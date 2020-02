Conflitto in Siria

Gli USA angustiati per il fallimento dei loro piani sulla Siria

da Redazione

Il governo di Damasco afferma che gli Stati Uniti sono indignati per recupero della Siria nordoccidentale, a seguito del fallimento dei loro lacchè terroristi in questo paese arabo.

In una dichiarazione rilasciata sabato, una fonte ufficiale del Ministero degli Esteri siriano ha denunciato i tentativi di Washington e dei suoi alleati occidentali di svalutare le continue vittorie dell’esercito siriano e il ritorno della normalità nelle regioni precedentemente controllate dai terroristi nel nord-ovest del paese, tra cui, le province di Aleppo e Idlib.

“ Non sorprende che Washington sia arrabbiata per il ritorno della vita normale ad Aleppo, l’apertura delle autostrade e la ripresa dei voli per l’aeroporto internazionale di Aleppo. Tutto questo è stato ottenuto dopo l’umiliante sconfitta delle loro pedine terroristiche da parte dell’esercito arabo siriano ” , si legge nella nota, raccolta dall’agenzia di stampa siriana ufficiale SANA .

La fonte, che parla a condizione di anonimato, ha anche notato che la delusione degli Stati Uniti. e il fallimento nei loro piani motiva le forze siriane a continuare i loro progressi fino alla totale liberazione del territorio nazionale dalla presenza straniera e dai suoi alleati estremisti.

“La vittoria ad Aleppo e Idlib rafforzerà l”Esercito Siriano contro i terroristi”.

Popolazione siriana in festa per la liberazione della provincia di Aleppo

Inoltre, ha rimproverato le linee principali degli imperialisti statunitensi. Sono caratterizzate da politiche che attaccano altre persone, altri paesi, interferiscono nei loro affari e impiegano terroristi che servono i loro interessi, anche se provocano sofferenza delle persone. “Questo mentre loro affermano di difendere i diritti umani”, ha lamentato.

” Le Recenti dichiarazioni statunitensi mostrano che l’amministrazione Yankee (negli Stati Uniti) ha completamente perso l’equilibrio e non gode della minima decenza verbale per commentare”, ha aggiunto la fonte del ministero degli Esteri siriano.

Negli ultimi mesi, le forze siriane hanno intensificato i loro attacchi alle posizioni terroristiche nelle province di Idlib e Aleppo e hanno inferto duri colpi agli estremisti.

Sebbene attori come la Turchia, gli Stati Uniti e il regime israeliano sono contrari alle operazioni contro i terroristi, che loro stessi sostengono, le forze siriane stanno guadagnando terreno verso le bande estremiste nelle parti settentrionali del paese arabo. L’11 febbraio, le forze siriane hanno riconquistato il pieno controllo della strategica autostrada Damasco-Aleppo per la prima volta dal 2012.

Inoltre, domenica scorsa, l’esercito siriano ha riacquistato il controllo di una fascia di città che circondano Aleppo, la capitale dell’omonima provincia, garantendo così la sicurezza della seconda città più grande del paese arabo e facilitando l’accessibilità delle truppe siriane alla campagna di Idlib.

Il presidente siriano Bashar al-Asad ha chiarito che le sue forze non abbandoneranno le operazioni fino alla totale liberazione dell’ultima roccaforte terroristica nel nord-ovest del paese arabo, nonostante le pressioni imposte dalle potenze occidentali.

https://www.hispantv.com/noticias/siria/449803/eeuu-alepo-idlib-terroristas

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago