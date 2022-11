Governano una rovina disfunzionale, ma seguono a governare (nonostante tutto)

di Alastair Crooke

Dal 2008 viviamo in un mondo occidentale modellato dallo “stato permanente” o dai nostri tecnocrati manageriali – etichetta che puoi scegliere tu.

Questa “classe creativa” (come amano vedersi) è particolarmente definita dalla sua posizione intermedia rispetto alla cabala oligarchica che controlla la ricchezza, come gli ultimi padroni del denaro, da un lato, e la “classe media” sbalordita , d’altra parte, di cui ridono e deridono.

Questa classe media non aveva alcuna intenzione di dominare la politica (si dice); è successo così. Inizialmente, l’obiettivo era incoraggiare i valori progressisti. Ma invece, questi tecnocrati professionisti, che avevano accumulato notevoli ricchezze ed erano strettamente raggruppati in cricche nelle principali aree metropolitane americane, arrivarono a dominare i partiti di sinistra in tutto il mondo, che in precedenza erano stati veicoli per la classe operaia.

Coloro che bramavano l’appartenenza a questa nuova “aristocrazia” coltivavano la loro immagine di cosmopolita, denaro in rapido movimento, glamour, moda e cultura popolare: il multiculturalismo andava bene per loro. Fingendosi la coscienza politica di tutta la società (se non del mondo), la realtà era che il loro Zeitgeist rifletteva principalmente i capricci, i pregiudizi e le psicopatie sempre più crescenti di un segmento della società liberale.

In questo contesto, si sono verificati due eventi determinanti: nel 2008, Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve, sulla scia della crisi finanziaria globale, ha riunito una stanza piena degli oligarchi più ricchi, “rinchiudendoli” finché non avessero trovato la soluzione al fallimento sistemico delle banche.

Gli oligarchi non trovarono una soluzione, ma furono comunque liberati dalla loro reclusione. Invece, hanno scelto di pompare denaro in problemi strutturali, aggravati da evidenti errori di valutazione del rischio.

E per finanziare le enormi perdite risultanti – oltre 10 trilioni di dollari solo negli Stati Uniti – le banche centrali del mondo hanno iniziato a stampare denaro – da allora non si sono più fermate!

Iniziò così in Occidente l’era in cui i problemi profondi non venivano risolti, ma semplicemente affrontati con denaro appena stampato. Questo metodo è stato adottato senza esitazione dall’Unione Europea, che lo ha soprannominato “Merkelismo” (dal nome dell’ex cancelliere tedesco). Le contraddizioni strutturali sottostanti sono state semplicemente abbandonate.

Una seconda caratteristica di quest’epoca è che quando i grandi oligarchi si ritirarono dalla produzione industriale e intrapresero l’iperfinanziarizzazione, videro il vantaggio di abbracciare la nascente agenda Metro-Elite, incentrata su ideali utopici di diversità, identità e giustizia razziale – ideali perseguiti con il fervore di un’astratta ideologia millenaria. (I loro leader non avevano quasi nulla da dire sulla povertà o sulla disoccupazione, cosa che andava bene per gli oligarchi).

Quindi, vedendo il vantaggio, anche gli oligarchi si sono radicalizzati. Guidati da organizzazioni come le Fondazioni Rockefeller e Ford, Big Philanthropy e il mondo aziendale, hanno adottato codici di pensiero e discorso in tempo di guerra. E hano approvato il mettere la ricchezza direttamente nelle mani di coloro che sono stati sistematicamente vittimizzati nel corso della storia. Ma ancora una volta, il profondo cambiamento strutturale della società è stato affrontato in modo superficiale, come un semplice trasferimento di denaro da una “tasca all’altra”.

Il vero problema sorto dalla crisi del 2008, tuttavia, non è stato principalmente di natura finanziaria. È vero, le perdite sono state trasferite dai bilanci delle istituzioni in dissesto a quello della Fed, ma i veri problemi strutturali non sono mai stati affrontati. Così la gente ha presto creduto che quasi tutti i problemi potessero essere risolti da codici di discorso e di pensiero, sposati con i media del sistema.

