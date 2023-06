Gli Usa hanno sempre meno alleati: Maduro visita l’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita riceve il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, in visita ufficiale e in un gesto di amicizia con un altro oppositore del suo ex alleato americano.

Il capo di Stato venezuelano è arrivato domenica notte (ora locale) nella città saudita di Jeddah, sul Mar Rosso, dove è stato ricevuto da funzionari della monarchia araba, e terrà incontri con il re e il principe ereditario, Salman bin Abdulaziz Al Saud e Muhamad bin Salman, rispettivamente, secondo l’agenzia di stampa statale saudita SPA .

“Maduro arriva all’aeroporto internazionale King Abdulaziz, situato a Jeddah, la seconda città più importante del regno dell’Arabia Saudita, in merito a un’agenda di lavoro che mira a rafforzare le alleanze politiche, diplomatiche ed energetiche”, ha riferito il governo venezuelano in un comunicato . .

A sua volta, il presidente venezuelano ha annunciato in un messaggio sul social network Twitter che il suo governo mira a rafforzare le relazioni bilaterali, la fratellanza e il rispetto tra il Venezuela e il mondo arabo.

“Sì, un mondo migliore è possibile, quello dell’incontro e del rispetto del diritto sovrano dei popoli ad essere liberi e indipendenti, un mondo senza imperi, senza egemonismo e senza padroni. Dal Venezuela puntiamo su quella strada”, ha twittato.

L’Arabia Saudita è stata uno stretto alleato degli Stati Uniti per decenni, anche se le relazioni si sono inasprite negli ultimi anni. Il regno arabo ha riallacciato negli ultimi mesi i suoi legami con la Repubblica islamica dell’Iran e con il presidente siriano Bashar al-Assad, entrambi paesi oggetto di cospirazioni da parte di Washington e dei suoi alleati.

Riyadh afferma di difendere i propri interessi nazionali in un mondo sempre più definito dalla competizione tra superpotenze. Esperti sottolineano che il governo Al Saud mira a rafforzare la stabilità regionale e migliorare la sua immagine, cercando investimenti internazionali per grandi progetti di sviluppo.

Nota: La pacificazine tra Iran e Arabia Saudita, due vecchi nemici, patrocinata dalla Cina, ha dato luogo ad un riallineamento delle alleanze internazionali con gli accordi fra Siria e Arabia Saudita e fra Siria e Turchia. Arabia Saudita ed Emirati Arabi, alleati di lunga data di Washington, prendono le distanze dagli Stati Uniti e riaffermano il loro diritto a nuove alleanze, come la richiesta di ammissione al blocco dei BRICS, presentata dall’Arabia Saudita e da altri paesi.

Il fenomeno crea un fronte contrapposto di un grande numero di paesi, principalmente del sud del mondo, che si oppongono al blocco dei paesi NATO e cercano alternative al dollaro ed alla dipendenza politica, finanziaria e militare dagli Stati Uniti e loro alleati.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago