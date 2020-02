“Guaidó è il lacchè più spregevole che il mio paese abbia avuto”: Pedro Eusse, leader del lavoro venezuelano

da Redazione

“Il lacchè più miserabile che abbiamo avuto in Venezuela è Guaidó. Un personaggio del genere non merita altro che il disprezzo di tutti i popoli. È semplicemente una figura al servizio degli Stati Uniti. Fare del male alle persone. Non comprendiamo perché non sia stato imprigionato. “

In questo modo schietto il leader del lavoro venezuelano, Pedro Eusse, ha caratterizzato l’agente degli Stati Uniti in Venezuela Juan Guaidó. “Quest’uomo mina il diritto del popolo venezuelano al cibo, alle medicine, alla pace, alla sovranità”, ha aggiunto.

Pedro Eusse, segretario generale del Centro unitario dei lavoratori del Venezuela, Cutv, e portavoce del Fronte nazionale della lotta della classe operaia nel suo paese, ha partecipato al VI Congresso Nazionale di Funtramiexco, tenutosi a Bogotá tra il 13 e il 15 del Febbraio 2020.

In dialogo con il GIORNALISMO LIBERO, Eusse, anch’egli deputato dell’Assemblea Nazionale del Venezuela, ha ricordato che il popolo di La Guaira e Caracas ha tenuto una lezione di dignità durante una protesta di massa contro Guaidó, quando questi è tornato in Venezuela per un tour all’estero , in cui ha incontrato Donald Trump e Iván Duque.

“Non capiamo perché quest’uomo non sia stato perseguito e incarcerato, nonostante così tanti danni che ha arrecato al nostro paese ed alla nostra gente, gli stessi che sono andati a ripudiarlo”, ha detto Eusse.

Guaidò protetto dalle sue guardie del corpo dalla rabbia dei manifestanti

Il leader sindacale venezuelano ha affermato che “le misure coercitive statunitensi sono criminali e danneggiano il nostro popolo “, e ha aggiunto che” ecco perché vogliamo aprire un ampio fronte antimperialista “.

“Esiste un gang internazionale che utilizza menzogne ​​per giustificare un’aggressione e la violazione della nostra sovranità”, ha detto. “In Venezuela, l’unica dittatura è quella imposta dagli Stati Uniti. Con la sua politica di guerra. Guaidó è un vero dittatore. “

Sulla situazione economica in Venezuela, Eusse ha spiegato che “l’iperinflazione e l’esodo hanno a che fare con le cosiddette sanzioni e il blocco economico criminale dell’imperialismo”.

Ha osservato che in risposta all’aggressione degli Stati Uniti, il sindacalismo di classe e il movimento contadino costruiscono resistenza. “Oggi è l’unità di lavoratori, dei contadini, di tutta la comunità e del popolo”.

Manifestanti contro intervento USA in Venezuela

Ha informato che “abbiamo prodotto una serie di proposte per riattivare la produzione di petrolio” e ha sottolineato che “non dobbiamo dare ai capitalisti il ​​dominio dell’industria petrolifera, perché con i lavoratori e i nostri mezzi possiamo andare avanti”.

“Dati i desideri della borghesia, dobbiamo rispondere con lavoratori, contadini e controllo popolare sulla produzione di beni e servizi”, ha detto. “La classe operaia deve conquistare uno spazio per sconfiggere capitalisti e imperialisti”.

Alla domanda sui fenomeni di corruzione e speculazione della borghesia commerciale, ha sostenuto che “i capitalisti non vogliono essere controllati” e ha insistito sul fatto che “il controllo sociale popolare e dei lavoratori contro il cancro della corruzione” è urgente.

“Le concessioni al neoliberismo non dovrebbero essere fatte, poiché ci sono tendenze regressive, ci deve essere il controllo delle persone sulla gestione pubblica: questo è l’antidoto alla corruzione”, ha detto Eusse.

Infine, il leader operaio, anche membro della direzione del Partito Socialista del Venezuela, PSV, ha invitato il popolo colombiano “a tornare sul percorso di Bolivar, che ci ha fatto esistere come una Repubblica”.

“Qualsiasi pretesa di dividerci è contraria alla nostra ragione di essere. Dobbiamo unirci ai nemici comuni del popolo della Colombia e del Venezuela: le oligarchie economiche e l’imperialismo USA “, ha detto.

Cali, mercoledì 19 febbraio 2020.

https://www.telesurtv.net/opinion/Guaido-es-el-lacayo-mas-despreciable-que-ha-tenido-mi-pais-Pedro-Eusse-lider-obrero-venezolano–20200219-0027.html

Fonte: Telesur

Traduzione: Lisandro Alvarado