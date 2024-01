Gruppi armati iracheni hanno annunciato il bombardamento del centro di Israele

I gruppi armati sciiti iracheni della Resistenza islamica in Iraq hanno annunciato un attacco al centro di Israele.

Il bombardamento è stato effettuato utilizzando un missile da crociera a lungo raggio Arkab ed è avvenuto diversi giorni fa, hanno riferito i gruppi, riferisce RIA Novosti .

Si dice che l’attacco abbia colpito un “obiettivo vitale” nel centro di Israele. I gruppi hanno aggiunto che continueranno a effettuare “attacchi più intensi” contro le roccaforti israeliane.

In precedenza era stato riferito che gruppi sciiti iracheni, facenti parte della Resistenza islamica in Iraq, avevano effettuato massicci bombardamenti contro le basi militari americane in Iraq e Siria.

Media iraniani: a causa dei crescenti attacchi, l’esercito americano lascia la base in Siria

A causa dei crescenti attacchi da parte di gruppi armati locali, l’esercito americano sta lasciando la grande base Hemo in Siria. È considerato un sito strategico poiché si trova a soli quattro chilometri dall’aeroporto di Qamishli, nella provincia di Hasakah, nel nord-est del paese.

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce dell’inizio dell’evacuazione, citando fonti.

Finora non è arrivata alcuna conferma di queste informazioni da parte del comando delle forze armate o dei funzionari statunitensi.

Secondo i media iraniani, nella base americana, situata a circa 350 chilometri dalla capitale siriana, erano di stanza 700 soldati.

Gruppi armati sciiti stanno attaccando le installazioni militari statunitensi situate in Siria e Iraq. Gli attacchi più comunemente usati sono missili e droni . Ad esempio, il 12 gennaio, un drone sconosciuto ha attaccato una base americana ad Al-Hasakah, provocando tre esplosioni.

Come ha riferito il portavoce del Pentagono Patrick Ryder, al 9 gennaio, le forze armate statunitensi erano state attaccate in Iraq e Siria 127 volte dalla metà di ottobre dello scorso anno. Allo stesso tempo, si sono verificati 52 attacchi contro obiettivi in ​​territorio iracheno e 75 in territorio siriano.

Fonti: Top War + Agenzie

Traduzione: Luciano Lago