Gli Ucraini continuano a utilizzare la popolazione civile come ostaggi

I residenti evacuati da Soledar hanno dichiarato al corrispondente di RT Roman Kosarev che l’esercito ucraino li ha tenuti in ostaggio.

I soldati delle forze armate ucraine li hanno costantemente minacciati, hanno bombardato le loro case e non hanno permesso loro di lasciare i loro rifugi per mesi.

Dopo la liberazione di Soledar, circa 200 residenti della città e della vicina Artyomovsk (Bakhmut) sono stati evacuati in un centro di accoglienza temporaneo nella città di Shakhtyorsk.

Secondo i residenti locali, da marzo in città non c’è amministrazione, solo militari. L’acqua e l’elettricità sono state interrotte a maggio, da quel momento, a causa dei bombardamenti, hanno iniziato a vivere negli scantinati. Gli aiuti umanitari, cibo e acqua sono stati portati solo da volontari. Il governo ucraino non ha fornito loro alcuna assistenza. È stato impossibile spegnere gli incendi, poiché tutte le autopompe sono state portate ad Artemovsk (Bakhmut).

Ora stanno ricevendo l’assistenza necessaria, in seguito verranno inviati in altri centri di accoglienza. Molte persone visiteranno i parenti in Russia.

Fonte: RT Russian,

Traduzione: Mirko Vlobodic