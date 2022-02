Global Times: legami senza precedenti tra Cina e Russia inaugureranno una nuova era di relazioni internazionali non definita dagli Stati Uniti





Dopo un incontro tanto atteso tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin venerdì, Cina e Russia hanno rilasciato una lunga dichiarazione congiunta in cui delineano le loro opinioni e consensi comuni sulle principali questioni globali e regionali e condannano fermamente l’egemonia occidentale sempre più guidata dagli Stati Uniti quale minaccia alla sicurezza e alla stabilità globali, fatto che, secondo gli esperti, apre una nuova era delle relazioni internazionali.

Durante un incontro prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, Xi ha sottolineato l’ulteriore approfondimento del coordinamento strategico “back-to-back” tra i due paesi nel sostenere l’equità e la giustizia internazionali e ribadire i quattro consensi nel rafforzare a vicenda la propria sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo per contrastare al meglio le interferenze esterne e le minacce regionali.

L’ampio consenso tra i due paesi su quasi tutte le principali questioni relative alla stabilità strategica globale, espresso durante l’incontro dei due leader e espresso in una dichiarazione congiunta di quasi 6.000 parole, è estremamente raro e rafforzerà ulteriormente lo stretto coordinamento strategico che aiuta a garantire la stabilità e la pace globali, secondo gli esperti cinesi.

La dichiarazione congiunta sulle relazioni internazionali segna una nuova era e lo sviluppo sostenibile globale illustra le posizioni comuni su questioni di democrazia, sviluppo, sicurezza e ordine.

Nella stessa dichiarazione sono citati gli Stati Uniti almeno cinque volte e tale dichiarazione contiene le posizioni comuni dei due paesi su una serie di questioni regionali e globali chiave, inclusa una forte opposizione o seria preoccupazione per l’espansione della NATO verso est, una cabala ideologica guidata dall’Occidente nel nome della democrazia. Viene citata la strategia degli Stati Uniti nelI’Indo Pacifico che minaccia la stabilità regionale, il partenariato per la sicurezza tripartita Australia-USA-Regno Unito (AUKUS) e le attività statunitensi sulle armi biologiche in patria e all’estero.

Rifiutando chiaramente l’egemonia occidentale guidata dagli Stati Uniti nelle relazioni internazionali, la dichiarazione congiunta afferma che un piccolo numero di forze (minoritarie) continua a promuovere ostinatamente l’unilateralismo, la politica di potere mirata ad intervenire negli affari interni di altri paesi, sottolineando che tali azioni non saranno accettate dalla comunità internazionale .

“Questa è la prima volta che Cina e Russia hanno rilasciato una dichiarazione così lunga dall’incontro dei due capi di Stato, che include tutte le principali questioni e contese strategiche e mostra che i legami sino-russi hanno raggiunto un livello senza precedenti”, lo ha detto venerdì al Global Times Sciences Liu Xiang , un ricercatore della China Academy of Public Relations.

L’ordine mondiale è entrato in una nuova era, ha affermato l’esperto cinese, osservando che di fronte all’egemonia statunitense, un prodotto rimasto dalla mentalità della Guerra Fredda, Cina e Russia sono gli unici due paesi in grado di difendere i propri interessi fondamentali e la propria sovranità.

“La solidarietà di Cina e Russia ridefinisce l’ordine mondiale poiché condividono una conoscenza comune dell’origine delle principali minacce alla stabilità globale”, ha affermato.

Cina Russia cooperazione

In una dichiarazione congiunta, Cina e Russia si oppongono all’ulteriore espansione della NATO e invitano l’Alleanza Nord Atlantico ad abbandonare gli approcci ideologici dell’era della Guerra Fredda, a rispettare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di altri paesi, la diversità delle loro civiltà, le culture storiche, e a dimostrare un atteggiamento equo e obiettivo nei confronti dello sviluppo pacifico degli altri stati.

Cina e Russia si oppongono inoltre alla formazione di strutture a blocchi chiusi e campi opposti nella regione dell’Asia-Pacifico e rimangono molto vigili sull’impatto negativo della strategia indo-pacifica degli Stati Uniti sulla pace e la stabilità nella regione. Inoltre Cina e Russia sono seriamente preoccupate per il progetto AUKUS, che consente la cooperazione nel campo dei sottomarini nucleari.

