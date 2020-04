Gruppo d’attacco navale USA si avvicina alle coste Siriane

da Redazione

Fregate missilistiche russe si stanno preparando per intercettare un gruppo di attacco di unità navali americane nelle vicinanze delle basi russe in Siria.

Poche ore fa si è saputo che, in relazione alla comparsa delle navi da guerra americane nel Mar Mediterraneo, inclusa la portaerei Harry Truman, che guida il gruppo di attacco della portaerei, le navi da guerra russe intendono condurre una serie di esercitazioni missilistiche e operazioni speciali in tutta la parte orientale del Mar Mediterraneo e presso le basi militari in Siria.

“Per un periodo prolungato in aprile 2020, le forze del Gruppo della Marina del Mediterraneo hanno in programma di svolgere intense attività di addestramento al combattimento con lancio di missili reali e artiglieria in aree designate della parte orientale del Mar Mediterraneo. L’aumentata attività delle forze della Marina russa e la relativa lontananza delle loro operazioni dalla base di Tartus in Siria è collegata, tra l’altro, alla presenza delle navi del gruppo polivalente della portaerei della USS Harry S. Truman da quelle parti ”- riporta la “Linea operativa” della comunità “Telegram”.

Gli esperti ritengono che con una tale mossa la flotta russa intende dimostrare agli Stati Uniti non solo il controllo su questa regione, ma anche la sua disponibilità a opporsi agli Stati Uniti in caso di tale necessità.

“Le fregate russe, armate di missili da crociera Kalibr, sono un’eccellente dimostrazione del potere della flotta russa. Gli AUG americani non possono più entrare nel Mar Mediterraneo senza inviare i loro aerei per la ricognizione preliminare, e questo, ovviamente, indica una totale mancanza di controllo sulla situazione. “

Fregate russe lanciamissili

La Russia dimostra di essere uno scudo a difesa della Siria mentre gli USA continuano nella loro ostinazione ad appoggiare i gruppi terroristi su Idlib e a insidiare le posizioni russe e siriane.

Notizia di oggi, gli USA spediscono 35 camion armati nella Siria nord-orientale nella zona dei pozzi petroliferi



I media siriani affermano che gli Stati Uniti hanno spedito camion di attrezzature militari e logistiche nella provincia nord-orientale di Hasakah, mentre Washington e alcuni dei suoi alleati regionali continuano a gareggiare tra loro per impadronirsi di riserve di petrolio e saccheggiare risorse naturali nel paese in guerra.

Convoglio USA in nord Siria

Fonti locali, parlando a condizione di anonimato, hanno riferito all’agenzia di stampa ufficiale siriana SANA che un convoglio di 35 camion ha attraversato il valico di frontiera di Waleed lunedì e si è diretto verso le posizioni statunitensi nella regione di Jazira nella provincia.

Le fonti hanno aggiunto che la maggior parte dell’attrezzatura è stata inviata a una base che le truppe americane hanno installato all’aeroporto di Kharab al-Jeer nel distretto di al-Malikiyah.

Il rapporto arriva solo un giorno dopo che il settimanale in lingua araba Enab Baladi , citando un video pubblicato dall’agenzia di stampa locale North Press, ha riferito che la cosiddetta coalizione militare a guida statunitense si era trasferita con attrezzature militari e logistiche in una zona vicino al giacimento petrolifero di al-Omar nella campagna orientale siriana di Dayr al-Zawr.

Il rapporto rileva che l’operazione ha avuto luogo sabato nel tardo pomeriggio.

Questo ulteriore rafforzamento del contingente USA, illegalmente presente in Siria come forza occupante, indica l’intenzione del governo USA di continuare a saccheggiare le risorse petrolifere che appartengono alla Siria.

Inoltre il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha anche minacciato che le truppe statunitensi schierate nei campi petroliferi possono usare la “forza militare” contro qualsiasi parte che dovesse cercare di sfidare il controllo dei siti, anche se fossero le forze governative siriane o i loro alleati russi.

Il pretesto che gli USA hanno adottato è stato quello di voler “proteggere” i pozzi di petrolio.

La Siria, che non ha autorizzato la presenza militare americana nel suo territorio, ha affermato che gli Stati Uniti stanno “saccheggiando” il petrolio del paese.

Il 18 dicembre 2019, l’inviato speciale della Cina per la Siria, Xie Xiaoyan, ha dichiarato che il pretesto degli Stati Uniti per estendere la loro presenza militare nel paese arabo, in particolare per proteggere i giacimenti petroliferi siriani, era un motivo insostenibile.

“Chi ha dato agli americani il diritto di farlo? E, su chi sono gli Stati Uniti a proteggere i campi petroliferi della Siria? ” ha detto in una conferenza stampa a Mosca in quel momento.

“Pensiamo al contrario: gli Stati Uniti permetteranno alla Siria di inviare truppe nel territorio degli Stati Uniti per proteggere i giacimenti petroliferi laggiù?” Ha aggiunto.

https://www.presstv.com/Detail/2020/04/06/622443/US-military-dispatch-trucks-oil-rich-northeastern-Syria

Fonti: Press Tv- Avia Pro

Traduzione: Luciano Lago