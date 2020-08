Grande Israele”: il piano sionista per il Medio Oriente

Il famigerato “Piano Oded Yinon”. Introduzione di Michel Chossudovskys

di Israel Shahak e Prof Michel Chossudovsky

Ripubblichiamo questo articolo alla luce dei recenti sviluppi in Libano segnati dalla tragica esplosione di Beirut del 4 agosto 2020

Il Libano fa parte del progetto “Grande Israele” come delineato in questo importante articolo:

“Il Grande Israele creerebbe una serie di stati proxy. Includerebbe parti del Libano, Giordania, Siria, Sinai, nonché parti dell’Iraq e dell’Arabia Saudita “.

“La Palestina è andata! Andato! راحت فلسطين. La difficile situazione palestinese è selvaggiamente dolorosa e il dolore è aggravato dallo sconcertante licenziamento e cancellazione da parte delle potenze occidentali di quel dolore, Rima Najjar , Global Research, 7 giugno 2020

introduzione

Il seguente documento relativo alla formazione del “Grande Israele” costituisce la pietra angolare di potenti fazioni sioniste all’interno dell’attuale governo Netanyahu, il partito Likud, nonché all’interno dell’establishment militare e dell’intelligence israeliana.

Il presidente Donald Trump aveva sin dall’inizio nel gennaio 2017 confermato senza mezzi termini il suo sostegno agli insediamenti illegali di Israele (compresa la sua opposizione alla risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite , relativa all’illegalità degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata). L’amministrazione Trump ha espresso il suo riconoscimento della sovranità israeliana sulle alture del Golan. E ora l’intera Cisgiordania viene annessa a Israele.

L’accordo del secolo di Trump è quello del “Grande Israele”

Tale piano nega ai palestinesi tutti i loro diritti territoriali. Israele ha in programma di annettere l’intera valle del fiume Giordano e gli insediamenti illegali in Cisgiordania.

L ‘”accordo del secolo” di Trump ha sostenuto il progetto “Grande Israele”, che consiste anche nella deroga del “diritto al ritorno” dei palestinesi “naturalizzandoli come cittadini di Libano, Giordania, Siria, Iraq e altrove a livello regionale. dove risiedono ”.

Netanyahu e Libermann sulle alture del Golan

Tenete a mente: il progetto della Grande Israele non è strettamente un progetto sionista per il Medio Oriente, è parte integrante della politica estera degli Stati Uniti, il suo obiettivo strategico è estendere l’egemonia degli Stati Uniti e fratturare e balcanizzare il Medio Oriente.

La decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele ha lo scopo di innescare instabilità politica in tutta la regione.

Secondo il padre fondatore del sionismo Theodore Herzl, “l’area dello Stato ebraico si estende:” Dal torrente d’Egitto all’Eufrate “. Secondo il rabbino Fischmann, “La Terra Promessa si estende dal fiume Egitto fino all’Eufrate, comprende parti della Siria e del Libano”.

Se visto nel contesto attuale, compreso l’assedio di Gaza, il Piano sionista per il Medio Oriente ha un rapporto intimo con l’invasione dell’Iraq del 2003, la guerra del 2006 in Libano, la guerra del 2011 in Libia, le guerre in corso in Siria, Iraq e lo Yemen, per non parlare della crisi politica in Arabia Saudita.

Il progetto “Grande Israele” consiste nell’indebolire e alla fine fratturare gli stati arabi vicini come parte di un progetto espansionista USA-Israele, con il sostegno della NATO e dell’Arabia Saudita. A questo proposito, il riavvicinamento saudita-israeliano è dal punto di vista di Netanyahu un mezzo per espandere le sfere di influenza di Israele in Medio Oriente e per affrontare l’Iran. Inutile che al giorno d’oggi, il progetto “Grande Israele” è coerente con il design imperiale americano.

Il “Grande Israele” consiste in un’area che si estende dalla Valle del Nilo all’Eufrate. Secondo Stephen Lendman ,

” Circa un secolo fa, il piano dell’Organizzazione sionista mondiale per uno stato ebraico includeva:

Palestina storica;

Libano meridionale fino a Sidone e il fiume Litani;

Alture del Golan in Siria, pianura Hauran e Deraa; e

controllo della ferrovia Hijaz da Deraa ad Amman, in Giordania, nonché il Golfo di Aqaba.

