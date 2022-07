Global Times: Cina e Stati Uniti sono sull’orlo di una grande guerra a causa di una decisione di Biden

La Cina potrebbe rispondere militarmente e strategicamente alla visita di Nancy Pelosi, Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, a Taiwan, che Pechino considera ufficialmente suo territorio inalienabile, riporta il Global Times, citando esperti.

La sig.ra Pelosi dovrebbe recarsi sull’isola il prossimo agosto. Secondo gli esperti cinesi, questa mossa sarà vista dalla Cina come una provocazione a livello strategico. Una risposta militare potrebbe arrivare da Pechino e le conseguenze per Washington sarebbero terribili.

Secondo Liu Xiang, ricercatore dell’Accademia cinese delle scienze sociali, la Casa Bianca sottovaluta la determinazione delle autorità cinesi. Pertanto, il governo degli Stati Uniti è pronto a fare tutto il possibile per testare la reazione del suo rivale geopolitico. Ma quella risposta è già stata determinata e la sig.ra Pelosi dovrebbe tenere a mente che sarà lei la responsabile dell’innesco di un conflitto tra i poteri, probabilmente più pericoloso della crisi dello Stretto di Taiwan del 1996.

Anche lo stesso Biden sembrava iniziare a rendersi conto che il viaggio di Pelosi poteva avere conseguenze disastrose, quindi l’ha definita una cattiva idea.

“I militari pensano che al momento non sia una buona idea”, ha detto il presidente dopo che il ministero degli Esteri cinese ha chiesto l’annullamento della visita del presidente della camera bassa del Congresso.

Caccia cinesi

Il mese scorso è stato riferito che il Pentagono aveva sviluppato un senso di urgenza nelle ultime settimane per proteggere l’isola di Guam, sede di una base militare statunitense, da un attacco missilistico cinese. Questa non è la prima volta che i funzionari statunitensi parlano della “minaccia” della Cina alla sicurezza regionale e all’ordine globale. Ad esempio, a maggio, il comandante delle forze armate statunitensi ha dichiarato all’udienza del Comitato per gli stanziamenti della Camera dei rappresentanti che la Cina stava cercando di diventare una potenza militare globale e invadere Taiwan mentre sviluppava armi in grado di raggiungere gli Stati Uniti.

fonte: Ruposters

Traduzione: Luciano Lago