Gruppo d’attacco della Marina USA si posiziona nel Mediterraneo

Un gruppo d’attacco della Marina degli Stati Uniti si posiziona nel Mediterraneo per fornire appoggio all’Ucraina in caso di conflitto con la Russia.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha ordinato al gruppo d’attacco della portaerei Harry S. Truman di rimanere nel Mar Mediterraneo, riferisce l’ AP , riferendosi a un funzionario a conoscenza della questione, che ha parlato a condizione di anonimato.

La formazione, composta dalla portaerei, un incrociatore e quattro cacciatorpediniere lanciamissili, avrebbe lasciato Norfolk, in Virginia, il 1 dicembre e avrebbe dovuto dirigersi verso il Golfo Persico . Tuttavia, ha cambiato rotta a causa delle preoccupazioni sulla situazione in Ucraina e dei timori che la Russia possa invadere il paese vicino.

Le preoccupazioni per una possibile invasione russa dell’Ucraina si sono intensificate in Occidente dopo che diversi media hanno pubblicato presunti piani per l’operazione a novembre. Così, secondo una pubblicazione Bloomberg, Mosca prevede la partecipazione di 100.000 militari russi, metà dei quali, secondo fonti dell’agenzia, hanno già occupato le proprie posizioni. I media hanno anche riferito che “l’invasione” di Mosca avrebbe avuto supporto aereo.

In risposta, il 9 dicembre, il capo di stato maggiore delle forze armate russe, il generale Valeri Guerasimov, durante un briefing ha chiamato “falso” resoconto dei media su una presunta invasione russa dell’Ucraina. Allo stesso modo, ha affermato che i paesi membri dell’Alleanza Atlantica prestano un’attenzione “eccessiva” ai movimenti delle truppe russe nel paese stesso.

“Il ridispiegamento delle unità durante i preparativi per il combattimento è una pratica di routine delle Forze Armate di qualsiasi Paese. Le attività militari si svolgono nel territorio nazionale, quindi non necessitano di notifica”, ha affermato Guerasimov.

Questo sabato, il ministero della Difesa russo ha annunciato il ritiro di 10.000 truppe schierate nelle regioni vicino al confine con l’Ucraina.

Intanto già a novembre il portavoce della Presidenza russa, Sergey Peskov, aveva denunciato che le accuse secondo cui la Russia sta preparando un attacco potrebbero essere una “mimetica” per i potenziali piani aggressivi di Kiev per risolvere con la forza la situazione nel Donbass. Venerdì scorso, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajárova, ha confermato queste preoccupazioni. In particolare, ha affermato che circa 4.000 istruttori militari statunitensi sono sulla linea di contatto tra le truppe fedeli a Kiev ei ribelli. Ha anche indicato che solo nelle ultime due settimane la missione speciale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha registrato quasi 7.000 casi di violazione del cessate il fuoco nell’area, “cinque volte di più rispetto a dicembre 2020”.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago