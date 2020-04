Gli USA Fissano incontro per negoziare il loro ritiro dall’Iraq: Un Bluff?

BEIRUT, LIBANO (16:10) – Un portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, il maggiore generale Abdul-Karim Khalaf, ha confermato domenica che Iraq e Stati Uniti discuteranno il prossimo giugno la fissazione degli orari per il completo ritiro delle forze americane dal paese.

Il maggiore generale Khalaf ha dichiarato, in una dichiarazione con il quotidiano iracheno Al-Sabah, che “la decisione di condurre negoziati è conforme alle decisioni del Consiglio dei rappresentanti iracheno per l’uscita delle forze americane, e questo è con l’accordo delle parti irachene e americana, e che le relazioni di sicurezza tra Iraq e Stati Uniti continueranno nel quadro di operazioni di addestramento e scambio di esperienze anche se la decisione viene attuata in fase di ritiro ”.

Ha riferito che “il governo iracheno ha ricevuto un messaggio dalla parte americana, che è stato positivo e ha incluso la discussione dettagliata delle relazioni strategiche in tutte le sue forme tra le due parti”, sottolineando che “l’Iraq discuterà in modo serio il ritiro delle forze straniere e modo dettagliato. “

Il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene ha indicato che “gli Stati Uniti hanno ridotto significativamente le proprie forze in accordo con il governo iracheno come gesto di buona volontà e ci sono segnali comprensivi e positivi”.

Ha dichiarato inoltre che i negoziati discuteranno di tutte le forme di relazione tra i due paesi nei settori economico, politico, di sicurezza e culturale stabilito nell’ambito dell’accordo quadro strategico firmato tra i due paesi, affermando: “L’Iraq vuole una normale relazione e amicizia con gli Stati Uniti Stati.” Nota: Nello scorso Gennaio il Parlamento Iracheno aveva votato a larga maggioranza per il ritiro completo delle forze USA dal paese. Fino ad ora gli USA si erano rifiutati di attuare il ritiro.

Questo apparente cambiamento di impostazione potrebbe essere stato determinato da una frattura avvenuta nell’ambito dell’Amministrazione di Washington ma vi sono vari osservatori che ritengono che questo sia soltanto un bluff da parte di Washington.

