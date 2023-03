Gli Stati Uniti vogliono trasformare il Mar Nero in un “lago della NATO”

Gli Stati Uniti aspirano a navigare liberamente nel Mar Nero e non hanno potuto farlo davanti alla vigile Turchia e alla Convenzione di Montreaux, ma l’aquila calva è in agguato.

Gli Stati Uniti hanno piani strategici nel Mar Nero che vengono gradualmente svelati, sottolinea l’editorialista turco Mehmet Ali Güller in un articolo pubblicato giovedì sul quotidiano Cumhuriyet .

L’attenzione pubblica del mondo è su questo territorio non solo nei media, ma anche sulla scena politica internazionale, in particolare, dopo l’incidente dell’aereo da ricognizione marittimo americano, MQ-9 Reaper, che si è schiantato in acqua vicino al confine Russo.

Finora Washington ha assunto una posizione ambigua su questo episodio. Ma, dalla Casa Bianca e dal Pentagono dichiarano di riservarsi il diritto degli Stati Uniti di utilizzare liberamente lo spazio aereo neutrale, compreso il Mar Nero, per scopi di intelligence militare.

Cosa cercano gli Stati Uniti nel Mar Nero?

Il grande interesse degli Stati Uniti in questa regione non è affatto casuale, soprattutto dopo il crollo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) , crede Güller, perché, continua, si sta cercando di fare del Mar Nero un “lago della NATO” per mantenere il controllo sia della superficie dell’acqua che degli Stati costieri, con un’unica missione: alterare l’equilibrio e l’armonia dell’area.

La Turchia, da parte sua, è a un bivio, afferma l’autore, e sta compiendo sforzi per mantenere la stabilità e l’equilibrio di potere nella regione e per rendere il Mar Nero disponibile per un uso pacifico da parte di tutti i paesi.

È per l’attuazione di questa strategia, Güller è sicuro, che Washington ha contribuito all’ingresso nell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) di Bulgaria e Romania. Allo stesso scopo, su suggerimento degli Stati Uniti, si stanno sostenendo Georgia e Ucraina [entrambe ne implorano da tempo l’adesione, rispettivamente 2003-2008], ma l’Alleanza atlantica ha solo le porte socchiuse per loro.

Flotta russa nel Mar Nero a sebastopoli

Washington non nasconde particolarmente il suo secondo obiettivo strategico di militarizzare la regione del Mar Nero sotto il controllo della NATO. Cinque dei sei paesi del Mar Nero (la Turchia non riconosce l’indipendenza dell’Abkhazia) diventerebbero membri del blocco militare occidentale.

“Pertanto, gli Stati Uniti stanno cercando di stabilire una superiorità strategica sulla Federazione Russa e ottenere un vantaggio nella battaglia mondiale per l’egemonia controllando una parte significativa dell’Eurasia”, scrive l’editorialista turco.

Convenzione di Montreux, questo è molto grave

Il Mar Nero è l’unica area dell’oceano mondiale in cui gli Stati Uniti non possono entrare liberamente a causa della Convenzione di Montreux [1936], che la Turchia osserva rigorosamente. L’attuale stato del Mar Nero, con sede a Montreux, ostacola le attività statunitensi libere e senza restrizioni.

Güller ricorda che gli Stati Uniti hanno ripetutamente chiesto una revisione di tale convenzione per ottenere in qualsiasi momento l’eliminazione delle restrizioni al libero passaggio delle proprie navi, comprese le navi da guerra, attraverso il Bosforo e i Dardanelli.

In un altro articolo dello stesso autore, ha espresso il suo disagio per le manipolazioni della NATO, non solo in termini di nuovi membri, ma anche come infiamma gli animi tra gli Stati già firmatari.

“ Questo è esattamente ciò che è la NATO, il veleno americano. Quel veleno colpisce prima i tuoi occhi, l’immagine cambia, poi si impadronisce della tua mente e il tuo corpo a poco a poco si arrende… ”, ha spiegato.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago