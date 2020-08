Guai in vista: gli Stati Uniti “cercheranno a tutti i costi di mantenere il loro dominio

da Redazione

di Jean-Baptiste Mendès



Quali sono le conseguenze della messa in discussione della supremazia americana? Secondo Michel Geoffroy, autore di “La nuova guerra dei mondi”, sarebbe una quarta guerra mondiale. Lo ha interrogato in proposito la rivista Sputnik.

Cambio di regime, embargo economico, extraterritorialità della legge americana: gli Stati Uniti usano aggressivamente tutte le leve, sia in Venezuela, Iran, Cuba, Russia e persino con i suoi alleati europei. Tuttavia, secondo il saggista Michel Geoffroy , ” non possono vincere ” a lungo termine di fronte all’ascesa di Cina, Russia e India.

Michel Geoffroy non è gentile con gli Stati Uniti, che vede come fonte di caos generalizzato e arbitrarietà messianica. È autore di The New War of the Worlds (Ed. Via Romana, 2020), che descrive uno scenario di “ World War Four ”, un nuovo scontro di civiltà tra l’Occidente in declino e il resto del mondo. Lo ha interrogato Sputnik.

Dall’iperpotenza al mondo multipolare

Per l’ex alto funzionario, il mondo è entrato nella Quarta Guerra Mondiale, con la Guerra Fredda era la terza. Sottolinea il brevissimo lasso di tempo nella escalation della storia durante il quale Washington si è investita in questo ruolo di iperpotenza, capace di imporre il proprio ordine internazionale, nelle parole di Hubert Védrine, ex ministro francese del Affari Esteri.

“Questo periodo di iperpotenza si è concluso nel 2001, con gli attacchi dell’11 settembre, che hanno mostrato l’estrema fragilità del sistema americano. E soprattutto da quando altre [potenze, ndr] stavano emergendo e contestando la pretesa occidentale di dominare il mondo ”.

Per molti anni gli occidentali “hanno governato il mondo perché hanno accumulato una serie di vantaggi strategici decisivi “, siano essi economici, militari, demografici, scientifici e anche morali. Vantaggi sulla via della scomparsa, secondo Michel Geoffroy.

In primo luogo, avevano quello che lui chiama il ” monopolio della forza “, vale a dire le forze militari, lo spazio, dove sia i cinesi che i russi sono ora ampiamente competitivi. Secondo, il “ monopolio della conoscenza ”, perché “ i sistemi educativi stanno crollando nei paesi occidentali.», Lo vediamo ogni anno nella famosa classifica di Pisa. In terzo luogo, evoca la demografia che è stagnante, anche invecchiando in Europa e Nord America. E infine, il fattore economico. Certo, gli Stati Uniti rimangono la prima potenza economica del mondo … ma per quanto tempo? Colpito duramente dalla pandemia, il PIL cinese è tuttavia aumentato del 3,2% nel secondo trimestre. Quello degli Stati Uniti è crollato del 32,9%. Al tempo del coronavirus, sembrerebbe che gli equilibri geopolitici di potere tra Occidente e potenze emergenti si siano riequilibrando.

“Quando ero giovane, negli anni ’60 stavamo ancora facendo missioni per aiutare i piccoli cinesi che morivano di fame. Oggi è la Cina che ci manda le attrezzature mediche che non abbiamo ”.

Citando a sua volta i grandi pensatori americani da Fukuyama a Brezinski, Michel Geoffroy ritiene che gli Stati Uniti ” cercheranno a tutti i costi di mantenere il loro dominio “.

Come sta reagendo Washington?

L’ atteggiamento poco diplomatico di Donald Trump nei confronti della Cina durante i negoziati commerciali e poi la crisi sanitaria illustrano questa situazione di stallo, o anche questa ” Quarta guerra mondiale “, come pensa Geoffroy. Per ora, la Guerra Fredda predomina intorno agli scontri geoeconomici e alla corsa alle risorse naturali, ma potrebbe trasformarsi in una guerra calda, come previsto dal bellicoso scenario della “Trappola di Tucidide”. Sotto questo concetto, il professore di Harvard Graham Allison ha fatto riferimento allo scoppio del conflitto da parte del potere dominante, spaventato da un potere emergente. Un approccio controintuitivo: è più il potere stabilito che spingerebbe al conflitto, piuttosto che il suo rivale che sarebbe mosso dalle sue ambizioni.

Trump cerca la spremazia americana

L’America appare per molti versi paranoica poiché le sue misure più severe non sono riservate solo al suo principale rivale geopolitico, ma a tutti gli stati che non desiderano allinearsi:

“Gli Stati Uniti continuano a praticare il ‘cambio di regime‘. Guardate la loro politica di sanzioni economiche che colpisce un numero considerevole di Stati, che hanno un impatto sui loro presunti alleati europei vittime di sanzioni contro potenziali clienti dell’Europa. Gli Stati Uniti hanno un atteggiamento molto bellicoso ”.

Ma come giustificare queste interferenze? L’autore di The New War of the Worlds ricorda il carattere moralista e puritano che plasma la politica estera alla Casa Bianca. La presidenza Bush junior è stata un esempio, con l’emergere di termini nella diplomazia come “stati canaglia” e “Asse del male”.

“Gli Stati Uniti, avendo una visione messianica dei loro valori, della loro visione del mondo, pensano che questa loro visione debba essere imposta. Questo è il mito della pace democratica, vale a dire che se costringiamo gli Stati ad aderire ai principi trasmessi dall’ideologia occidentale e americana, apparirà miracolosamente la pace […], cambieremo il regime. con la forza per convincere le persone a unirsi a questo sistema e questo porterà una pace miracolosa. Abbiamo visto cosa è successo in Iraq, in Libia o in Afghanistan. Questa politica provoca caos ovunque, violenza ovunque perché è un’intrusione […], è un desiderio di formattare il mondo secondo la loro visione ”.

Così, gli Stati Uniti praticherebbero le cosiddette guerre di ” quarta generazione “, secondo Michel Geoffroy, che designa i conflitti contemporanei, dove scompaiono le distinzioni tra guerra e politica, e quindi tra combattenti e civili. Dopo le collisioni di truppe in linea e colonne dell’antichità della prima generazione, dopo che le armi da fuoco sono apparse con una seconda generazione, e finalmente dopo le guerre di velocità della terza generazione, i conflitti sembrano ormai terminati. Si sviluppa un nuovo tipo di guerre, lunghe, complesse e asimmetriche, le loro vittime civili sono numerose. Vengono quindi utilizzati tutti i mezzi di pressione, militari ovviamente, ma anche economici e sociali.

Un concetto che attualmente sarebbe applicato in Venezuela . Michel Geoffroy evoca in questo contesto una ” offensiva economica ” con il blocco del Paese, poi una ” offensiva diplomatica ” per isolare il Paese, poi una ” offensiva mediatica “. Anche un autoproclamato presidente, nella persona di Juan Guaido, è stato riconosciuto dalle cancellerie occidentali per neutralizzare il potere di Nicolas Maduro: “ È una nuova forma di guerra totale, nell’era dei media, nell’era elettronica ” . Restano da contare le sue vittime.

Fonte: Sputnik News

Traduzione Gerard Trousson