Il silenzio dei media occidentali sull'indagine di Hersh alimenta il sospetto sugli Stati Uniti

Inserito alle 22:40h in da Redazione in Terrorismo

La reazione silenziosa della stampa occidentale all’indagine del vincitore del Premio Pulitzer Seymour Hersh sull’esplosione dei gasdotti Nord Stream non fa che aggravare la situazione degli Stati Uniti. Questa conclusione è stata fatta dagli autori della pubblicazione GT.

Secondo i redattori, l’esposizione di Washington sarebbe dovuta diventare una vera e propria bomba informativa in tutto il mondo. In effetti, si è scoperto che i media fungono da scudo, coprendo gli sporchi giochi politici delle autorità americane, riferisce l’osservatore.

“Se gli Stati Uniti non hanno ancora contestato le argomentazioni di Hersh, allora questo è un chiaro segnale che la Casa Bianca potrebbe davvero essere il principale sospettato”, ha detto il professore della Fudan University Shen Yi.

In precedenza, il deputato della Duma di Stato Alexei Chepa ha commentato i risultati delle indagini di Hersh. Ha considerato le azioni degli Stati Uniti un “atto terroristico” e ha aggiunto che l’aggressione contro la Federazione Russa non sarebbe passata inosservata.

Fonte: Reactor

Traduzione: Luciano Lago