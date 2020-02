Gli USA Determinati ad iniziare la corsa agli armamenti in Asia

da Redazione

di Drago Bosnic

WASHINGTON, DC – In un primo tempo avevano firmato con la Russia il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF). Ora il partito di guerra Washington prevede di schierare nuovi missili a medio raggio in Asia. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper afferma di non sapere dove e questo non dovrebbe sorprenderci.

“Washington non è più vincolata dal Trattato INF. Vorremmo implementare una capacità prima piuttosto che dopo. “, Ha affermato.

Sebbene il capo del Pentagono non abbia specificato dove gli Stati Uniti intendono schierare queste armi, non è così difficile speculare. L’idea dichiarata è quella di competere con la Cina ovunque, che è il secondo produttore di armi al mondo. Il segretario alla Difesa americano Mark Esper insiste:

“E voglio dire che l’80 percento del loro inventario è costituito da sistemi della gamma INF. Quindi non dovrebbe sorprendere il fatto che vorremmo avere una capacità simile. “

Afghanistan -guerra dell’Oppio

Questi argomenti dovrebbero preoccupare la società civile internazionale e il movimento globale contro la guerra. Simboleggiano la moralità contorta di coloro per i quali il conflitto rimane lo stato naturale dell’esistenza umana. Il messaggio previsto è certamente ricevuto forte e chiaro in molte capitali della regione.

Qualunque cosa sia, il piano è in contrasto con il diritto internazionale e gli statuti etici nel perseguimento di tali schieramenti di armi. Non è difficile da capire, visti gli enormi profitti che le imprese americane e il culto del complesso militare-industriale saranno in grado di rastrellare e il suo potenziale di rilancio di una nuova corsa agli armamenti.

Insieme alla Casa Bianca di Trump, il Partito della Guerra vuole che la sfiducia e i conflitti permanenti si trascinino senza fine in Asia. Precedentemente parlando di come le guerre in Afghanistan e in Siria non possano durare per sempre, il presidente Donald Trump ora vuole che le truppe rimangano in questi paesi per sempre, il che è il più vicino possibile a una ricetta per la guerra e l’occupazione permanenti.

Questo sembra essere il caso anche in Iraq e Yemen, dove Trump afferma che gli Stati Uniti continueranno a sostenere la guerra contro l’esercito yemenita e Ansarullah o che le truppe statunitensi rimarranno in Iraq. Potrebbe essere solo che gli Stati Uniti non riusciranno mai a lasciare la regione in pace con se stessa. In altre parole, quando si tratta del Pentagono, non esiste nulla di simile al ritiro e alla fine della occupazione.

Il piano ha coinciso perfettamente con la recente risoluzione del Senato che esprimeva opposizione all’uscita dai paesi del Medio Oriente. Per tutti i percorsi di guerra che potrebbero essere ripresi in questa terribile nuova situazione, un recente rapporto del Pentagono suggerisce che:

“Anche se dovesse emergere un accordo politico di successo con i talebani, le forze armate statunitensi dovrebbero mantenere una solida capacità per il prossimo futuro in Afghanistan”.

In quel contesto da capogiro, la stessa ipotesi esiste apparentemente per il resto dell’Asia, dove Esper insiste:

“Non dovrebbe sorprendere perché ne parliamo da un po ‘di tempo.”

Questo è dove la lobby di guerra di Washington insiste da sempre e i guerrafondai trionfalisti autoproclamati insistono sul fatto che anche le truppe statunitensi rimarranno più o meno per sempre. La falsa giustificazione è che le loro truppe e schieramenti di missili consentirebbero loro di “contenere” Iran, Russia e Cina.

La mappa delle basi USA nell’Eurasia

Secondo ogni possibile indicatore, i funzionari scatenati di Washington e gli organizzatori della guerra delle risorse hanno tutte le intenzioni di rimanere sulla strada del commercio di armi in Asia. E in un modo o nell’altro, sanno tutti che, innescare una corsa agli armamenti su larga scala e incentivata dallo stato, è illegale secondo il diritto internazionale.

Nessuno stato regionale dovrebbe mai aderire a questa pratica irrimediabilmente imperfetta e profondamente dannosa nella politica estera degli Stati Uniti. Non porterebbe pace o stabilità nemmeno con la definizione più libera della parola. I paesi della regione dovrebbero rimanere sovrani e sfidare le ingerenze americane nei loro affari e invece investire di più nella cooperazione e nel dialogo regionali.

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/02/analysis-us-determined-to-start-an-arms-race-in-asia/?utm_medium=ppc&utm_source=wp&utm_campaign=push&utm_content=new-article

Traduzione: Luciano Lago