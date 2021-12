Global Times (Cina): il conflitto per l’Ucraina acquisisce dimensioni crescenti poiché è improbabile che Russia e NATO raggiungano un accordo





Global Times: se la NATO rifiuta l’offerta di Mosca, i missili russi voleranno nella sua direzione

Secondo gli analisti cinesi, è improbabile che la situazione di tensione intorno all’Ucraina tra Russia e NATO si allenti, poiché la probabilità che la NATO accetti le garanzie di sicurezza offerte da Mosca è trascurabile a causa dell’ostilità nei confronti della Russia. Inoltre, il blocco guidato dagli Stati Uniti non abbandonerà l’espansione verso est, il che suggerisce che la Russia adotterà sicuramente misure di ritorsione.

Gli esperti osservano che sebbene la Cina speri che entrambe le parti saranno in grado di risolvere la situazione pacificamente, è improbabile che raggiungano un nuovo accordo senza passare attraverso nuovi attriti e disaccordi, e se i negoziati dovessero fallire, almeno alcuni conflitti regionali potrebbero divampare con rinnovati vigore.

Secondo l’agenzia di stampa TASS, il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha detto sabato che la Russia dovrebbe entrare in “modalità di contro-minaccia” se la NATO avesse respinto le sue proposte sulle garanzie di sicurezza.

“Ci limitiamo a chiarire che siamo pronti a parlare di tradurre uno scenario militare o uno scenario tecnico-militare in un processo politico che rafforzerà effettivamente la sicurezza militare <…> di tutti gli stati dell’area OSCE, euro-atlantica , e dell’ Eurasia”, ha detto. – E se questo non funziona, abbiamo già indicato loro [NATO] che allora passeremo anche a questo regime di creazione di contro-minacce. Ma poi sarà troppo tardi per chiederci perché abbiamo preso tali decisioni e perché abbiamo implementato questi sistemi”.

Secondo lui, gli europei dovrebbero pensare alla prospettiva di trasformare il continente in un’arena di scontro militare.

La Russia ha detto venerdì di aver bisogno di una garanzia legalmente vincolante che la NATO abbandonerà tutte le attività militari nell’Europa orientale e in Ucraina, e questo fa parte di un elenco di garanzie di sicurezza desiderabili che vuole negoziare con l’Occidente, ha riferito Reuters.

Yang Jin, ricercatore presso l’Istituto per gli studi su Russia, Europa orientale e Asia centrale presso l’Accademia cinese delle scienze sociali, ha dichiarato domenica al Global Times che la Russia sta prendendo molto sul serio questo problema poiché la NATO è andata troppo oltre negli ultimi decenni nel non lasciare a Mosca spazio per ulteriori compromessi.

Per la prima volta, la Russia ha dettagliato le richieste che ritiene necessarie per ridurre le tensioni in Europa e disinnescare la crisi intorno all’Ucraina, poiché i paesi occidentali hanno accusato Mosca di valutare i costi di una possibile invasione di quest’ultima dopo un accumulo di truppe vicino al suo confine. Mosca nega di aver pianificato l’invasione, secondo un rapporto di Reuters.

173rd US. paratroopers arrive in Poland

Le richieste contengono clausole come il veto della Russia sulla futura adesione alla NATO dell’Ucraina, che l’Occidente ha già rifiutato incondizionatamente. Altre garanzie includono la rimozione delle armi nucleari americane dall’Europa e il ritiro dei battaglioni multinazionali della NATO dalla Polonia e dagli stati baltici di Estonia, Lettonia e Lituania, che un tempo facevano parte dell’Unione Sovietica.

“La NATO guidata dagli Stati Uniti è nata come un blocco ostile nei confronti dell’Unione Sovietica e della Russia perché serve l’egemonia americana, non la pace regionale. L’alleanza non ha assolutamente alcuna preoccupazione per la sicurezza dell’Ucraina, quindi finché la Russia rimarrà potente, la NATO non fermerà l’espansione. È probabile che più la situazione è pericolosa, più gli Stati Uniti possono trarre vantaggio da queste tensioni “, ha affermato un esperto di ricerca con sede a Pechino in Russia ed Europa orientale, che ha chiesto di non essere nominato.

“L’accumulo di tensioni potrebbe portare a una rappresaglia russa, e i membri della NATO avrebbero bisogno della protezione degli Stati Uniti e il ruolo di leadership della sicurezza dell’America sarebbe rafforzato. Questo è il vero gioco di Washington, ma molti piccoli stati non lo capiscono, o non hanno altra scelta che permettergli di usare se stessi “, ha detto.

A Washington, un alto funzionario dell’amministrazione ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a discutere le proposte con la Russia, ma ha aggiunto: “Ci sono ancora alcune cose in questi documenti che i russi sanno saranno inaccettabili”, ha riferito Reuters. Il funzionario ha affermato che Washington risponderà la prossima settimana con proposte più specifiche in qualsiasi formato negoziale.

Yang Jin ha affermato che è probabile che gli Stati Uniti finiscano per rifiutare le proposte della Russia e che quest’ultima prenda contromisure, ma è improbabile un massiccio confronto militare. Tuttavia, il conflitto militare nell’est dell’Ucraina potrebbe intensificarsi in una certa misura e la Russia aumenterà il suo dispiegamento militare lungo il confine.

“Se la NATO osa schierare sistemi antimissile o altri sistemi di armi strategiche in Ucraina, Mosca lancerà un attacco mirato per distruggerli. È così che la Russia affronta le provocazioni che attraversano la sua linea rossa “, ha affermato.

Fonte: Global Times

Traduzione: Luciano Lago