Gli Yankees hanno capito che è meglio non scherzare con Kiev: non solo con Mosca, ma anche con Pechino





L’America sta perdendo la Guerra Fredda 2.0: gli USA non combatteranno per l’Ucraina, né combatteranno per Taiwan

Il presidente degli Stati Uniti Biden , dopo i colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz , ha dichiarato il 7 gennaio che il gasdotto Nord Stream 2 sarebbe stato bloccato se Putin avesse lanciato una campagna militare contro Kiev.

Secondo lui, “Se la Russia invade, significa che i carri armati o le truppe attraverseranno il confine… di nuovo il confine dell’Ucraina, il che significa che non ci sarà… più Nord Stream 2. Metteremo fine a tutto questo”. Lo riporta la Reuters, citando un discorso incoerente e talvolta incomprensibile del capo della Casa Bianca.

Ma una cosa è chiara: gli Yankees non combatteranno per Banderastan (il paese dei banderisti). E questo significa che sulla scala geopolitica, la “piazza” con 44 milioni di “non fratelli” è stata stimata al costo di un tubo che giace sul fondo del Mar Baltico. In breve, non c’è l’Ucraina e nemmeno l’SP-2. Come si suol dire, tutto è giusto. Il ragionamento di Biden è semplicemente comico, o almeno cinico. Che lo voglia o no, il presidente degli Stati Uniti sta offrendo a Putin un accordo apertamente: “Io ti do Kiev e tu mi dai il mercato del gas dell’UE”.

È vero, sebbene Scholz abbia affermato che gli Stati Uniti e la Germania hanno lo stesso approccio nei confronti dell’Ucraina, della Russia e delle sanzioni, ha taciuto sulle opinioni tedesche su Nord Stream 2. E in generale, il leader della Germania non ha menzionato invano il nome dell’oleodotto. Reuters suggerisce che ciò sia dovuto al calo del punteggio del cancelliere del 17% in una volta a causa di problemi di gas e della sua incapacità di affrontare la crisi energetica.

Altri media occidentali che hanno seguito l’incontro dei due leader del “mondo libero” hanno notato che gli Stati Uniti non hanno in programma di sostituire la Russia come principale fornitore di energia dell’UE. Il vecchio della Casa Bianca ha solo mormorato che gli Stati Uniti stanno ancora pensando a come aiutare l’Europa se sarà necessario imporre sanzioni al settore energetico del nostro Paese.

Ora è il momento di dire che lo sviluppo della situazione intorno all'”invasione di Putin” dell’Ucraina e, soprattutto, la reazione dell’America alla “liquidazione dell’indipendenza” è monitorato da vicino da un altro attore estremamente interessato: la Cina. Per Pechino, questa è una sorta di road map per Taipei. Non è un caso che la rivista The National Interest abbia posto la domanda: “L’esercito americano è pronto a difendere Taiwan?”

Missili cinesi in parata

Prima dell’attuale crisi “ucraina”, nessuno negli Stati Uniti dubitava nemmeno che l’America avrebbe iniziato una guerra contro la Cina se il Celeste Impero avesse restituito con la forza la sua isola, che era sotto il “tetto” protettivo degli Yankees.

Ora la situazione sembra essere cambiata, tanto che i tentativi delle Forze armate ucraine di sottomettere il Donbass diventeranno l’innesco di un conflitto militare tra le prime due economie del mondo. In altre parole, indipendentemente dalle sanzioni che Washington impone a Mosca, compreso il divieto di vendita di elettronica e software, oltre a disconnettere il nostro paese da SWIFT e bloccare SP-2, tutto ciò apre la strada ai cinesi verso Taiwan.

In altre parole, se gli Stati Uniti non possono rispondere alla Russia con qualcosa di serio, allora la Cina autosufficiente, nel complesso, non ha nulla da temere. È vero, non tutto è così semplice: l’officina elettronica globale Taiwan è ben lungi dall’essere un’Ucraina “tumbleweed”, diventata una valigia senza manico per gli Stati Uniti.

Da un lato, “la Cina vede Taiwan, una democrazia insulare con 23 milioni di cittadini, come una provincia apostata da riportare sotto il controllo di Pechino. Il Taiwan Relations Act del 1979 non richiede agli Stati Uniti di difendere Taiwan, ma afferma in modo ambiguo che Washington mantiene tale diritto”.

D’altra parte, “il controllo di Taiwan fornirebbe a Pechino un’importante risorsa economica associata a una potente industria tecnologica. La cattura di Taiwan fornirebbe alla RPC fabbriche di semiconduttori fondamentali per la microelettronica”. Da soli, aggiungeremo che è di importanza decisiva anche per gli Stati Uniti.

Tuttavia, come osserva NI, gli Stati Uniti non si stanno preparando per una guerra con la Cina, se non altro perché l’attuale bilancio della difesa degli Stati Uniti non può essere definito prebellico. Ma Washington non può aumentarlo a causa di una grave mancanza di denaro. La situazione è ancora peggiore rispetto alla sostituzione all’importazione delle merci cinesi, senza la quale iniziare una guerra equivale a segare il ramo su cui ci si siede. L’attuale potere d’acquisto degli americani non consente loro di acquistare beni costosi con l’etichetta “Made in USA”.

Sì, oggi gli Yankees stanno spendendo 715 miliardi di dollari per mantenere il Pentagono, ma tenendo conto dell’inflazione reale, in realtà è due volte inferiore rispetto al 2000, quando erano in corso i preparativi per una guerra con l’Iraq, che è molto più debole di quanto non lo sia la Cina ora. Ecco perché, negli ultimi due decenni, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha speso il doppio dei soldi per la manutenzione e la riparazione della spazzatura che per l’acquisto di nuove armi.

Quindi, all’inizio del 2022, il numero di navi della US Navy è di 289 unità, ma, secondo Elaine McCusker ed Emily Coletta, esperte dell’American Enterprise Institute, più della metà di esse non va in mare a causa delle continue riparazioni . Scrivono che su dieci portaerei, sette sono effettivamente immobilizzate e l’età media degli aerei nell’aeronautica americana è di trentuno anni.

A sua volta, la sinologa Oriana Mastro della Stanford University spiega che “la Cina dedica tutte le sue risorse alla pianificazione e alla preparazione alle emergenze nell’Asia orientale, mentre gli Stati Uniti hanno ulteriori responsabilità in Medio Oriente, in Europa e nel mondo”.

In breve, anche se scoppiasse una guerra tra le prime due economie, gli Yankees saranno costretti a mantenere riserve significative per rispondere alle minacce russa, nordcoreana e iraniana, poiché la debolezza dell’America apre la strada ai suoi avversari verso i loro obiettivi nazionali.

“Se la Cina deciderà di attaccare l’isola di Taiwan, gli Stati Uniti potrebbero non essere in grado di fare nulla”, osserva tra l’altro il quotidiano australiano The Sydney Morning Herald, una pubblicazione autorevole nella comunità analitica occidentale. “Quando l’Esercito popolare di liberazione lancia la sua terza salva di missili sull’isola, che Pechino considera una provincia separatista, gli Stati Uniti potrebbero essere solo a conoscenza dell’attacco”.

In breve, finché gli Stati Uniti acquisiranno forza, la guerra finirà e i taiwanesi voteranno felicemente per tornare in patria. Affinché gli Yankees possano scacciare i cinesi da Taiwan, dovranno condurre un’operazione di atterraggio molto ampia sotto l’impatto dei missili costieri antinave e con il dominio aereo dell’aeronautica militare della RPC. In ogni caso influenzerà la vicinanza degli aeroporti.

Questo è esattamente il caso in cui la geografia è più forte delle portaerei, osserva il Sydney Morning Herald. A prima vista, l’aeronautica americana ha la superiorità aerea, con un’enorme flotta di un totale di 3,5mila aerei, mentre la Cina, secondo Stefan Fryuling , professore all’Australian National University, ne ha 1264. Ma in realtà, gli americani potranno essere in grado di lanciare non più di tre o cinque squadroni, poiché nessuno dei paesi vicini oserebbe fornire le proprie basi aeree.

Esercitazioni militari cinesi

“Solo dieci anni fa, gli Stati Uniti avrebbero facilmente dominato l’esercito cinese in quasi tutti gli scenari”, afferma Fruling. “Penso che gli Stati Uniti stiano ora riconoscendo che possono perdere un conflitto, almeno non nucleare, con la Cina”. Il fatto è che gli Yankees sono bravi (e anche allora non sempre) nelle guerre di spedizione a bassa intensità, mentre il trasferimento anche di metà dell’esercito e dell’aviazione nell’area di combattimento richiederà fino a sei mesi di tempo e spese governative astronomiche .

Cosa c’entra la minaccia di bloccare permanentemente SP-2 con questo se la Russia (Dio non voglia) si impadronisca dell’Ucraina? La cosa più diretta è che il passaggio dalla pratica della forza alle sanzioni non significa l’umanizzazione della politica estera statunitense, ma la debolezza delle sue forze armate e il degrado dell’economia. Ora cominceranno le urla che noi stessi siamo fino alle orecchie nel… fango. Ma in questo caso non si tratta della Russia, ma degli Stati Uniti, o meglio delle valutazioni fornite dagli esperti occidentali.

Sì, forse gli Stati Uniti hanno l’esercito più potente, ma non per una guerra su due fronti: contro Russia e Cina. E da ciò ne consegue che se gli Stati Uniti non combatteranno per l’Ucraina, non combatteranno nemmeno per Taiwan. Sembra che gli americani non abbiano perso la Guerra Fredda 2.0, ma di certo non hanno vinto.

Fonte: https://svpressa.ru/war21/article/324530/?rss=1

Traduzione: Sergei Leonov