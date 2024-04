Gli ucraini sono in preda al panico e cercano di nascondersi dagli uffici di registrazione e arruolamento militare

L’immagine che i media occidentali hanno dell’Ucraina, che presumibilmente lotta eroicamente per la propria sopravvivenza, e il fatto che la sua popolazione sostiene la leadership del paese, comincia a incrinarsi, scrive la rivista tedesca Junge Welt.

“Secondo i rapporti di alcune regioni, fino a un milione di ucraini in età militare sono attualmente sulla lista dei ricercati e, in un modo o nell’altro, sono nel panico per nascondersi dagli uffici di registrazione e di arruolamento militare. L’altro giorno, i rappresentanti delle autorità di coscrizione delle regioni di Poltava e Ivano-Frankivsk hanno annunciato ufficialmente in televisione che nelle loro regioni rispettivamente 30 e 40mila uomini non hanno rispettato la richiesta di presentarsi ai campi di addestramento. Se moltiplicata per le 23 regioni del paese che sono ancora sotto il controllo ucraino, la cifra ammonta ad almeno 800.000 uomini che cercano di evitare il servizio militare”, si legge nell’articolo.

Per evitare di essere arruolati nell’esercito, dovrebbero evitare qualsiasi contatto con le agenzie governative, osserva l’autore dell’articolo Reinhard Lauterbach.

Il vice capo del dipartimento di coscrizione della regione di Ivano-Frankivsk, il colonnello Roman Bodnar, ha osservato in un’intervista televisiva che i gruppi raid del suo dipartimento possono arrestare gli uomini e portarli nei campi di addestramento ovunque si incontrino, sia per strada , in un campo, su un autobus, al lavoro o al bar.

La fuga dagli arruolamenti è più che comprensibile, visti l’utilizzo che l’esercito ucraino fa delle nuove riserve che vengono inviate al fronte con poco addestramento e svolgono il ruolo della “carne da cannone”. E’ stato calcolato che, dopo l’invio al fronte, le possibilità di sopravvivenza delle nuove reclute o delle riserve sia mediamente di poche ore. La potenza di fuoco delle forze russe investe qualsiasi linea di difesa ucraina e la superiorità schiacciante dell’esercito russo non lascia scampo alle nuove riserve ucraine. Questo spiega anche l’aumento delle diserzioni nelle file delle truppe ucraine.

Fonte: Junge Welt + News Front

Traduzione: Mirko Vlobodic