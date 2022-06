Gli USA e la NATO hanno causato la crisi alimentare e incolpano la Russia

La distorsione occidentale dei fatti di fronte alla possibile crisi alimentare

di Mikhail Gamandiy-Egorov .

L’establishment politico-mediatico occidentale cerca con tutti i mezzi di annunciare la possibile crisi alimentare internazionale come responsabilità della Russia, dimenticando allo stesso tempo di presentare le statistiche ei fatti reali. E soprattutto le proprie responsabilità.

Innanzitutto, sarebbe corretto ricordare alcune statistiche fondamentali che molti politici e media occidentali avevano preferito nascondere. Nell’immaginario occidentale c’è persino la tentazione di creare un’immagine dell’Ucraina come un granaio globale, che l’operazione militare speciale russa sta “distruggendo”. In quanto tali, i fatti parlano da soli e se esiste davvero un granaio globale, è lo stato russo.

Infatti, la Russia è il più grande esportatore mondiale di grano , mentre l’Ucraina è solo il quinto. E lo è ormai da diversi anni. Quindi i tentativi di attaccare l’Ucraina alla Russia come granaio mondiale da parte occidentale sono già incoerenti, se non altro dal punto di vista che al primo si aggiunge il quinto maggiore esportatore mondiale, nel tentativo di creare pari opportunità un immagine di un’Ucraina “insostituibile” sul mercato alimentare internazionale.

Sulla base di questa logica e seguendo lo stesso schema, è perfettamente possibile far aderire anche l’8°, 9° o 10° esportatore mondiale al primo, e il volume rappresentato sarà notevole. Tutto questo per dire che se c’è un paese da cui dipende enormemente la sicurezza alimentare internazionale, è la Russia, e non tanto l’Ucraina.

Idem per quanto riguarda i fertilizzanti, un’altra direzione essenziale per la produzione agricola in vari luoghi del pianeta. Le statistiche per l’anno 2021 parlano da sole: la Russia era e rimane il primo esportatore mondiale di fertilizzanti . Mentre un paese come l’Ucraina era solo al 25° posto.

Se c’è, tuttavia, un’area in cui l’Ucraina condivide effettivamente i primi due posti al mondo con la Russia in termini di volume di produzione, è l’ olio di girasole . Anche se è importante ricordare che i paesi che si dice siano particolarmente colpiti dalla possibile crisi alimentare mondiale hanno bisogno di cereali russi molto più dell’olio di girasole ucraino. Sapendo che molti di questi paesi consumano principalmente olio di palma e non di girasole.

Inoltre, l’establishment occidentale che accusa la Russia di essere responsabile della situazione dimentica due punti essenziali: il primo sono le sanzioni occidentali che colpiscono la Russia e che hanno avuto un impatto sulle catene di approvvigionamento logistiche. Con particolare riguardo alle esportazioni ucraine – i rappresentanti russi hanno più volte sottolineato che il blocco non è a livello della Russia, ma al fatto che il regime di Kiev ha installato mine marine a livello dei principali porti marittimi interessati – impedendo alle navi di poter per viaggiare in sicurezza con le merci.

Navi carico del grano

Macky Sall, il capo di stato senegalese e attuale presidente dell’Unione Africana (UA) durante il suo recente incontro a Sochi con Vladimir Putin, aveva giustamente criticato le sanzioni occidentali e ricordato che l’accesso ai cereali e ai fertilizzanti russi era di fondamentale importanza per i Paesi africani. Uno scambio da cui Macky Sall è uscito ampiamente rassicurato e soddisfatto, in un momento in cui la Russia sta lavorando attivamente per poter garantire le consegne dei suddetti prodotti nei paesi amici, compreso ovviamente quello africano.

È quindi ovvio che coloro che creano ostacoli al cibo e alle esportazioni affiliate dalla Russia, non possono certamente interpretare le anime buone che hanno a cuore la sicurezza alimentare globale. Ma forse, pretendendo di interessarsi a questo problema degli “altri”, l’Occidente cerca soprattutto di poter garantire la propria sicurezza alimentare? Soprattutto nel campo dei fertilizzanti. Perché al di là dell’ovvia dipendenza energetica dell’UE, la Russia fornisce allo stesso tempo il 25% della fornitura europea di azoto, potassio e fosfato.

Per la cronaca, dovremmo ricordare che diversi anni fa i fertilizzanti russi sono stati rivenduti per i clienti africani tramite intermediari occidentali? Questa pagina, fortunatamente, sembra essere stata definitivamente voltata. Molti paesi non occidentali, compresi quelli africani, hanno pienamente compreso la necessità di mantenere relazioni reciprocamente vantaggiose con la Russia. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare dei paesi occidentali, è ovviamente improbabile che l’arroganza della loro istituzione porti in qualche modo a soluzioni degne di questo nome. Compreso per i cittadini europei.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Fonte: Continental Observer

Traduzione: Gerard Trousson