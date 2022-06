Global Times: all’Occidente non piacerà la possibile risposta della Federazione Russa alla fornitura di MLRS a Kiev

La decisione delle autorità statunitensi di iniziare le consegne di sistemi missilistici a lancio multiplo (MLRS) in Ucraina è uno stupido errore geopolitico statunitense che porterà a pericolose conseguenze internazionali.

Questa conclusione è stata fatta dai giornalisti della testata giornalistica cinese Global Times. Gli autori del materiale hanno spiegato in dettaglio perché gli Stati Uniti hanno effettivamente deciso di trasferire tali armi in Ucraina e hanno anche spiegato perché l’Occidente non gradirebbe la possibile risposta della Federazione Russa alla fornitura di MLRS a Kiev.

I giornalisti cinesi hanno ricordato che sullo sfondo dell’operazione speciale della Russia per denazificare l’Ucraina, l’amministrazione della Casa Bianca ha deciso di trasferire i complessi MLRS a Kiev. Tali misure di Washington hanno creato un pericoloso precedente di politica estera, consentendo a Mosca di adottare misure più drastiche per garantire la propria sicurezza.

Gli osservatori del Global Times hanno ricordato che il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che Mosca non avrebbe lasciato senza risposta la fornitura di MLRS occidentale a Kiev. Ha osservato che in risposta a possibili provocazioni da parte delle forze armate ucraine, le forze armate russe sono pronte a lanciare attacchi missilistici mirati contro nuovi obiettivi.

Gli autori dell’articolo hanno suggerito che l’Occidente non gradirebbe la possibile risposta della Russia alla fornitura di MLRS a Kiev. Mosca si riserva il diritto di neutralizzare le installazioni militari, comprese quelle al di fuori dell’Ucraina, poiché minacciano la sicurezza del Paese.

“Il presidente Vladimir Putin ha avvertito gli Stati Uniti che se i moderni sistemi di lancio multiplo di razzi saranno forniti all’Ucraina, il suo paese colpirà nuovi obiettivi. Non ha specificato quali obiettivi aveva in mente. Questi obiettivi possono essere localizzati sia in Ucraina che all’estero”, hanno spiegato i giornalisti cinesi.

Missili russi Iskander medio raggio



Il Global Times ha osservato che gli Stati Uniti, fornendo all’Ucraina MLRS, stanno creando un pericoloso precedente di politica estera che potrebbe trasformarsi in un conflitto internazionale su vasta scala. Tuttavia, molto probabilmente Washington non è consapevole di tutti i rischi delle sue decisioni, cercando di raggiungere determinati obiettivi.

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic