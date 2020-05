Gli USA nel Levante, 20 anni dopo l’incondizionato ritiro di Israele dal Libano, cosa hanno ottenuto?

da Redazione



Di Elijah J. Magnier

In seguito alla sua sconfitta nella seconda guerra in Libano, Israele aveva compreso che l’unico modo per sopprimere Hezbollah sarebbe stato quello di chiudere la linea di approvvigionamento tra Libano e Siria. Questo sarebbe stato possibile solo rimuovendo il presidente Bashar al-Assad dal potere, interrompendo l ‘” Asse della Resistenza ” che si estende da Teheran a Baghdad, Damasco, Beirut e Gaza.

Ma Israele e gli Stati Uniti , supportati da Arabia Saudita , Qatar, Emirati, Turchia, Europa e molti altri paesi, tutti non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo di rendere la Siria uno stato fallito.

Il presidente Assad fece appello ai suoi alleati la cui sicurezza nazionale era a rischio. Se la Siria dovesse cadere, i jihadisti di al-Qaeda e lo “Stato islamico” combatteranno per le strade di Beirut, Baghdad e Teheran. I jihadisti sarebbero anche abbastanza potenti da rimuovere la Russia dalla sua base navale siriana ed esportare la guerra oltre i confini del Levante. Quindi, Israele e gli Stati Uniti non sono riusciti a distruggere la Siria e ad arginare Hezbollah. Al contrario, Hezbollah è diventato più forte che mai. La Resistenza ha raccolto il frutto della sua vittoria. È diventato il fattore decisorio delle istituzioni chiave in Libano.

Israele ha cercato di distruggere Hezbollah perché era un ostacolo ai piani espansionistici israeliani in Libano, vale a dire rubare l’acqua del Libano e occupare alcuni dei suoi territori, forzare un accordo di pace di resa incondizionata, rompere l’alleanza del Libano con l’Iran e privare Teheran del suo più forte alleato in Medio Oriente. Negli ultimi quarant’anni, dalla vittoria della “Repubblica islamica” nel 1979 guidata dall’Imam Ruhollah Khomeini, che ha deposto il fantoccio americano per procura, lo Shah dell’Iran, Washington ha imposto sanzioni, perché l’Iran ha rifiutato di sottomettersi al potere degli Stati Uniti e perché sostiene i suoi alleati in Medio Oriente, principalmente Palestina, Libano e Siria, a opporsi a Israele.

Nel 2006, gli Stati Uniti furono coinvolti nella pianificazione della guerra di Israele in Libano. Al vertice del G8 del 2006, il presidente George W. Bush ha descritto le relazioni tra Hezbollah, Iran e Siria come una delle cause profonde dell ‘”instabilità”: ” Il mondo deve affrontare Hezbollah, con la Siria, e continuare a lavorare per isolare l’Iran . ” (Roshandel J. & Lean CN (2011) Iran, Israele e Stati Uniti , ABC-CLIO, CA, p. 109).

Il segretario americano Condoleezza Rice ha rifiutato di mediare un cessate il fuoco a meno che ” le condizioni non siano favorevoli “, pensando che Israele avrebbe vinto la guerra. Hezbollah non è stato lasciato solo per affrontare gli Stati Uniti e Israele, ma i delegati libanesi degli USA-Arabia Saudita (il Primo Ministro Fouad Siniora e il leader dei Druse Walid Jumblat) hanno sostenuto la posizione degli Stati Uniti e di Israele e hanno sostenuto che “non aveva senso un cessate il fuoco. ” (Wilkins H. (2013). The Making of Lebanese Foreign Policy : comprensione della guerra Hezbollah-israeliana del 2006, Routledge, Introduzione).

Quando Israele non riuscì a raggiungere i suoi obiettivi, gli Stati Uniti accettarono di mediare la fine della guerra. I negoziati si sono concentrati sul cessare tutte le ostilità (non un cessate il fuoco) tra i due paesi. Tel Aviv e Washington non sono riusciti a ottenere lo spiegamento delle forze delle Nazioni Unite in Libano, UNIFIL, ai confini con la Siria. Gli Stati Uniti hanno cercato di appoggiare Israele nel suo tentativo di ottenere attraverso la negoziazione ciò che non è riuscito a raggiungere usando la sua enorme macchina da guerra in 33 giorni di guerra nel 2006. “L’obiettivo di Israele non è mai stato realistico”, ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Tzipi Livni.

Quando il suo tentativo di controllare i confini tra Libano e Siria è fallito, dopo la sua sconfitta nella guerra del 2006, Israele aveva un’opzione rimanente con cui contrastare Hezbollah: chiudere la strada attraverso Damasco e trovare un modo per frenare la linea di approvvigionamento di Hezbollah. Questo ha richiesto la guerra in Siria eplosa nel 2011.

Poiché affrontare la minaccia di Hezbollah non era più un’opzione, la Siria era divenuta il prossimo obiettivo della campagna per isolare l’Iran, come dichiarato dal presidente Bush. I motivi alla base della guerra in Siria sono stati erroneamente descritti da molti ricercatori e analisti di tutto il mondo, che hanno descritto la guerra come il risultato di una “primavera araba” contro un regime dittatoriale. Eppure l’Arabia Saudita, il Bahrein e altri paesi del Golfo sono stati governati da decenni da dittature e gli stessi membri della famiglia dei Saud, a tutti gli effetti sono considerati dall’Occidente come i suoi partner più ricchi di petrolio!

In realtà, la guerra in Siria è iniziata subito dopo l’attacco dell’11 settembre ad Al Qaeda contro gli Stati Uniti. Il generale americano a quattro stelle Wesley Clark ha rivelato il piano di Washington mentre se ne rendeva conto nei giorni successivi all’11 settembre: “occupare Iraq, Siria, Libano, Libia, Somalia, Sudan e finire con l’Iran”.

Solo pochi mesi dopo l’invasione americana dell’Iraq, il segretario di Stato americano Colin Powell ha visitato il presidente Bashar al-Assad e lo ha avvertito che gli Stati Uniti avrebbero invaso la Siria se si fosse rifiutato di interrompere il suo sostegno alle organizzazioni anti-israeliane, Hezbollah e i gruppi palestinesi : il presidente siriano avrebbe condiviso lo stesso destino del presidente iracheno Saddam Hussein. Questa la minaccia USA.

L’invasione dell’Iraq del 2003 era lungi dall’essere un gioco da ragazzi. L’occupazione americana ha generato una nuova resistenza sia tra sunniti che sciiti. Questo ha incoraggiato il presidente Assad a respingere la minaccia americana, ignaro di ciò che il futuro avrebbe riservato alla Siria.

Decine di stati, tra cui Arabia Saudita, Qatar, Giordania, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Europa e Stati Uniti, hanno sostenuto un’operazione di cambio di regime tramite delegati di Takfiri. Ma le conseguenze della destabilizzazione della Siria hanno dato un’opportunità unica ad al-Qaeda di fiorire in Siria ed è emerso un gruppo più letale, lo “Stato Islamico” ISIS.

Il presidente Assad ha invitato i suoi pochi alleati, Iran, Russia ed Hezbollah, a opporsi alla massiccia coalizione riunita per creare questo stato fallito in Siria. La guerra siriana che ne è seguita ha offerto un’esperienza senza precedenti all’esercito siriano, ha messo in luce una nuova resistenza siriana e ha fferto conoscenze di guerra uniche a Hezbollah, con una base per l’Iran che Teheran non avrebbe mai potuto immaginare di avere nel Levante.

