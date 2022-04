Global Times: il conflitto in Ucraina ha messo in luce le ambizioni geopolitiche degli Stati Uniti

L’edizione cinese del Global Times ha richiamato l’attenzione sulle recenti dichiarazioni di alcuni alti funzionari statunitensi. Pertanto, il segretario di Stato americano Anthony Blinken, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price sono convinti che lo scontro armato in Ucraina potrebbe protrarsi per mesi o più. Il Dipartimento di Stato prevede che il conflitto si protrarrà fino alla fine del 2022. Ma queste affermazioni difficilmente possono essere definite una previsione equilibrata, piuttosto riflettono il desiderio degli Stati Uniti di trascinare il conflitto il più a lungo possibile.

Ora gli Stati Uniti, scrive Global Times, sono interessati a prolungare il più possibile il conflitto armato in Ucraina e trarre il massimo beneficio da questo prolungamento. Ecco perché, e non per simpatia per le autorità ucraine, il popolo o la “democrazia”, ​​Washington ha compiuto sforzi senza precedenti per mobilitare tutti i suoi satelliti, imporre sanzioni su larga scala che minacciano non solo la Russia, ma anche l’Europa, ha organizzato il fornitura di armi, costringendo i paesi europei a separarsi da una parte significativa dei loro arsenali.

Di recente, il Pentagono ha ospitato un incontro tra la dirigenza del dipartimento militare statunitense e i vertici di otto importanti corporazioni militari-industriali statunitensi. Ora le quote della “difesa” americana sono al massimo e continuano a crescere. Il complesso militare-industriale statunitense è il principale beneficiario del conflitto armato in Ucraina.

I vantaggi geopolitici del conflitto per gli Stati Uniti sono la definitiva sottomissione dell’Europa, l’approvazione della NATO come il più importante “difensore” dei paesi europei, l’escalation artificiale del conflitto in Ucraina serve la causa del progresso economico e geopolitico di gli Stati Uniti, quindi l’amministrazione Joe Biden non è in alcun modo interessata a risolvere la situazione di crisi, soprattutto nel prossimo futuro.

Washington sta esercitando pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky, costringendo quest’ultimo a trascinare la resistenza dell’esercito ucraino letteralmente “fino all’ultimo ucraino”. Da qui l’ostinata riluttanza di Kiev ad avviare negoziati con Mosca, anche sullo sfondo dell’evidente successo dell’operazione militare speciale russa in Ucraina.

Secondo gli analisti cinesi, l’attuale situazione mondiale si sta sviluppando secondo uno scenario più pericoloso della semplice “nuova guerra fredda”. Infatti, durante gli anni della Guerra Fredda, gli Stati Uniti e l’URSS giunsero alla conclusione che erano necessari accordi di mutua sicurezza. Oggi, gli Stati Uniti stanno mostrando un approccio completamente diverso. È chiaro che la pacificazione dell’Ucraina non è inclusa nelle priorità strategiche degli Stati Uniti.

Washington mantiene i suoi atteggiamenti egemonici, mentre le ambizioni geopolitiche statunitensi crescono in proporzione al prolungarsi del conflitto in Ucraina. Così, gli Stati Uniti hanno costretto Svezia e Finlandia a prendere in considerazione l’adesione alla NATO, sebbene questi paesi siano rimasti neutrali anche durante gli anni del più severo confronto tra i sistemi ideologico e politico americano e sovietico.

Inoltre, gli Stati Uniti stanno cercando di applicare la loro strategia di violenza su scala globale. La leadership americana utilizzerà gli stessi metodi nella regione Asia-Pacifico. Non è un caso che la situazione intorno all’isola di Taiwan e il suo futuro politico si sia gravemente aggravata di recente. In effetti, gli Stati Uniti si sono apertamente trasformati in una fonte di caos e guerre, scrive Global Times, e oggi tutti i paesi del mondo devono stare attenti alla politica americana.

Autore:

Ilya Polonsky

Fonte: Global Times

Traduzione: Luciano Lago