I compromessi politici non dovrebbero più essere visti come una necessità. I costi non erano più rilevanti. In questo ambiente, nessun problema era troppo grande per essere risolto dalle tecniche di gestione comportamentale e dalle banche centrali. E se non ci fosse una crisi per imporre e “liquidare” il cambio di programma, se ne potrebbe inventare una. E, naturalmente, non appena la Fed americana ha iniziato a tornare alle politiche “normali” nel 2018 e nel 2019, è stata trovata una nuova crisi ancora più grande.

Non sorprende che, nel contesto di quello che è stato visto come un fallimento dei diritti civili e delle riforme del New Deal, i movimenti di attivisti finanziati dai “fondi ricchi” oligarchici si siano radicalizzati. Hanno abbracciato un attivismo culturale rivoluzionario schierato per “risolvere i problemi una volta per tutte” – mirato a determinare un profondo cambiamento strutturale all’interno della società.

Ciò significava che il potere doveva ancora una volta eludere la classe media liberale, tanto spesso bianca e maschile, e quindi parte dell’ingiustizia strutturale della società. In altre parole, la classe media occidentale è stata vista dai tecnocrati come una piaga.

Quello che bisogna capire qui è che ciò che è stato dimenticato in tutto il discorso sui percorsi della “discriminazione positiva” a favore delle “vittime” è l’altra faccia della medaglia: la discriminazione negativa e dannosa praticata contro chi “sbarra la strada” – quelli che non si allontanano dalla strada tradizionale.

Il Manifesto del revivalista di Scott McKay definisce questo processo discriminatorio ostile un “fallimento del governo militarizzato” – come la disfunzione del governo indotta nelle città americane per spaventare la classe media. “Volo bianco” è una caratteristica. Non è un problema”, hanno predicato i suoi difensori. La sinistra mondialista urbana vuole un piccolo nucleo di residenti ricchi e una massa brulicante di poveri malleabili, e niente nel mezzo. Questo è ciò che produce il fallimento del governo militarizzato e ha successo su larga scala.

New Orleans vota per il 90% democratico, Philadelphia per l’80% democratico, Chicago per l’85%. Los Angeles? 71%. Nessuna di queste città avrà più un sindaco repubblicano o un consiglio comunale, o almeno non nel prossimo futuro. Il Partito Democratico esiste a malapena al di fuori delle rovine prodotte da queste macchine urbane.

Il messaggio più importante è che la “disfunzionalità indotta” può produrre una società che può essere governata (resa docile da spiacevolità e dolore) – senza doverla governare (cioè far funzionare le cose!).

Questo processo è evidente anche nell’UE di oggi.

L’UE è in crisi perché ha incasinato la sua governance sulle sanzioni energetiche russe. La classe dirigente riteneva che gli effetti delle sanzioni Ue sulla Russia sarebbero stati “inappellabili”: la Russia si sarebbe piegata entro poche settimane e tutto sarebbe tornato come prima. Le cose sarebbero tornate alla “normalità”. L’Europa, invece, rischia il collasso.

Eppure alcuni leader europei – fanatici dell’agenda green – perseguono tuttavia un approccio parallelo a quello degli Stati Uniti – quello del “fallimento militarizzato”, concepito come asset strategico per raggiungere gli obiettivi del “green net zero”.

Perché… costringe le loro società a intraprendere la deindustrializzazione, ad accettare il controllo dell’impronta di carbonio e la transizione verde e a sostenere i costi. Yellen e alcuni leader dell’UE hanno celebrato il dolore finanziario come un’accelerazione della transizione, che ti piaccia o no, anche se ti spinge fuori dal lavoro, ai margini della società. Gli aeroporti europei disfunzionali sono un esempio per scoraggiare gli europei dal viaggiare e aumentare il carico di carbonio!

