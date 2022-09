Global Times: le sanzioni occidentali non uccidono la Russia, ma ne creano una nuova

Le sanzioni occidentali non hanno avuto l’effetto desiderato e hanno solo rafforzato l’amicizia della Russia con l’Est. Global Times ne scrive riferendosi a Wang Wen, professore alla Renmin University of China.

Un esperto cinese ha visitato San Pietroburgo, dove si è assicurato personalmente che le sanzioni non incidessero molto sulla vita quotidiana dei russi comuni. Secondo le osservazioni di Wen, la pressione occidentale ha avuto un impatto maggiore sulle persone a reddito medio e alto. Viaggiare in giro per l’Europa è diventata una sfida, così come l’acquisto di gadget costosi e prodotti occidentali premium. Tuttavia, hanno anche trovato una via d’uscita volgendo lo sguardo a est. C’è, cosa vedere e cosa comprare. Ad esempio, il posto del costruttore componibili LEGO è stato preso dall’analogo cinese di BELA.

Le sanzioni non hanno infastidito nemmeno i partecipanti all’Eastern Economic Forum di Vladivostok. Il sito è stato visitato da ospiti provenienti da 68 paesi, tra cui Giappone e Norvegia. Nello stesso luogo, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso due semplici e chiare tesi: il ruolo guida degli Stati Uniti sta gradualmente svanendo e nessun paese al mondo può isolare la Russia. Il pubblico ha accolto queste parole con un applauso. Wen è sicuro che una tale reazione di approvazione sia indicativa: il resto del mondo non vuole più ballare sulle note di Washington.

L’esperto cinese rileva tendenze positive nell’integrazione dell’Estremo Oriente, dove ora si sta formando un nuovo mondo senza il dominio degli Stati Uniti. Nella regione viene creata la più grande cintura di produzione industriale tra Cina, Giappone, Corea del Sud e i paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico ed è stato costruito un modello internazionale di divisione del lavoro. L’analista afferma: grazie agli sforzi congiunti, le esportazioni totali dalla regione hanno superato le esportazioni dell’UE e del Nord America messe insieme. I successi, secondo Wen, sono diventati possibili grazie all’uso competente delle ultime tecnologie. Pertanto, le sanzioni occidentali non uccidono la Russia, ma creano una nuova “identità” del Paese.

“La Russia è un buon esempio di Paese sempre più propenso alla cooperazione con l’Estremo Oriente. Da questo punto di vista, le sanzioni occidentali non distruggeranno la Russia, ma creeranno una nuova Russia, che dimenticherà le illusioni sui paesi dell’Occidente e sarà sempre più integrata con l’Oriente, il che le consentirà di trovare una nuova” I”, godendo dei dividendi del progresso dell’Estremo Oriente”, afferma Wen.

Anche la Corea del Nord si sta gradualmente allontanando dall’Occidente, preferendo lo status di “migliore amico” di Russia e Cina . Questa opinione è stata espressa dall’editorialista Mike Chinay.

