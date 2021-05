Gli USA costretti a scendere a patti con l’Iran per l’accordo sul nucleare





Rouhani: Gli americani hanno annunciato la loro intenzione di revocare le sanzioni contro Teheran

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno annunciato esplicitamente la loro intenzione di revocare le sanzioni contro Teheran in base all’accordo sul nucleare, sottolineando che il suo paese continuerà i negoziati in corso a Vienna fino al raggiungimento di un accordo finale.

Durante il suo incontro con il Comitato economico, Rouhani ha sottolineato che “il suo paese continuerà i negoziati fino a quando non sarà raggiunto un accordo finale”.

Centrale nucleare iraniana

Fonti accreditate e vicine al Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell’Iran hanno affermato: “È possibile estendere di un mese il termine per l’intesa con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica , sulla base di buone intenzioni, e per dare agli attuali colloqui di Vienna un’altra opportunità. . “

Durante la riunione del Comitato di coordinamento economico al governo, Rouhani ha affermato: “I dati sulla crescita della produzione nei vari settori industriali del paese sono la migliore prova dell’inutilità della politica di massima pressione degli Stati Uniti”, notando che questo ” ha costretto Washington ad ammettere il fallimento di queste politiche, visti i colloqui in corso. “Ultima opportunità a Vienna”.

Pochi giorni fa, il presidente iraniano Hassan Rouhani ha confermato che “l’ Occidente ha accettato di annullare le misure di base dell’embargo all’Iran ” e l’assistente per gli affari politici del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Arachichi, ha indicato che ci sono punti controversi che non sono stati ancora risolti. .

Visita alla centrale nucleare iraniana

Durante l’inaugurazione dei progetti relativi al Ministero del Petrolio, giovedì, Rouhani ha toccato i tema dei negoziati di Vienna, dicendo: “Gli americani stanno negoziando a Vienna e concordano che aboliranno tutte le principali sanzioni. La discussione ora riguarda le questioni parziali e dettagliate. “



Nota: La posizione di intransigenza degli USA, di fronte alla nuova situazione geopolitica del Medio Oriente, con l’Iran che è fortemente spalleggiato da Cina e Russia, ha aperto una prospettiva nuova nei rapporti fra l’Occidente e l’Ian. Sembra che l’Amministrazione Biden abbia compreso che una guerra con l’Iran avrebbe dei risultati nefasti ed è giunto alla conclusione di riallacciare il negoziato sul nucleare con l’abolizione delle principali sanzioni. Condizione preliminare, “sine qua non” richiesta da Teheran per trattare.

Una vittoria per Teheran ed un altro fallimento per le politiche sanzionatorie degli Stati Uniti.



Fonte: agenzie Al-Mayadeen Net

Traduzion e nota: Luciano Lago