In breve, questo è un altro tratto dannoso emerso con la “svolta” del 2008. La sociopatia si riferisce a un insieme di comportamenti e atteggiamenti antisociali, tra cui manipolazione, inganno, aggressività e mancanza di empatia per gli altri, che è simile a un disturbo. La caratteristica principale del sociopatico è una profonda mancanza di coscienza, un’amoralità tuttavia, che può essere nascosta da un comportamento esteriore affascinante.

Il nuovo modo di governare è spingerci alla conformità attraverso i costi o rendere la vita intollerabile. Ma il nostro mondo si sta rapidamente frammentando in zone di “vecchie normalità” e pozze di disintegrazione.

Il che ci porta alla grande domanda: poiché l’Occidente elude nuovamente il fallimento economico sistemico, perché non riunire gli oligarchi miliardari, come nel 2008, e chiuderli in una stanza, finché non trovano una soluzione?

Sì, gli oligarchi possono tenersi in grande considerazione (essendo così ricchi), ma il loro ultimo sforzo non ha prodotto una soluzione, ma piuttosto un esercizio di autoconservazione, ottenuto lanciando denaro appena stampato su grandi questioni strutturali, facilitando così la transizione dei loro imperi alla loro nuova identità finanziarizzata.

Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato intorno al 2015-2016: è iniziata una reazione. Questo non viene dagli oligarchi, ma da certi ambienti del sistema americano che temono le conseguenze, se non si affronta la dipendenza psicologica di massa dalla stampa di denaro sempre più grande. La loro paura è che lo scivolamento nel conflitto sociale, con l’esplosione delle distorsioni della ricchezza e del benessere, diventi inarrestabile.

Tuttavia, la Fed potrebbe tentare di attuare un controllo controllato della bolla economica statunitense attraverso aumenti dei tassi di interesse. Gli aumenti dei tassi non uccideranno il “drago” dell’inflazione (dovrebbero essere molto più alti per questo). L’obiettivo è rompere una diffusa “abitudine di dipendenza” di denaro gratuito.

L’unica domanda che tutti gli attori del mercato si pongono è quando la Fed tornerà alla stampa… quando? Vogliono la loro “correzione” e la vogliono velocemente.

Molti sono “dipendenti”: l’amministrazione Biden ne ha bisogno; l’UE dipende da questo; il ripristino richiede la stampa del denaro. I Verdi ne hanno bisogno; il supporto per il “Camelot” ucraino ne ha bisogno. Ne ha bisogno anche il complesso militare-industriale. Tutti hanno bisogno di una “dose” di denaro gratuita.

Forse la Fed può spezzare la dipendenza psicologica nel tempo, ma il compito non è da sottovalutare. Come ha affermato uno stratega di mercato, “Il nuovo ambiente operativo è totalmente estraneo a qualsiasi investitore che viva oggi. Dobbiamo quindi svincolarci da un passato che non c’è più – e procedere con mente aperta”.

Questo periodo di tassi zero, inflazione zero e allentamento quantitativo è stata un’anomalia storica, piuttosto straordinaria. E finisce (nel bene e nel male).

Un piccolo “cerchio interno” alla Fed potrebbe avere una buona comprensione di cosa significherà il nuovo ambiente operativo, ma qualsiasi implementazione dettagliata semplicemente non può estendersi fedelmente lungo una catena di comando lunga e lungimirante. paradigma inverso di “crescita” che richiede un “perno”. Delle persone attualmente coinvolte in questa transizione, quante ne comprendono la complessità? Quanti sono d’accordo con lei?

Cosa può andare storto? Iniziare il cambiamento dall’alto è una cosa. Ma il rimedio alla “disfunzione di governance indotta” come strategia operativa in uno “stato permanente” di adepti sociopatici della Guerra Fredda e tecnocrati selezionati con cura non è ovvio. Il più sociopatico può dire al pubblico americano: Vaffanculo! Loro, gli oligarchi miliardari, intendono “governare” il processo – indipendentemente dal fatto che saremo rovinati o meno.

