lotta per i diritti dei palestinesi e la battaglia interna per la democrazia in Egitto è indissolubile, e Sisi lo sa fin troppo bene. L’uno ispira l’altro, ed è per questo che, al di là di una manciata di manifestazioni organizzate , lo Stato egiziano ha represso qualsiasi manifestazione pubblica di solidarietà con i palestinesi.

Al Sisi con i cinesi

Naturalmente, l’Egitto svolge un ruolo diplomatico nel tentativo di porre fine alla guerra, ma la sua ultima proposta in tre fasi era orientata al rilascio degli ostaggi. Bisogna anche riconoscere che l’Egitto ha impedito a Israele di forzare un’espulsione di massa dei palestinesi da Gaza al Sinai. Ma hanno anche molto in comune: come Israele, Sisi vuole una Gaza smilitarizzata e la fine di Hamas.

In termini di ciò che l’Egitto sta facendo sul campo per mantenere il collo di bottiglia degli aiuti umanitari a Rafah, rispetto a ciò che dice il governo, Sisi sta dando del filo da torcere a Blinken come aspirante attore.

La Palestina come causa globale

Ma sta accadendo qualcos’altro di altrettanto importante: la Palestina viene ufficialmente difesa dal Sud del mondo. Il Sudafrica ha preso l’iniziativa lanciando il caso di genocidio presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aia.

La Palestina, allo stesso tempo, sta riemergendo come causa globale, proprio come è avvenuto nella lotta contro l’apartheid in Sud Africa. La composizione del team di avvocati del Sud Africa dice tutto: multietnico, maschile, femminile, irlandese, britannico, sudafricano. Ufficialmente non c’era nessun palestinese con loro nel gruppo. Eppure, un giorno dopo la fine dell’udienza, ci sono state manifestazioni di massa in 45 paesi – ma non in Egitto, Arabia Saudita e nemmeno in Algeria.

I despoti dell’Egitto e del Golfo, tuttavia, non dovrebbero trarre alcun conforto da ciò. In un recente sondaggio condotto dal Centro arabo per la ricerca e gli studi politici, intervistando 8.000 arabi in 16 paesi, il 92% degli intervistati ha affermato che la causa palestinese è una questione di preoccupazione per tutti gli arabi.

Quasi il 90% degli intervistati arabi ha affermato di considerare l’attacco del 7 ottobre di Hamas, che è vietato come organizzazione terroristica nel Regno Unito e in altri paesi, come una “operazione di resistenza legittima” o “un’operazione di resistenza alquanto imperfetta ma legittima”.

L’89% degli intervistati ha rifiutato di riconoscere Israele, la cifra più alta nella storia dei sondaggi del centro. Solo il 13% degli arabi intervistati ha affermato di ritenere che la pace con Israele rimanga possibile.

La rabbia ribolle nei cuori di sauditi, egiziani, giordani e iracheni e prima o poi verrà a galla ed esploderà. Farouk I, il penultimo re egiziano che abdicò e nominò suo figlio Foud, il cui regno continuò per alcuni mesi prima che la monarchia fosse abolita, pagò il prezzo per aver sostenuto la Nakba (catastrofe) nel 1948. È uno dei motivi per cui gli egiziani hanno permesso all’esercito per subentrare con un colpo di stato diversi anni dopo.

Oggi il grado di rabbia è esponenzialmente maggiore.

I despoti dovrebbero stare attenti a ciò che desiderano. La loro profonda riluttanza a opporsi a Israele potrebbe esplodergli in faccia.

Fonte: Middle East Eye

Traduzione: Luciano Lago