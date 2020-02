Globalizzazione e le nostre precarie catene di forniture mediche

da Redazione

di William Engdahl (*)

I gravi rischi e pericoli nel processo di outsourcing in tutto il mondo e la cosiddetta globalizzazione degli ultimi 30 anni o giù di lì stanno diventando palesemente chiari mentre l’emergenza sanitaria in corso in Cina minaccia le catene di approvvigionamento mondiali vitali dalla Cina al resto del mondo. Mentre molta attenzione è focalizzata sui rischi per i componenti dello smartphone o la produzione automobilistica attraverso forniture di parti chiave dalla Cina o alla rottura delle consegne di petrolio nelle ultime settimane, c’è un pericolo che presto diventerà allarmante in termini di sistema sanitario globale .

Se l’arresto forzato della produzione cinese continuerà per molte settimane in più, il mondo potrebbe iniziare a sperimentare carenze o penuria di medicinali e forniture mediche. Il motivo è che negli ultimi due decenni gran parte della produzione di medicinali e forniture mediche come maschere chirurgiche è stata esternalizzata in Cina o semplicemente prodotta in Cina da società cinesi a prezzi molto più economici, costringendo le aziende occidentali a chiudere.

Fonte unica Cina

Secondo la ricerca e le audizioni del Congresso degli Stati Uniti, qualcosa come l’80% delle attuali medicine consumate negli Stati Uniti viene prodotto in Cina. Ciò include le società cinesi e le compagnie farmaceutiche straniere che hanno esternalizzato la loro produzione di farmaci in joint venture con partner cinesi. Secondo Rosemary Gibson dell’istituto di ricerca sulla bioetica dell’Hastings Center, che nel 2018 ha scritto un libro sul tema, la dipendenza è più che allarmante.

Gibson cita le newsletter mediche dando la stima che oggi circa l’80% di tutti i principi attivi farmaceutici negli Stati Uniti sono prodotti in Cina. “Non sono solo gli ingredienti. Sono anche i precursori chimici, i prodotti base chimici utilizzati per produrre i principi attivi. Dipendiamo dalla Cina per i podotti base chimici per produrre un’intera categoria di antibiotici … noti come cefalosporine. Sono utilizzati negli Stati Uniti migliaia di volte al giorno per le persone con infezioni molto gravi . “

I farmaci made in China oggi includono la maggior parte degli antibiotici, pillole anticoncezionali, medicinali per la pressione sanguigna come valsartan, fluidificanti del sangue come eparina e vari farmaci antitumorali. Comprende medicinali comuni come la penicillina, l’acido ascorbico (vitamina C) e l’aspirina. L’elenco include anche farmaci per il trattamento dell’HIV, della malattia di Alzheimer, del disturbo bipolare, della schizofrenia, del cancro, della depressione, dell’epilessia, tra gli altri. Un recente studio del Dipartimento del Commercio ha scoperto che il 97 percento di tutti gli antibiotici negli Stati Uniti proveniva dalla Cina.

Farmaci prodotti in Cina

Pochi di questi farmaci sono etichettati “made in China” poiché le compagnie farmaceutiche negli Stati Uniti non sono tenute a rivelare il loro approvvigionamento. Rosemary Gibson afferma che la dipendenza dalla Cina per i medicinali e altri prodotti sanitari è così grande che “… se la Cina chiudesse la porta domani, entro un paio di mesi, gli ospedali negli Stati Uniti smetterebbero di funzionare”. Potrebbe non essere così lontano.

All’epoca in cui iniziò l’outsourcing della produzione di medicinali statunitense ed europea in Cina, nessuno poteva immaginare l’attuale catastrofe sanitaria che stava crescendo da Wuhan nel giro di pochi giorni. La massiccia quarantena cinese dalla fine di gennaio ha chiuso circa il 75-80% di tutte le fabbriche cinesi e ha creato una domanda interna cinese senza precedenti per ogni tipo di prodotto medico dalla dichiarazione dell’OMS di emergenza medica attorno al coronavirus o agli eventi COVID-19 alla fine di Gennaio.

Non è chiaro quanto saranno colpite le cattive consegne di prodotti farmaceutici vitali, compresi gli antibiotici essenziali dalla Cina agli Stati Uniti, all’Europa o ad altri paesi, anche se stanno emergendo rapporti aneddotici di ospedali che iniziano a sperimentare problemi di consegna. Avanza persino l’idea di rivolgersi all’India, un altro importante fornitore farmaceutico globale,

Clinton e outsourcing

L’emergere della Cina negli ultimi anni come gigante globale in termini di farmaci e prodotti farmaceutici è incorporato nel piano nazionale Made in China-2025 come una delle dieci aree prioritarie per la Cina per ottenere la leadership mondiale. Non è stato semplicemente uno sviluppo casuale. Questo a sua volta, come chiarisce chiaramente l’attuale crisi COVID-19, rappresenta un’enorme vulnerabilità per il resto del mondo.

Come si è sviluppata una situazione così unilaterale? Dobbiamo tornare al ruolo della Presidenza di Clinton in quella che fu poi definita la globalizzazione, il modello Davos di esternalizzazione di qualsiasi cosa, dai paesi industriali avanzati come gli Stati Uniti o la Germania, in particolare alla Cina dopo il 2000.

Nel maggio 2000, in una delle azioni di più ampia portata della sua Presidenza, Bill Clinton, con il forte sostegno delle multinazionali statunitensi, è riuscito, grazie alle forti obiezioni e avvertimenti di molti sindacati, a ottenere un passaggio permanente del Congresso lo stato commerciale della nazione favorita per il sostegno della Cina e degli Stati Uniti all’entrata della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio. Questo ha dato il via libera all’azienda americana per un’espansione di investimenti all’estero nella produzione cinese più economica nota come “outsourcing”. I principali produttori di medicinali statunitensi erano tra questi. Nello spazio di due anni dal passaggio dell’accordo di libero scambio degli Stati Uniti con la Cina, gli Stati Uniti hanno chiuso il loro ultimo impianto di fermentazione della penicillina nello Stato di New York a causa della forte concorrenza cinese a basso prezzo .

Nel 2008, il governo cinese ha designato la produzione farmaceutica come “un’industria ad alto valore aggiunto” e ha rafforzato l’industria attraverso sussidi e riduzioni delle tasse all’esportazione per incoraggiare le aziende farmaceutiche ad esportare i loro prodotti. Nel 2019 la Cina era diventata di gran lunga la principale fonte mondiale di ingredienti farmaceutici attivi (API).

Il tallone d’Achille di questa globalizzazione e una unica dipendenza per le medicine vitali da un paese diventa ora in modo allarmante chiaro come il futuro della Cina come fornitore affidabile di farmaci necessari e altre forniture mediche è diventato improvvisamente una questione di grave preoccupazione per il mondo intero.

*F. William Engdahl è consulente e docente di rischio strategico, ha conseguito una laurea in politica presso la Princeton University ed è un autore di best seller in petrolio e geopolitica, in esclusiva per la rivista online “New Eastern Outlook”.

https://journal-neo.org/2020/02/25/globalization-and-our-precarious-medical-supply-chains/

Fonte: Jourmnal Neo

Traduzione: Sergei Leonov