Google – Il "Ministero della verità" e uno strumento del Grande Fratello dettano le regole e la censura

di Vladimir Prokhvatilov.

“Se sei nel settore delle notizie, ascolti Google. Quando Google ti dice di fare qualcosa, lo fai. Non hai scelta.”

Alla fine di maggio, il rappresentante permanente della Russia presso l’OSCE, Alexander Lukashevich, ha dichiarato che le società Facebook, YouTube e Google sono passate alla censura dei media che non sono di loro gradimento.

“La piattaforma video YouTube controllata di fatto dagli Stati Uniti ha rimosso le pagine web del canale televisivo della Crimea Krym-24 e di due agenzie di stampa russe Anna News e News Front”, – ha detto Lukashevich.

E il 16 giugno, Tucker Carlson, un conduttore popolare del canale televisivo americano Fox News, ha raccontato come Google imposta una censura quasi totale controllando quasi tutta la pubblicità online: “La maggior parte delle società dei media dipendono da Google. Google controlla il 70 percento di tutta la pubblicità online. Quindi, se sei nel mondo delle notizie, ascolti Google. Quando Google ti dice di fare qualcosa, lo fai. Non hai scelta. Possono rovinarti durante la notte. E possono affossarti quando vogliono. “

A sostegno delle sue parole, ha raccontato in che modo NBC News, sia controllata dalle più grandi società di investimento globali del mondo (The Vanguard Group, Inc., Fidelity Investments di State Street, ecc.). Ha utilizzato il potere di Google per “ripulire” “The Federalist” e Zero Hedge siti web di opinioni e notizie. Tucker Carlson ha chiesto all’amministrazione di Google di cosa fossero colpevoli esattamente i due siti sanzionati. “Ci è stato detto che questi due siti avevano sezioni di commento non moderate. In altre parole, i lettori potevano dire quello che volevano. Google crede che questo non possa essere tollerato “, – ha detto lo stupito Carlson. Questa è la democrazia in America e nel mondo occidentale.

I siti dovrebbero essere responsabili dei commenti dei loro lettori, ha affermato l’amministrazione di Google, ma Google stesso non è responsabile del suo contenuto. Ciò è reso possibile dalla sezione 230 della Decency in Telecommunications Act, adottata dal Congresso degli Stati Uniti.

“Cioè, se, ad esempio, qualcuno ti ha calunniato e questa diffamazione passa attraverso i server di Google, non puoi fare causa a Google per questo. Per qualsiasi conseguenza, Google è irresponsabile e intoccabile “, – afferma Carlson.

Abbiamo già scritto che Google è impegnato nella censura nascosta su Internet. Questo è diventato noto dopo un forte calo del traffico Internet dell’orientamento socialista e anti atlantista, che si esprime contro la guerra a causa delle modifiche che Google ha apportato al suo motore di ricerca.

Censura su Press TV su Byo Blu su Radio Radio, ecc.. La lista è sempre più lunga

La consociata leader di Google Android, in 12 anni di esistenza, ha creato il sistema operativo più popolare al mondo per dispositivi mobili e ha notevolmente rafforzato la posizione di Google nel mercato globale. Oggi, i gadget più venduti sono già dotati in fabbrica di un pacchetto Google e YouTube, di proprietà di Google, è quasi un’alternativa, anche per i proprietari di iPhone.

Nel 2013, i linguisti svedesi hanno aggiunto una nuova parola ai dizionari: Ungoogleable (non Googleable), il che significa una query che Google semplicemente non emette. Nell’agosto 2014, persino la BBC si è lamentata del fatto che Google avesse rimosso alcuni link dal loro sito.

L’indagine del Wall Street Journal è stata pubblicata il giorno dopo che 50 procuratori statunitensi hanno annunciato l’intenzione di espandere l’indagine antitrust sui motori di ricerca di Google e Android. L’indagine è stata avviata lo scorso anno dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ma ci sono poche possibilità che sarà completata.

P.S. Se non bastasse Google, in Italia il governo Conte ha messo in funzione la sua “Commissione per la Verità” mascherata da “task force” contro le fake news sul coronavirus per “contrastare la disinformazione sul coronavirus e le false notizie sul Covid-19”, dice il governo, istituita da sottosegretario dem con delega all’Editoria Andrea Martella.

Una censura transnazionale rafforzata da quella domestica da parte dei fiduciari del nuovo sistema di dogmatismo scientista che prende le direttive da personaggi quali Bill Gates, Geoge Soros e da organismi cone la OMS e le varie agenzie di intelligence istituite con il fine del controllo dell’informazione e della propaganda.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago