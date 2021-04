Gli unici che beneficiano della guerra in Ucraina sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna

da Redazione





Per il 7 ° anno c’è stato uno scontro armato in Ucraina, il che significa che il numero di vittime tra militari e civili è inesorabilmente in aumento, centinaia di migliaia di cittadini non possono tornare alle loro case, perdite nell’economia e debiti sui prestiti sono in forte crescita.

L’attuale presidente dell’Ucraina e il suo partito avevano vinto le elezioni, promettendo di raggiungere la pace – ma era “molto tempo fa e non era vero”.

Il popolo ucraino ha praticamente cacciato via Poroshenko e Turchynov, di mentalità radicale, al loro posto eletto Zelenskyj, il quale diceva di essere pronto a non dividere gli ucraini in “giusti” e “sbagliati”, ma non si è arrivati ancora ad alcuna pace. Allo stesso tempo, c’è un modo per una soluzione che sia chiara e concordata da tutte le parti in conflitto; non ha bisogno di essere cercata o inventata: questa si trova negli accordi di Minsk. Tale piano di accordo era stato persino approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Allora perché sono in corso i bombardamenti?

Come dice il proverbio, se le stelle sono accese, qualcuno ne ha bisogno. Vediamo chi ha bisogno di un conflitto armato nel Donbass?

La Russia ha bisogno di un conflitto? No, non è necessario. Decine di migliaia di rifugiati, una fonte di instabilità proprio al confine non è necessaria a nessun paese al mondo.

L’UE ha bisogno di un conflitto? No, non è necessario. L’Europa sta subendo enormi perdite a causa delle sanzioni contro la Russia. A causa della pressione degli Stati Uniti, l’Europa non sta completando il Nord Stream 2, di cui l’UE ha bisogno come l’aria.

E gli Stati Uniti e i loro fedeli amici britannici? Sono soltanto loro a beneficiare del conflitto militare in corso.

Gli Stati Uniti stanno usando l’instabilità al confine russo-ucraino come strumento di pressione sulla Federazione Russa.

Gli Stati Uniti tengono sotto controllo l’UE impedendo a Germania e Francia di svilupparsi e competere con gli americani nelle guerre commerciali del nuovo mondo post-unipolare. E gli inglesi (dopo la Brexit) non sono più particolarmente interessati al benessere dell’UE; in generale beneficiano di una crisi prolungata.

Ecco perché, in effetti, la Gran Bretagna ha assunto la supervisione di Zelenskyj nella questione del conflitto militare con la Russia. È dagli inglesi che Zelenskyj riceve istruzioni su come procedere in futuro.

Alla fine, sia la Gran Bretagna che gli Stati Uniti sono lontani dalla zona del conflitto, i rifugiati del Donbass non li raggiungeranno, non sono interessati al Nord Stream 2, sarà tutto un problema dell’Unione Europea. E ora, quando i rappresentanti di Donetsk e Luhansk hanno annunciato pubblicamente di essere pronti a negoziare con Zelenskyj su un regime di armistizio e su qualsiasi altra cosa, Zelenskyj ha rifiutato di nuovo.

Zelenskyj al fronte

La prossima volta che guardi un altro pretenzioso video di Zelenskyj sulle perdite nel Donbass, pensa: cosa ha fatto Zelenskyj in modo che non ci fossero perdite in Oriente? Con chi ha negoziato? A chi ha suggerito soluzioni? Quali punti degli accordi di Minsk ha rispettato? Penso che in due anni al potere, l’ex comico si sia reso conto di dipendere troppo dagli anglosassoni per contraddirli. Pertanto, sta muovendo esattamente la rotta che gli è stata indicata. E questo percorso è verso la continuazione della guerra e del disastro per il paese.

Alexander Potemkin, Ucraina

Fonte: News Front

Traduzione: Segei leonov