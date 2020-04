Gli USA preparano il nuovo Golpe contro il Venezuela

da Redazione

Esattamente 18 anni dopo il colpo di stato americano contro il Venezuela, Pompeo e Abrams avvertono che un altro colpo sta per arrivare

di Alan Macleod.

Mike Pompeo ed Elliot Abrams hanno messo in guardia il governo venezuelano dall’imminente istituzione di un “governo di transizione”.

Nel diciottesimo anniversario del colpo di stato fallito e appoggiato dagli Stati Uniti contro il governo del Venezuela, alti politici americani hanno annunciato che il popolo deve prepararsi per una nuova imminente spinta sull’assetto del paese.

” Lo scopo è quello di sostituire la dittatura illegittima del presidente Nicolas Maduro con un governo di transizione legittimo in grado di organizzare elezioni libere ed eque per rappresentare tutti i venezuelani. E ‘tempo di congedare Maduro “, ha annunciato il Segretario di Stato Mike Pompeo.

Sabato 11, esattamente 18 anni dopo che gli Stati Uniti hanno sostenuto un colpo di stato di successo contro Hugo Chavez, l’inviato americano in Venezuela e lo specialista dei colpi di stato in America Latina, Elliott Abrams, hanno avvertito che, se Maduro dovesse resistere alla scommessa, ostacolando detto “governo di transizione”, la sua partenza sarebbe molto più ” pericolosa e brusca “, minacciandolo di fatto con un altro tentativo di assassinio, come quello che gli Stati Uniti hanno tacitamente sostenuto nel 2018.

Di recente gli Stati Uniti hanno inasprito le sanzioni contro il Venezuela e inviato navi da guerra nella regione per imporre un blocco navale.

Il termine “governo di transizione” è stato usato molto recentemente; la Casa Bianca è solita descrivere in questo modo l’amministrazione Añez della Bolivia. Añez è salita al potere a novembre grazie a un colpo di stato appoggiato dagli USA contro il presidente Evo Morales. Da allora questo “governo di transizione” ha massacrato i manifestanti , ritirato la Bolivia da numerosi trattati internazionali e sospeso le elezioni a tempo indeterminato. Non sorprende quindi che Maduro abbia respinto lo stesso destino del suo alleato, Morales.

“Ci occuperemo noi stessi del Venezuela “, ha risposto , ” Sig. Abrams, calma i tuoi aerei .”

Maduro è ben consapevole della storia dei colpi di stato americani nel suo paese, poiché ha partecipato a una contro-dimostrazione che è riuscita a rovesciare il putsch dell’aprile 2002. Documenti ottenuti in base alla legge sulla libertà di rapporto informativo rivela che i putschisti dell’epoca fecero diversi viaggi a Washington DC, nei mesi precedenti l’evento, dove ricevettero consulenza e addestramento da funzionari statunitensi.

Finanziamenti erano arrivati dalla NED e dalla USAID per i gruppi che lo avevano guidato e quadruplicati nel 2002, e ancora nel 2003. Il governo degli Stati Uniti sapeva senza dubbio, almeno dal 6 aprile, che un colpo di stato guidato da coloro che stavano finanziando era in corso e che la formazione stava per muoversi. Ma invece di allertare il governo, hanno immediatamente appoggiato gli eventi, sostenendo falsamente che il presidente Chavez aveva massacrato il suo stesso popolo e poi si era dimesso. Uno degli abituali pretesti utilizzati dagli USA per i golpe.

Da allora, Washington non ha mai smesso di cercare di estromettere il Partito Socialista Unito dal potere, rifiutando di accettare la validità delle elogiate elezioni presidenziali del 2013 e del 2018 e finanziando praticamente l’intero spettro dell’opposizione interna per due decenni. Numerosi altri tentativi di colpo di stato meno riusciti hanno anche ricevuto almeno tacita approvazione da parte degli americani, tra cui le ondate di violenza terroristica nel 2014 e 2017 , l’ assassinio fallito di Maduro nel 2018 e quattro tentativi di colpo di stato separati sono stati attuati l’anno scorso dall’autoproclamato presidente Juan Guaidó.

Proteste contro golpismo in Venezuela

L’amministrazione Trump ha anche inasprito le sanzioni di Obama sul Paese, provocando oltre 100.000 morti, secondo un relatore speciale degli Stati Uniti per le Nazioni Unite che hanno visitato il Paese, descrivendo quello USA come una specie di assedio medievale e dichiarando Trump colpevole di crimini contro l’umanità.

Il lavoro di Abrams per tutta la vita è stato quello di usare il potere del governo degli Stati Uniti – apertamente e di nascosto – per rovesciare gli stati sovrani attraverso colpi di stato, sanzioni e genocidio. Fin dal suo primo giorno come Assistente Segretario di Stato per i diritti umani e gli affari umanitari sotto Ronald Reagan nel 1981, ha preso provvedimenti, coprendo l’ormai famigerato massacro di El Mozote in El Salvador, condotto da una squadra della morte creata, armata e addestrata da Washington. Da allora, è stato architetto di “guerre sporche”, genocidio e cambio di regime in Guatemala, Nicaragua, Colombia e Panama, tra gli altri. Come ha scritto Jon Swartz di The Intercept :

FANB Forze armate Bolivariane

” La scelta di Abrams manda un chiaro messaggio al Venezuela e al mondo: l’amministrazione Trump intende brutalizzare il Venezuela, generando una corrente di retorica sull’amore americano per la democrazia e i diritti dell’uomo ”.

Quando la deputata , Ilhan Omar, ha raccontato parte di questa storia durante un comitato per le relazioni estere della Camera dei Rappresentanti nel 2019 l’anno scorso, è apparsa oltraggiata, oltre alle parole sono volati gli insulti .

Nonostante le sanzioni, il governo venezuelano ha infatti dimostrato di essere molto più capace di gestire la pandemia di coronavirus rispetto all’amministrazione Trump. Prima ancora che i casi fossero confermati, Maduro ha dichiarato un’emergenza sanitaria, annullando i voli stranieri e vietando la folla nelle strade. Il giorno del primo caso, scuole, teatri e ristoranti sono stati chiusi e era divenuto obbligatorio indossare una maschera in pubblico . Il governo ha creato un database online nazionale e un sito Web in cui i cittadini malati possono informare le loro autorità statali. Oltre 20.000 persone registrate hanno immediatamente ricevuto visite mediche nelle loro case. Il paese ha riportato solo 181 infezioni e 9 morti.

Mentre le ultime osservazioni di Pompeo e Abrams rappresentano una grave minaccia per la sovranità venezuelana, in realtà queste non sono nuove, ma i venezuelani hanno sentito proclami simili per quasi due decenni. Resta da vedere se avranno successo laddove le precedenti amministrazioni hanno fallito prima di loro.

Fonte: https://www.mintpressnews.com

Traduzione: Lisandro Alvarado