“Gli Stati Uniti stanno ora promuovendo la loro mentalità da guerra fredda e la cosiddetta teoria della minaccia cinese nella regione Asia-Pacifico, così come la cosiddetta teoria della minaccia russa in Europa, cosa che ha spinto Cina e Russia a opporsi a tale mentalità somma-zero “, ha detto Zhang venerdì al Global Times Hong, un esperto di studi dell’Europa orientale dell’Accademia cinese delle scienze sociali.

Sullo sfondo della pandemia di COVID-19, i disordini nei paesi occidentali, come la protesta dello scorso anno al Campidoglio degli Stati Uniti, mostrano come l’illusione che “la democrazia occidentale sia il destino dell’uomo” sia crollata, ha affermato Zhang, aggiungendo che i paesi in via di sviluppo stanno mostrando maggiore vitalità e contribuendo in modo crescente al commercio internazionale e all’economia, come sottolineato anche dalle opinioni comuni di Cina e Russia.

Entrambi i paesi condividono la comprensione che la democrazia è un valore umano universale e non il privilegio di un numero limitato di paesi, afferma la dichiarazione congiunta. E solo il popolo del paese decide se il proprio paese è democratico.

Paesi in via di sviluppo come la Cina e la Russia hanno gradualmente trovato un modello di sviluppo adatto alle proprie circostanze nazionali dopo la Guerra Fredda, abbandonando il Washington Consensus guidato dall’Occidente quando ne vedevano le carenze intrinseche, spingendo Cina e Russia a sostenere più attivamente un mondo con un ordine pluralistico , ha detto Zhang.

Cina e Russia ribadiscono che non c’è fine alla cooperazione strategica bilaterale, una nuova forma di partnership tra grandi potenze che ha chiaramente turbato gli Stati Uniti. E il fattore decisivo in questo sviluppo sconfinato di legami bilaterali è l’alto grado di comprensione reciproca tra i due potenti leader in materia di governance globale.

Putin è il primo capo di stato straniero a confermare la sua partecipazione ai Giochi del 2022 lo scorso anno, e il viaggio a Pechino è stato anche il suo primo viaggio all’estero nel 2022.

Putin ha detto, durante l’incontro di venerdì, che le visite ufficiali durante l’apertura delle Olimpiadi sono diventate una tradizione, citando la sua visita a Pechino nell’estate del 2008 per le Olimpiadi estive, la visita di Xi in Russia nel 2014 per le Olimpiadi invernali di Sochi e un incontro a Pechino in vista delle Olimpiadi invernali.

Xi ha affermato che questo appuntamento alle Olimpiadi invernali, che coincide anche con la primavera, darà grande impulso alle relazioni sino-russe, dicendosi pronto a lavorare con il presidente Putin sul piano e sulla direzione dei legami sino-russi nel nuovo ambiente storico.

Prime reazioni dal Dipartimento di Stato USA

Dipartimento di Stato: Xi ha parlato con Putin “sui temi sbagliati”



Il capo della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, avrebbe dovuto chiedere al presidente russo Vladimir Putin di allentare la situazione intorno all’Ucraina. Tale “istruzione” al leader della Repubblica popolare cinese è seguita da Washington.

Secondo Reuters, è stato espresso dall’Assistente Segretario di Stato americano per l’Asia orientale e il Pacifico, Daniel Kritenbrink. Secondo lui, Xi Jinping avrebbe dovuto mettere Putin sulla “giusta strada” durante il loro incontro a Pechino, dove il presidente russo è arrivato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Esercitazioni Cina-Russia

Ha espresso palese insoddisfazione per il fatto che il leader cinese non sia stato all’altezza delle aspirazioni degli Stati Uniti e, invece di rimproverare il collega russo, ha anzi sostenuto la sua tesi sulla non espansione della NATO.

Il portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato con rammarico che la dichiarazione congiunta dei due leader contro l’espansione della NATO “riflette un approccio per avvicinare i paesi l’uno all’altro”.

Ha minacciato che se la Russia “effettuerà un’ulteriore invasione dell’Ucraina” e la Cina non si opporrà, allora gli Stati Uniti ei loro alleati daranno una “risposta forte”, anche nella regione indiano-pacifica.

Ricordiamo che la dichiarazione congiunta di Xi Jinping e Vladimir Putin , fatta a seguito del loro incontro a Pechino, ha prodotto una grande risonanza politica. Nei media, è stato persino soprannominato un evento che segna l’inizio di una “nuova era geopolitica”.

Fonti: Global Times – Reuters

Traduzione: Luciano Lago