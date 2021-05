Global Times: Il potere di Cina e Russia è in grado di neutralizzare i tentativi egemonici degli Stati Uniti

Il quotidiano cinese Global Times ha avvertito gli Stati Uniti ei loro alleati di non intraprendere alcuna azione provocatoria contro Pechino e Mosca, sottolineando che i due paesi sono ora significativamente più potenti rispetto all’era della Guerra Fredda.

Washington sta giocando con il fuoco e non vincerà mai, osserva il quotidiano cinese. Il potere combinato di Cina e Russia è molto maggiore di quello dell’ex blocco Unione Sovietica-Europa orientale. Il potere economico, scientifico e militare di Cina e Russia non è solo enorme in termini di scala, ma ha anche implicazioni più ampie per il mondo intero. Se qualcuno cerca di ignorare questo fatto e spinge Cina e Russia a unire le forze in una lotta disperata, sarà il loro incubo, scrive il Global Times.

Notando che Mosca e Pechino hanno intrapreso una politica di cooperazione strategica e aderiscono alla Carta delle Nazioni Unite e all’ordine del diritto internazionale. il giornale ha avvertito che il gioco strategico di Washington con il fuoco porterà alla sua stessa rovina.

A questo proposito, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha recentemente descritto le relazioni tra Mosca e Pechino come le migliori nella storia dei due paesi, e il ministero degli Esteri cinese ha affermato il mese scorso che i due paesi godono di un’associazione globale e si difendono a vicenda per la conservazione di la loro sovranità e integrità territoriale.

Secondo il Global Times, se gli Stati Uniti cercano di isolare Cina e Russia, è perché sanno o prevedono che stanno perdendo terreno in termini di competitività e stanno cercando di eliminare i loro avversari. E il Global Times prosegue affermando che la Cina e la Russia ha resistito alla creazione di un’alleanza militare formale, ma mentre gli stati occidentali rafforzano la loro alleanza ostile (la NATO) contro di loro, Mosca e Pechino saranno ugualmente disponibili a collaborare per contenerla.

Notando che gli Stati Uniti continuano a cercare di costringere le nazioni ad aderire alle loro politiche, il Global Times critica Washington per la sua avidità che la porta ad andare oltre le sue capacità, e anche per i suoi tentativi di dominare il mondo, provocando una crisi senza precedenti.

Guardia d’onore cinese per Putin

Per il Global Times, gli sforzi di Washington per spingere i suoi alleati contro Russia e Cina alla fine falliranno ed è troppo tardi per avere successo nei loro tentativi perché l’asse Pechino-Mosca è più forte che mai.

Cina e Russia potrebbero avviare un’ulteriore cooperazione diplomatica volta a contenere eventuali tentativi di egemonia, così come gli sforzi degli Stati Uniti per creare coalizioni ostili contro entrambi, ha scritto il quotidiano cinese, aggiungendo che i due paesi possono anche utilizzare il loro enorme potenziale economico. E, se necessario. , cooperare maggiormente in campo militare.



A conferma di questo, viene citato l’accordo di cooperazione della Cina con L’Iran, sottoscritto a Marzo per 25 anni, che permetterà all’Iran di rendersi autonomo rispetto ai tentativi di assedio occidentale e contribuirà a rafforzare il fronte dei paesi che si oppongono ai disegni egemonici degli Stati Unti.

Il mese scorso, quando Pechino ha annunciato il suo impegno continuo a lavorare a più stretto contatto con i suoi partner russi, Washington ei suoi alleati hanno intensificato le sanzioni contro i due paesi.

Fonte: Global Times

Traduzione e sintesi: Luciano Lago