Guerra a Gaza: il sermone di Natale del pastore di Betlemme condanna i “complici del genocidio di Gaza”

Il reverendo Munther Isaac afferma che i cristiani palestinesi sono resilienti e non accetterebbero il “rimorso ritardato” da parte di persone complici.

Domenica, in un messaggio natalizio dalla città occupata di Betlemme, il pastore cristiano palestinese Munther Isaac ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che l’attuale guerra a Gaza è “il colpo più grande” e che i cristiani non accetteranno parole di “rimorso ritardato”.

Il sermone, pronunciato la vigilia di Natale, è arrivato dopo che Isacco aveva precedentemente dichiarato che tutte le celebrazioni natalizie nel luogo di nascita di Gesù sarebbero state cancellate, poiché Israele continua a bombardare l’enclave assediata per il terzo mese.

Isaac ha detto che, quest’anno, Cristo era “sotto le macerie” a causa dei bombardamenti su Gaza e anche perché le forze israeliane hanno continuato a effettuare raid in tutta la Cisgiordania occupata, inclusa a Jenin.

“Siamo arrabbiati. Sarebbe stato un momento di gioia. Invece siamo in lutto, spaventati. Più di 20.000 persone sono state uccise. Altre migliaia sono sotto le macerie”, ha detto.

Isaac ha aggiunto che quasi 9.000 bambini sono stati uccisi da Israele dall’inizio della guerra, il 7 ottobre, e che 1,9 milioni di palestinesi sono stati sfollati.

Di fronte a una congregazione dall’aspetto cupo nella chiesa evangelica luterana di Natale di Betlemme, ha definito il bombardamento israeliano su Gaza un “annientamento” e un “genocidio”.

“Siamo tormentati dal silenzio del mondo. I leader del cosiddetto mondo ‘libero’ si sono schierati per dare il via libera a questo genocidio contro una popolazione prigioniera. Hanno fornito la copertura. Non solo hanno accettato di pagare il prezzo fattura in anticipo, hanno nascosto la verità”, ha detto.

Israele sta “usando la Bibbia come arma contro di noi”, ha detto Isaac, e “disumanizzando e demonizzando” i palestinesi.

Questa guerra ci ha confermato che il mondo non ci vede uguali. Forse è il colore della nostra pelle… anche la nostra parentela con Cristo non ci protegge, non siamo umani ai loro occhi”, ha detto.

Nella chiesa, una statuina di Gesù è stata collocata tra le macerie in un angolo al posto del tipico albero di Natale festivo.

“Non accetteremo le vostre scuse”

Isaac ha utilizzato il sermone anche come un’opportunità per inviare un messaggio alle chiese di tutto il mondo che sono rimaste in silenzio e continuano a celebrare il Natale senza riconoscere ciò che sta accadendo a Gaza.

“Siamo indignati dalla complicità della Chiesa. Sia chiaro, il silenzio è complicità. E i vuoti appelli alla pace senza cessate il fuoco e la fine dell’occupazione e le superficiali parole di empatia senza azione diretta sono tutte complicità”, ha detto.

“Se non sei contrario a ciò che sta accadendo a Gaza, se non sei scosso nel profondo, c’è qualcosa che non va nella tua moralità”.

Ha anche detto che dovrebbero essere usati i termini corretti quando ci si riferisce a ciò che sta accadendo a Gaza, per non minimizzare le uccisioni dei palestinesi.

“Se non riuscite a definire questo un genocidio, la colpa è vostra, questo è un peccato e un’oscurità che abbracciate volontariamente”, ha detto.

“Nonostante l’immenso colpo che abbiamo subito, noi palestinesi ci riprenderemo, ci rialzeremo e ci rialzeremo dal mezzo della distruzione. Anche se questo è di gran lunga il colpo più grande che abbiamo ricevuto da molto tempo”.

Isaac ha anche detto che i cristiani palestinesi non perdonerebbero le persone che rimangono in silenzio e poi offrono solo condoglianze e parole di sostegno.

“Per coloro che sono complici, vi riprenderete mai da tutto questo? La vostra carità e le vostre parole di choc non faranno la differenza dopo tutto questo… non accetteremo le vostre scuse dopo il genocidio.

Presepe tra le macerie nella Chiesa di Betlemme

“Voglio che vi guardiate allo specchio e vi chiedate dov’ero quando Gaza stava attraversando un genocidio.”

All’inizio di questo mese, i leader cristiani e le autorità municipali hanno dichiarato di aver deciso di annullare tutte le festività pubbliche, affermando che queste “non erano appropriate”.

I patriarchi e i capi delle chiese di Gerusalemme hanno chiesto ai cristiani di astenersi da attività natalizie “inutilmente festive”. Le chiese cattoliche in Galilea hanno avanzato una richiesta simile.

Il presidente del Consiglio delle Chiese evangeliche locali in Terra Santa, Munir Kakish, ha affermato che la decisione è arrivata a causa “delle migliaia di persone uccise – e in preghiera per la pace”. Ha aggiunto che “terremo solo servizi tradizionali e devozionali sul significato del Natale”.

Fonte: Middle East Eye

Traduzione: Luciano Lago