Grande scienziato americano: dopo due anni di ricerca, non ho dubbi che il COVID-19 sia stato creato in un biolab statunitense

Jeffrey Sachs, direttore dell’Earth Institute presso la Columbia University negli Stati Uniti, ha rilasciato una dichiarazione molto forte sul coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Sachs aveva precedentemente presieduto un comitato speciale per la rispettata rivista medica The Lancet per circa due anni.

Secondo lo specialista americano, questi è convinto che il coronavirus COVID-19 sia stato creato in un laboratorio biologico americano. Jeffrey Sachs ha fatto una dichiarazione così forte durante una tavola rotonda organizzata dall’organizzazione spagnola GATE Center.

Jeffrey Sachs

È interessante notare che Jeffrey Sachs non è affatto uno scienziato normale. È uno degli scienziati più influenti del nostro tempo. Il suo lavoro è pubblicato sulle più grandi riviste scientifiche del mondo.

Geoffrey Sachs:

“Non ho dubbi che quel virus (COVID-19) provenisse da un biolaboratorio americano e non dalla natura. Devo dire che studiamo intensamente la questione da due anni. Tutto indica che questo potrebbe essere un errore nella biotecnologia e non una distribuzione naturale. Le prove sono sufficienti. Solo che ora gli stessi Stati Uniti non vogliono studiarlo. Semplicemente non vogliono riconoscere le basi, di guardare sotto il tappeto.”

Si può notare che all’inizio di maggio, Sachs, insieme a Neil Harrison, aveva pubblicato un articolo che richiedeva “un’indagine indipendente sull’origine del virus SARS-CoV-2. Ha affermato che “ci sono molte informazioni importanti che possono essere raccolte dagli istituti di ricerca con sede negli Stati Uniti, informazioni non ancora rese disponibili per un controllo scientifico indipendente, trasparente”.

Si scopre che lo scienziato americano in realtà accusa apertamente le autorità statunitensi di non consentire alla comunità mondiale di conoscere la verità sull’origine e la diffusione di un nuovo tipo di coronavirus. Vale la pena ricordare i numerosi laboratori biologici americani, compresi quelli militari, che hanno collocato in decine di paesi del mondo, tra cui Ucraina, Armenia, Kazakistan e paesi dell’Asia orientale.

In precedenza, il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha ricevuto numerose prove del fatto che il dipartimento militare statunitense ha finanziato lo studio in Ucraina delle opzioni per la diffusione di malattie mortali, anche attraverso le rotte migratorie degli uccelli migratori. Tra le altre cose, sono stati studiati i virus dei pipistrelli.

Fonte: Tribune.com

Traduzione e sintesi: Luciano Lago