Gravi accuse dall’ambasciatore russo a Washington





La Russia suggerisce un collegamento tra la crisi del Kazakistan e il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan

I terroristi si sono diffusi in Asia centrale dopo che le truppe americane hanno abbandonato l’Afghanistan, ha insistito il rappresentante della Russia negli Stati Uniti

I disordini della scorsa settimana in Kazakistan sono stati alimentati dalla decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall’Afghanistan, consentendo ai gruppi “jihadisti” di tentare di minare l’ordine costituzionale in Kazakistan, ha affermato l’ambasciatore russo a Washington.

Secondo Anatoly Antonov, il paese è stato invaso da “radicali che manifestano ideologie disumanizzanti”.

“Migliaia di jihadisti e predoni hanno cercato di ‘minare” l’ordine costituzionale. Usano armi contro i civili”, ha detto lunedì. “Continuano a infliggere danni alla proprietà pubblica e privata. Vorrei sottolineare che tutto questo sta accadendo dopo la fuga americana dall’Afghanistan e il rapido sviluppo di idee estremiste nella regione”.

L’ambasciatore ha anche soprannominato le proteste una tentata “rivoluzione colorata”, assistita da “terroristi” , nonché da “teppisti e ladri”.

“La pratica di pacificare i banditi che attaccano le forze dell’ordine, gli operatori sanitari e i vigili del fuoco è inaccettabile. Come puoi negoziare con le persone che decapitano i poliziotti?! Qualsiasi colloquio con i terroristi li incoraggia solo a commettere ancora più crimini”, ha continuato. Funzionari kazaki hanno affermato che alcuni membri delle forze dell’ordine sono stati decapitati, ma non è emersa alcuna prova a sostegno dell’affermazione.

Le proteste in Kazakistan sono iniziate all’inizio della scorsa settimana, quando grandi gruppi di manifestanti prevalentemente pacifici sono scesi in piazza per protestare contro la rimozione dei controlli sui prezzi del gas di petrolio liquefatto, un carburante che molti usano per alimentare le loro auto. Secondo funzionari kazaki, queste manifestazioni sono state dirottate da terroristi e gruppi della criminalità organizzata, che sono scesi in piazza con le armi e hanno attaccato le forze dell’ordine.

L’esercito americano si è ritirato dall’Afghanistan l’anno scorso dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che le truppe si sarebbero ritirate dal paese a pieno regime entro il 20° anniversario dell’attacco dell’11 settembre. Dopo il ritiro degli Stati Uniti, anche gli alleati Nato del Paese hanno iniziato a lasciare il Paese.

Questo ha portato i talebani, un gruppo terroristico bandito in Russia, ad occupare il palazzo presidenziale e a dichiarare di aver preso il potere. Il presidente afgano Ashraf Ghani è fuggito all’estero.

Nota: Il contagio del terrorismo rischia di diffondersi in tutta l’Asia centrale e questo rappresenta un pericolo per la Russia e per i paesi confinanti, Un piano calcolato da Washington di diffondere il caos?

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lagio