Raggio dei missili di Hezbollah

Hezbollah aveva forzato il ritiro incondizionato di Israele dal Libano nel 2000 e sfidato tutti quei piani israelo-statunitensi per un “nuovo Medio Oriente” dopo la seconda guerra israeliana in Libano nel 2006. E i lunghi nove anni di guerra in Siria, hanno costretto Hezbollah a affina le sue tattiche e i suoi armamenti e hanno fornito a Hezbollah una vittoria senza precedenti. Proprio come Israele aveva potenziato la creazione di Hezbollah, l’esperienza in Siria ha insegnato a questo attore quasi-stato ogni tipo di abilità e lo ha costretto ad acquisire più addestramento e armi per respingere le guerre e smantellare gli obiettivi del nemico. L’ex capo di stato maggiore israeliano e il candidato del primo ministro ministeriale Benny Gantz stimavano che Hezbollah fosse diventato uno dei più forti eserciti organizzati in modo irregolare in Medio Oriente, in grado di imporre le sue regole di ingaggio e il suo “equilibrio di deterrenza” al più forte esercito classico del Medio Oriente.

“Mostrami quattro o cinque stati con più potenza di fuoco di Hezbollah: sono gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, Israele, la Francia e il Regno Unito”, ha detto Gantz parlando alla Conferenza di Herzliya del 2014.

Questa è stata la valutazione di Israele nel 2014. Sei anni dopo, lo scorso febbraio, il ministro della difesa israeliano Naftali Bennet ha dichiarato : “Per ogni convoglio che colpisci, perdi cinque convogli e lentamente Hezbollah accumula la massa critica di missili [missili] che ci minacciano”.

Hezbollah è diventato più forte di molti eserciti in Medio Oriente. Hezbollah non è più l’organizzazione che si scontra con gli israeliani su una collina o in un sito o che tira un’imboscata dietro una strada. Piuttosto, in Siria e Iraq, ha sperimentato con successo diversi scenari di guerra. Ha acquisito molte armi avanzate ed è divenuto una minaccia strategica per Israele, se questo dovesse mai contemplare la guerra vera e propria contro il Libano e la Siria.

Pattuglia di Hezbollah sul confine

Israele si prefiggeva di abbattere Assad in Siria e separare la Siria dall ‘”Asse della Resistenza”. Il ministro della difesa israeliano Moshe Ya’alon ha affermato che “Israele preferisce l’ISIS ai suoi confini piuttosto che Assad”. Ma Israele, America, Europa, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati hanno perso la guerra. Israele ha ora scelto di mantenere il conflitto perché teme che l’America lascerà andare. Questo è il motivo per cui Israele sta colpendo centinaia di obiettivi in ​​Siria, il più delle volte senza alcun valore strategico.

Fonti dell ‘”Asse della resistenza” in Siria affermano che “Israele ha preso di mira il quartier generale iraniano all’aeroporto di Damasco (un edificio con vetri verdi in cui Israele ha distrutto due piani). Il giorno seguente, l’Iran lo ha ripristinato ed è tornato in funzione. Israele ha ripetutamente preso di mira magazzini con armi iraniane ma anche un centro di addestramento abbandonato nella zona di Kiswa, vuoto da anni.

Il loro scopo è di segnalare agli Stati Uniti che Israele è minacciato e che la partenza delle forze statunitensi costituirebbe una minaccia alla sicurezza nazionale di Israele. È davvero troppo tardi perché i jet israeliani facciano alcuna differenza per le capacità della Siria. L’Iran non esporta armi ma le produce. Se Israele impiegasse 9 anni e 300 bombardamenti per distruggere i magazzini iraniani in Siria, tornerebbe a ricostituirli“.

L’Iran ha solo poche centinaia di consiglieri e ufficiali in Siria, ma guida alcune decine di migliaia di alleati provenienti da Libano, Iraq, Pakistan, Afghanistan e forze ausiliarie siriane che assomigliano a formazioni militari organizzate in modo irregolare.

In Siria, Hezbollah è stato in grado di operare in un’area dieci volte più grande del Libano, il che gli ha dato un’esperienza unica che qualsiasi esercito al mondo avrebbe desiderato. E’ stato anche sottoposto ad attacchi di un membro della NATO , la Turchia, che ha usato droni armati sul campo di battaglia. Questo ha fornito a Hezbollah una vasta esperienza e ha insegnato loro lezioni che sono state integrate nei curricula delle scuole e college militari in Iran con Hezbollah e i loro alleati.

Il presidente Assad non dice che è tempo che i suoi alleati (specialmente Hezbollah) lascino la Siria. Piuttosto, dice – secondo questa fonte – che “la Siria ha un debito con Hezbollah. Ovunque Hezbollah voglia essere, saranno anche i desideri della Siria “. America e Israele hanno creato un’alleanza indissolubile tra Siria, Iran e Hezbollah.

In Libano, Hezbollah ha iniziato a raccogliere i suoi guadagni. Hezbollah è stato in grado di imporre il nome del presidente della Repubblica, il generale Michel Aoun, nonostante le ripetute opposizioni dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti, i perdenti nella guerra siriana. Il Libano era rimasto senza un presidente per diversi mesi fino a quando il generale Aoun ha assunto la presidenza.

Hezbollah ha respinto le offerte multiple di diversi paesi dando la presidenza del Parlamento a chiunque non fosse il presidente Nabih Berri, leader del movimento Amal, che è stato su questo trono per decenni. Hezbollah detiene il vero potere – sebbene non tutto – in Libano di chiedere la nomina del Presidente della Repubblica e del Presidente del Parlamento.

Per quanto riguarda la premiership, non può essere assunta senza l’approvazione del candidato da parte di Hezbollah. Hezbollah ha un peso politico sufficiente all’interno della Camera dei rappresentanti e della Presidenza della Repubblica per nominare o accettare la nomina o dirigere la nomina di un primo ministro. L’ex primo ministro Saad Hariri si assicura che i suoi contatti amichevoli giornalieri con Hezbollah siano mantenuti perché vorrebbe molto tornare al potere. Hariri sa che la porta della premiership attraversa un cancello: quello di Hezbollah.

Hezbollah in formazione

Ciò non significa che Hezbollah voglia prendere il controllo del Libano nel suo insieme. I leader di Hezbollah sono consapevoli del fatto che il leader dei drusi Kamal Jumblatt, il leader sunnita Rafic Hariri, il leader cristiano maronita Bashir Gemayel e i palestinesi hanno fallito nel controllo del Libano e nel sequestro del Paese. Hezbollah non vuole soccombere agli stessi errori e non vuole controllare tutto il Libano.

Questo significa che la contro-influenza di altri paesi esiste ed è ben radicata in Libano. Ad esempio, l’ambasciatore americano a Beirut sta minacciando il governo libanese con un avvertimento di non rimuovere il governatore della banca centrale Riad Salama. Inoltre, gli Stati Uniti hanno rimosso un agente libanese-israeliano, Amer Al-Fakhouri, tramite un aereo che lo ha fatto sbarcare all’ambasciata americana senza prendere in considerazione la sovranità libanese. Gli Stati Uniti supportano l’esercito libanese e le forze di sicurezza interne per mantenere il proprio dominio su alcune figure chiave.

La Siria ha conferito al Segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, poteri in Libano che non avrebbe ottenuto senza l’intervento di Israele e degli alleati in Siria. Hezbollah è riuscito a preservare il gasdotto militare attraverso la Siria sconfiggendo i Takfiris (al-Qaeda e ISIS) e ha impedito loro di stabilire un “emirato islamico” in Libano e Siria.

La vittoria di Hezbollah ha un prezzo: migliaia di martiri e migliaia di feriti. Tuttavia, il raccolto che ne risulta è così abbondante e strategico che gli sciiti libanesi godono ora di più potere in Libano e Bilad al-Sham di quanto non lo siano dall’anno 661 quando fu ucciso l’Imam Ali bin Abi Talib del quarto califfato.

Revisionato da: CGB e Maurice Brasher

Tradotto da Luciano Lago