Alcuni sionisti volevano di più: terra dal Nilo a ovest all’Eufrate a est, che comprende Palestina, Libano, Siria occidentale e Turchia meridionale “.

Il progetto sionista ha sostenuto il movimento degli insediamenti ebraici. Più in generale, implica una politica di esclusione dei palestinesi dalla Palestina che porta all’annessione sia della Cisgiordania che di Gaza allo Stato di Israele.

Il Grande Israele creerebbe una serie di Stati proxy. Includerebbe parti del Libano, Giordania, Siria, Sinai, nonché parti dell’Iraq e dell’Arabia Saudita. (Vedi mappa).

Piano della “Grande Israele”

Secondo Mahdi Darius Nazemroaya in un articolo di Global Research del 2011, il piano Yinon era una continuazione del progetto coloniale britannico in Medio Oriente:

“[Il piano Yinon] è un piano strategico israeliano per garantire la superiorità regionale israeliana. Insiste e stabilisce che Israele deve riconfigurare il suo ambiente geopolitico attraverso la balcanizzazione degli stati arabi circostanti in stati più piccoli e più deboli.

Gli strateghi israeliani vedevano l’Iraq come la loro più grande sfida strategica da uno stato arabo. Questo è il motivo per cui l’Iraq è stato definito come il fulcro della balcanizzazione del Medio Oriente e del mondo arabo. In Iraq, sulla base dei concetti del Piano Yinon, gli strateghi israeliani hanno chiesto la divisione dell’Iraq in uno stato curdo e due stati arabi, uno per i musulmani sciiti e l’altro per i musulmani sunniti. Il primo passo per stabilire questo è stato una guerra tra Iraq e Iran, di cui parla il Piano Yinon.

The Atlantic, nel 2008, e l’Armed Forces Journal delle forze armate statunitensi, nel 2006, hanno entrambi pubblicato mappe ad ampia diffusione che seguivano da vicino lo schema del Piano Yinon. A parte un Iraq diviso, richiesto anche dal Piano Biden, il Piano Yinon prevede la divisione del Libano, dell’Egitto e della Siria. Anche la spartizione di Iran, Turchia, Somalia e Pakistan è in linea con queste opinioni. Il Piano Yinon prevede anche lo scioglimento in Nord Africa e prevede che inizierà dall’Egitto per poi estendersi in Sudan, Libia e nel resto della regione.

Il “Grande Israele” richiede la suddivisione degli stati arabi esistenti in piccoli stati.

“Il piano opera su due premesse essenziali. Per sopravvivere, Israele deve 1) diventare una potenza regionale imperiale e 2) deve effettuare la divisione dell’intera area in piccoli stati mediante la dissoluzione di tutti gli stati arabi esistenti. Piccolo qui dipenderà dalla composizione etnica o settaria di ogni stato. Di conseguenza, la speranza sionista è che gli stati a base settaria diventino i satelliti di Israele e, ironia della sorte, la sua fonte di legittimazione morale … Questa non è un’idea nuova, né emerge per la prima volta nel pensiero strategico sionista. In effetti, la frammentazione di tutti gli stati arabi in unità più piccole è stato un tema ricorrente “. (Piano Yinon, vedi sotto)

Vista in questo contesto, la guerra alla Siria e all’Iraq fa parte del processo di espansione territoriale israeliana.

A questo proposito, la sconfitta dei terroristi sponsorizzati dagli Stati Uniti (ISIS, Al Nusra) da parte delle forze siriane con il sostegno di Russia, Iran e Hezbollah costituisce una battuta d’arresto significativa per Israele.

Michel Chossudovsky, Global Research, 6 settembre 2015, aggiornato il 13 settembre 2019, 28 dicembre 2019, rivisto il 7 giugno 2020

Il piano sionista per il Medio Oriente

Tradotto e modificato da Israel Shahak

