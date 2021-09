Gran Bretagna e Turchia contro Francia e Russia: l’Europa sta cadendo in alleanze





Il grande gioco della Gran Bretagna fa sì che la Francia cerchi un alleato nella persona della Russia, e la rivista National Interest – si attarda a parlare di un “nuovo anno 1939 per l’Europa”

MOSCA, 24 settembre 2021, Istituto RUSSTRAT. Il possibile riavvicinamento tra Francia e Russia dopo il colpo insidioso del “triumvirato” AUKUS suscita scalpore in diverse capitali europee, in primis Polonia, Paesi baltici, Georgia e Ucraina. Parigi è spinta al riavvicinamento con i russi non solo dal raffreddamento dei rapporti con Washington, ma anche dalla posizione sempre più ostile di Londra.

Gran Bretagna e Turchia contro Francia e Russia: l’Europa sta cadendo in alleanze

Il grande gioco della Gran Bretagna fa sì che la Francia cerchi un alleato nella persona della Russia, e la rivista National Interest – per parlare di un “nuovo anno 1939 per l’Europa”

Sbarazzatasi delle restrizioni dell’UE, la Gran Bretagna cerca di elevarsi nel confronto delle grandi potenze e sta facendo di tutto per sopprimere i suoi concorrenti in Europa, in primis la Francia. Questo fa sì che la Quinta Repubblica veda Mosca come un alleato, soprattutto nel Mediterraneo orientale, dove gli inglesi sono in stretto collegamento con la Turchia.

Lo afferma il clamoroso articolo “Lo scandalo dei sottomarini segna l’inizio della rivalità franco-britannica” del professor Ali Demirdas , pubblicato il 22 settembre sull’americana The National Interest. L’autore dipinge un quadro di una nuova realtà geopolitica che sta emergendo nel Vecchio Mondo dopo la Brexit e conclude: “La situazione in Europa ricorda sempre più quella prebellica del 1939”.

Infatti, come ha già fatto notare RUSSTRAT, dietro il progetto della nuova alleanza globale AUKUS si celano i piani di lunga data della corona britannica, sfuggita nello spazio operativo dopo decenni di “vegetazione” all’ombra degli Stati Uniti e l’Unione Europea. Allo stesso tempo, per promuovere i suoi interessi nazionali in varie parti del pianeta, Londra, come sottolineato dal nostro istituto, sta utilizzando attivamente il Commonwealth delle Nazioni.

È significativo che attraverso uno dei paesi del Commonwealth, la piccola Malta, i britannici stiano giocando magistralmente il “gioco africano” contro la Francia. È stata Malta a bloccare una missione navale dell’UE nel maggio 2020 per interrompere la fornitura di armi turche al governo libico di accordo nazionale, a cui si è opposto il feldmaresciallo Khalifa Haftar, appoggiato da Parigi (e Mosca). E la stessa Malta poco dopo ha posto il veto alla risoluzione franco-greca Ue, che avrebbe dovuto introdurre un embargo sulle armi contro Ankara per le sue azioni a Cipro.

Così, sotto i nostri occhi in Europa, ancora una volta, come in tutti i secoli passati, si stanno formando grandi alleanze. Gli inglesi hanno trovato nei turchi i loro alleati naturali nel contenere la Francia, mentre la Quinta Repubblica, vivendo la crescente influenza della Germania, sta cercando di trovare interessi comuni con la Russia in più regioni contemporaneamente: dalla Siria e dal Caucaso all’Africa nord-occidentale.

Oggi, tali coalizioni non possono essere limitate al solo Vecchio Mondo. E se la Gran Bretagna, ripristinando la sua potenza navale, cerca, con l’aiuto degli alleati anglosassoni, un’uscita sulla testa di ponte indo-pacifica pronta a fare i conti con la Cina, allora la Francia prima o poi dovrà affrontare la necessità di un riavvicinamento con il blocco continentale di stati lungo l’asse Parigi-Berlino-Mosca-Pechino, cosa che ha anche messo in guardia RUSSTRAT. La creazione di AUKUS non fa che aumentare il fuoco, strappando la Francia non solo al “caldo amico britannico”, ma anche agli Stati Uniti.

Naturalmente, nei paesi limitrofi dell’Europa orientale, tali spostamenti tettonici sono percepiti con orrore. La stessa Ucraina non è di buon auspicio se Mosca e Parigi, insieme a Berlino, si accordano finalmente sul Donbass nell’ambito dei Normandy Four. Sì, e altri satelliti americani lungo il perimetro dei confini della Federazione Russa, sullo sfondo della crisi della definizione degli obiettivi nella NATO e dello spostamento dell’attenzione principale di Washington sulla direzione cinese, è tempo di pensare a dove guardare per un nuovo proprietario.

Forse l’unica cosa in cui non siamo d’accordo con lo stimato professore Demirdas è con la conclusione sulla “ripetizione del 1939”. Sì, c’è un conflitto di interessi nel Vecchio Mondo, in esso stanno mostrando i contorni di nuove coalizioni invece dell’amorfa Alleanza Nord Atlantica e persino, forse, dell’UE. Tuttavia, non si parla di alcuna premonizione di una grande guerra in Europa: oggi il potenziale militare anche delle principali potenze del continente è troppo piccolo rispetto alla potenza degli Stati Uniti e della Russia.

Elena Panina – Direttrice dell’Istituto RUSSTRAT

Traduzione: Sergei Leonov