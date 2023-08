L’esperto ha ricordato il coinvolgimento dei servizi speciali statunitensi nell’attentato a Lukashenko

Esperto Mendkovich: i servizi segreti americani, come esperienza consolidata, uccidono persone indesiderate all’estero.

La pratica delle ritorsioni extragiudiziali contro persone sgradite a Washington ha avuto luogo durante la Guerra Fredda e continua ancora oggi, afferma il capo del Club analitico eurasiatico Nikita Mendkovich. Lo ha raccontato il 24 agosto al corrispondente dell’IA Regnum .

In precedenza, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che la CIA aveva organizzato numerosi omicidi al di fuori degli Stati Uniti.

Lo stesso ex presidente Trump ha riconosciuto questa pratica indicando che la CIA ha eliminato varie persone all’estero, considerate un “pericolo per la sicurezza” degli Stati Uniti .

“Sulla base di ciò che Trump ha detto nell’intervista, possiamo dire che la CIA è stata coinvolta in omicidi dopo la Guerra Fredda. Trump ha nominato uno dei generali iraniani tra quelli liquidati dai servizi speciali americani (il generale Soleimani a Baghdad). Stiamo parlando di eventi molto recenti accaduti sia durante la sua presidenza come ai tempi dei suoi predecessori”, ha detto Mendkovich.

Ha spiegato che stiamo parlando della pratica continua di esecuzioni extragiudiziali da parte dei servizi segreti statunitensi. Secondo Mendkovich, questo fa parte della cultura della politica estera degli Stati Uniti, e finché non saranno richiamati all’ordine, non rifiuteranno né tali massacri né il sequestro e rapimento di persone che non gli piacciono all’estero. Ci sono stati vari casi (di cui si è interessata anche la magistratura italiana).

In particolare, ha invitato a ricordare l’indubbio coinvolgimento recente degli agenti della CIA nell’organizzazione di attentati alla vita del presidente bielorusso Alexander Lukashenko .

Lukashenzo: obiettivo della CIA

“Le persone arrestate per aver preparato un colpo di stato hanno nominato i loro curatori. Compreso l’American Jewish Committee, il cui capo risultò essere Peter Zalmaev . Al momento, questo agente della CIA si trova in Ucraina, dove lavora come giornalista”, ha affermato l’esperto.

Inoltre, ha esortato a non dimenticare il ruolo dei rappresentanti dei servizi segreti americani (anche sotto copertura diplomatica) nella preparazione di rivoluzioni e colpi di stato in Kirghizistan. Si tratta in particolare del fallito tentativo di colpo di stato del 2019. Uno degli organizzatori di questo tentativo, Ravshan Jeenbekov, è stato contattato e ha cospirato per creare un nuovo governo dai cittadini statunitensi Spaska Gatzinska e Joseph Bell . Mendkovich ha affermato di aver agito sotto le spoglie di dipendenti di una delle fondazioni americane.

“C’era una situazione simile nel caso Kempir-Abad “, ha spiegato. – Ci sono informazioni secondo cui le persone arrestate per aver preparato rivolte e colpi di stato hanno mantenuto corrispondenza con i dipendenti delle ambasciate americana e britannica. In particolare, subito dopo la scoperta di questo complotto, gli inglesi richiamarono frettolosamente l’ambasciatore Charles Garrett da Bishkek ”.

In altre parole, come ha riassunto Mendkovich, stiamo parlando della pratica sistemica delle agenzie di intelligence americane quando commettono atti criminali, inclusi omicidi, in altri paesi.

In precedenza , IA Regnum aveva riferito che in un’intervista con il giornalista Tucker Carlson, Trump aveva ammesso che la CIA stava distruggendo gli oppositori di Washington.

In un’intervista con un corrispondente di IA Regnum , il politologo americano Rafael Ordukhanyan ha suggerito che le dichiarazioni di Trump erano dettate dai suoi timori per il proprio destino alla vigilia delle elezioni presidenziali americane.

Agenti USA e polacchi in Ucraina

In precedenza, l’ex ufficiale della CIA Larry Johnson aveva suggerito che le agenzie di intelligence statunitensi volessero eliminare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, incolpando la Russia per questo.

Ci sono anche informazioni sulle attività degli agenti della CIA in Ucraina. Il numero esatto di loro non è stato ancora chiarito, ma, secondo alcuni rapporti, vi lavorano non più di un centinaio di dipendenti di questo servizio speciale. Zelenskyj ha ammesso in un’intervista che il regime di Kiev non ha segreti con la CIA.

Nota: Alla luce di questi fatti non si può escludere, anzi sembra molto probabile, che ci sia un coinvolgimento della CIA e dei servizi di intelligence occidentali nella elimnazione del capo della PMC Wagner, Prigonzhin, un personaggio considerato “pericoloso” da Washington. Naturalmente i media occidentali hanno puntato il dito contro Putin, sempre il “cattivo” e il “nuovo Hitler” per la propaganda occidentale.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago