Gli yemeniti sanno che gli Stati Uniti stanno bluffando… Ecco perché

di Finian Cunningham

L’America sa che gli yemeniti sono un popolo impavido e che non bluffa. Mentre, d’altro canto, gli yemeniti sanno che gli americani stanno bluffando.

Gli Stati Uniti hanno annunciato questa settimana la creazione di una task force navale multinazionale per contrastare il blocco del Mar Rosso imposto dallo Yemen. Gli Stati Uniti hanno anche avvertito che sono pronti a colpire il Paese arabo con attacchi militari come ritorsione.

La posta in gioco è alta. Gli yemeniti hanno sotto il loro controllo la vitale rotta marittima globale del Mar Rosso, controllando lo stretto stretto di Bab el-Mandeb che sfocia nell’Oceano Indiano. L’impatto della chiusura di questo punto di strozzatura sul commercio globale è allettante. Quindi gli americani e i loro alleati europei sono entrati in azione con minacce di ritorsioni.

In risposta, le forze armate yemenite, in alleanza con il movimento ribelle Houthi, hanno detto agli americani di respingere l’ultimatum.

Gli yemeniti hanno avvertito che dispongono di missili balistici per affondare qualsiasi nave da guerra o sottomarino che gli Stati Uniti e i loro alleati dispiegano nella regione. Gli yemeniti hanno aggiunto che continueranno a bloccare le navi mercantili che utilizzano la rotta del Mar Rosso finché il genocidio a Gaza non finirà.

Nell’ultima settimana, lo Yemen ha intensificato l’interdizione delle navi mercantili che tentano di transitare sulla rotta del Mar Rosso. Diversi importanti conglomerati marittimi hanno confermato che le loro navi verranno dirottate intorno al continente africano. I costi aggiuntivi di trasporto e l’interruzione delle catene di approvvigionamento stanno già facendo aumentare l’inflazione dei prezzi nelle economie occidentali, aggiungendosi ai già dolorosi problemi economici e ai danni politici per i governi disprezzati dalle popolazioni in difficoltà.

Gli yemeniti affermano di prendere di mira solo le navi legate a Israele, ma sembra che il deterioramento delle condizioni di sicurezza nello stretto corridoio marittimo stia scoraggiando tutte le compagnie di navigazione. Lo stretto di Bab el-Mandeb è largo 32 chilometri a cavallo tra lo Yemen e il Corno d’Africa. Centinaia di navi portacontainer e petroliere attraversano lo stretto ogni giorno, trasportando merci dall’Asia all’Europa attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez, l’altro punto di strozzatura più a nord dell’Egitto. Se si chiude una strettoia, viene chiusa l’intera strada.

Gli Stati Uniti hanno cercato di inquadrare la task force della marina come un’operazione di polizia per proteggere il commercio internazionale e la libertà di navigazione.

Gli yemeniti, tuttavia, hanno affermato che la loro interruzione delle spedizioni affiliate a Israele è un’azione legittima in solidarietà con i palestinesi.

Missili dello Yemen

Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Lloyd Austin, annunciando la nuova coalizione navale denominata Operazione Prosperity Guardian. “La recente escalation di sconsiderati attacchi Houthi provenienti dallo Yemen minaccia il libero flusso del commercio, mette in pericolo i marinai innocenti e viola il diritto internazionale. Il Mar Rosso è una via d’acqua fondamentale, essenziale per la libertà di navigazione, e un importante corridoio commerciale che facilita il commercio internazionale. I paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale che lancia missili balistici e veicoli aerei senza equipaggio (UAV) contro navi mercantili di molte nazioni che transitano legalmente in acque internazionali”.

In risposta, Mohammed Abdel-Salam, portavoce dei ribelli Houthi dello Yemen, ha dichiarato : “La coalizione formata dagli americani proteggerà Israele e militarizzerà il Mar Rosso senza alcuna giustificazione, e non impedirà allo Yemen di continuare le sue legittime operazioni a sostegno di Gaza. . Non stiamo dando prova di forza contro nessuno [tranne Israele]. Chiunque cerchi di espandere il conflitto deve sopportare le conseguenze delle sue azioni”.

Gli americani stanno cercando di far credere che gli yemeniti si comportino come pirati criminali del mare e che la task force guidata dagli Stati Uniti serve nobilmente nell’interesse del commercio internazionale e della navigazione pacifica.

Washington e i suoi alleati non possono ammettere pubblicamente che le loro azioni siano a sostegno di Israele. L’offensiva genocida su Gaza dal 7 ottobre, nella quale sono stati assassinati quasi 20.000 civili, è politicamente insostenibile per gli alleati occidentali di Israele.

La task force navale lanciata dagli Stati Uniti questa settimana comprende altre nove nazioni: Gran Bretagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Norvegia, nonché Seychelles e Bahrein. Gli ultimi due sono simbolici partiti non occidentali per dare l’immagine che non si tratta apertamente di una coalizione imperialista occidentale. Il Bahrein è il luogo in cui ha sede la Quinta Flotta della Marina americana nel Golfo Persico, quindi è logico che la piccola monarchia debba essere inclusa in una semplice logistica.

Tuttavia, la cosa saliente è che non ci sono altre nazioni arabe del Golfo coinvolte nella task force. Anche l’Egitto è assente, nonostante sia una delle principali nazioni costiere del Mar Rosso come l’Arabia Saudita. La loro assenza smentisce la logica ufficiale degli Stati Uniti. Se l’operazione Prosperity Guardian avesse davvero lo scopo di proteggere il commercio e le spedizioni internazionali, allora perché gli stati arabi del Mar Rosso non si uniscono? Naturalmente non lo sono, perché il vero scopo della task force è aiutare Israele.

L’enigma acuto ma inespresso è che se gli stati arabi dovessero unirsi alla forza navale guidata dagli Stati Uniti, ciò sarebbe politicamente fatale per i governanti di questi stati. Sarebbero visti dalle loro popolazioni come sostenitori dell’aggressione israeliana e del genocidio dei palestinesi sostenuti dall’Occidente. Ciò renderebbe gli alleati arabi dell’America instabili a causa di una rivolta interna e forse rischierebbe addirittura il loro collasso totale. I pilastri arabi dell’impero americano rischiano di crollare.

Se sauditi ed egiziani pattugliassero il Mar Rosso con navi da guerra americane, gli yemeniti lancerebbero sicuramente missili su Riad e Il Cairo per rappresaglia. Dopotutto, gli yemeniti hanno combattuto per otto anni con l’Arabia Saudita a partire dal 2015, quando i sauditi erano sostenuti militarmente da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Gli yemeniti erano imbattuti e i sauditi sono stati costretti a stipulare una tregua traballante nell’ultimo anno. Secondo quanto riferito, i sauditi non vogliono ricadere in una guerra con lo Yemen che è stata finanziariamente rovinosa per i sauditi.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si trova ad affrontare una dura competizione per la rielezione in meno di 11 mesi. I sondaggi lo mostrano sconfitto dal contendente repubblicano Donald Trump. Questo è un segno di quanto Biden sia profondamente impopolare.

L’ultima cosa che Biden vuole è rovinare le sue possibilità elettorali avviando una guerra più ampia in Medio Oriente che coinvolga direttamente le forze statunitensi. Soprattutto se gli yemeniti cominciassero a inviare navi da guerra statunitensi sul fondo del Mar Rosso o dell’Oceano Indiano.

Se gli Stati Uniti dovessero reagire seriamente contro gli yemeniti, il conflitto probabilmente si intensificherebbe con l’Iran che entrerebbe nella mischia a sostegno del loro alleato Yemen.

Ecco perché, come rileva questo rapporto di AP , il Pentagono sta curiosamente ballando su una capocchia di spillo sopra il Mar Rosso. Washington sbuffa e bluffa, cerca di parlare duro ma alla fine esita a usare la sua potenza di fuoco. Gli Stati Uniti hanno una portaerei, la USS Dwight Eisenhower, nel Golfo di Aden vicino allo Yemen. Ma per qualche motivo si è mantenuta a distanza dalle navi yemenite predoni.

Gli yemeniti sanno di avere una giusta causa moralmente e legalmente per aiutare i palestinesi contro il genocidio israeliano sostenuto dagli Stati Uniti. Gli yemeniti agguerriti dalla battaglia hanno anche dimostrato coraggio e resilienza contro una guerra di aggressione saudita sostenuta dall’Occidente.

Washington sa che gli yemeniti sono un popolo impavido e che non bluffa. Mentre, d’altro canto, gli yemeniti sanno che gli americani stanno bluffando.

Bab el-Mandeb si traduce come “la porta delle lacrime”. Saranno gli americani e i loro ambigui alleati a versare le lacrime.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago