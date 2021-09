Gli sviluppi della Disfatta USA/NATO in Afghanistan

di Alfredo Jalife Rahme

Evito di affrontare ora la scioccante recensione dello scienziato russo Dimitry Orlov ( https://bit.ly/3jM65QX ), per non parlare del francese Thierry Meyssan ( https://bit.ly/3tjhivl ), sulla catena di bugie incastonate nell’assemblea di Hollywood sull’11 settembre alla quale ha creduto la maggior parte del pianeta a causa del controllo delle reti multimediali/sociali e della sua perenne “guerra di propaganda”: forse l’arma più efficace dell’asse anglosassone degli Stati Uniti e della Grande Gran Bretagna, oggi in crisi.

Anche il Washington Post espone “The Afghanistan Papers: The War Against The Truth of the United States ( https://bit.ly/3BLtLuQ )”.

Da quando ho seguito la guerra della CIA in Afghanistan 40 (sic) anni fa, non ho perso di vista l’indelebile intervista a Le Nouvel Observateur di Zbigniew Brzezinski (ZB) – ex consigliere per la sicurezza nazionale di Carter, amico intimo di Obama e massimo geostratega di il Partito Democratico – che aveva confessato di aver teso una trappola all’ex URSS, con il suo fantoccio Osama Bin Laden – molto vicino al nepotismo dinastico di Bush – affinché Mosca potesse impantanarsi in Afghanistan, cosa che contribuì alla dissoluzione dell’impero sovietico ( https://bit.ly/3BBtH0C ).

L’ex direttore della DIA (Defense Intelligence Agency https://www.dia.mil ), il tenente generale Michael Flynn, aveva confessato che tutto l’armamentario jihadista è stata una creazione dei servizi segreti statunitensi: lo strumento geostrategico del Pentagono per la nuova cartografia Middle Est ( https://bit.ly/2ViOerj ).

Michael Flynn

Con così tanta confessione letteraria da parte dei matrushka jihadisti della CIA/DIA da più di 40 anni, i commons navigano nel campo minato degli intrighi e delle triangolazioni degli Stati Uniti e della Gran Bretagna nella roulette del casinò afghano ( https: // bit .ly/3n1YQWZ ).

Nientemeno che il generale Mark Milley, capo delle forze armate interforze statunitensi, ha predetto a Fox News durante il suo soggiorno a Ramstein (Germania) – dove si è recato per operare l’accoglienza di profughi, spie, collaboratori, appaltatori, consulenti e traduttori fuggiti dall’Afghanistan – una “probabile guerra civile” dopo il ritiro delle truppe statunitensi, che potrebbe portare alla parusia di “Al Qaeda o all’ascesa dell’ISIS o di altri miriadi (sic) gruppi terroristici ( https: // fxn. ws / 3h5aMn2 ) ”quando “la recrudescenza del terrorismo da quella regione in generale (sic) si vedrà tra 12, 24 o 36 mesi”.

US Army General Mark Milley,

Anche il generale Milley non è un esperto di caramelle e si è recentemente impegnato in un duello verbale con l’ex presidente Trump, che lo ha accusato di insubordinazione sotto il suo comando come comandante supremo ( https://reut.rs/3ncVh0a ). Inoltre, l’evacuazione caotica all’aeroporto di Kabul ha portato alle rabbiose richieste del generale Milley di presentare le sue dimissioni per inettitudine insieme al segretario alla Difesa Lloyd Austin ( https://bit.ly/2VkPES8 ).

Il controverso generale Milley sembra aver adottato i teoremi geopolitici eurasiatici del britannico Halford Mackinder, ereditati dal polacco-canadese-americano ZB e quel che resta dei geostrateghi nel Partito Democratico, mantenendo la spada di Damocle da potenziali bombardamenti in Afghanistan con i temibili droni statunitensi, che oggi vengono generosamente utilizzati in Somalia come banco di prova.

Secondo il generale Milley, i bombardamenti con i suoi letali droni sono un’alta possibilità – ripete le stesse giustificazioni di Biden ( https://bit.ly/3tjB61O ) – e dipenderanno dai “livelli molto intensi di indicatori (sic) e segnalazioni e osservazione di ISR ​​in tutta la regione (sic!)”. L’acronimo di ISR: Intelligence / Surveillance / Reconnaisance sta per spionaggio / sorveglianza / ricognizione.

Le truculente minacce di Biden e del generale Milley sono gestite nel bel mezzo del balletto diplomatico del segretario di Stato, l’israeliano-americano Antony Blinken, andato a negoziare con i talebani a Doha (Qatar), mentre il tenente generale Faiz Hameed, boss dello spionaggio pakistano, ha incontrato i leader talebani a Kabul per negoziare la formazione di un governo “inclusivo ( https://bit.ly/3zPm9qr )”.

I talebani non esisterebbero senza la benedizione del Pakistan.

Fonte: http://alfredojalife.com

Trduzione: Lucino Lago