GLI STATI UNITI VANNO AVANTI CON LE SANZIONI “SNAPBACK” E LA “MASSIMA PRESSIONE” SULL’IRAN

L’Iran ha promesso di infliggere una risposta schiacciante '' contro gli Stati Uniti per aver continuato la loro crociata unilaterale per esercitare la massima pressione ” sull’Iran per conformarsi ai dettami di Washington e intimidire avversari e alleati allo stesso modo per costringerli a sostenere la reimposizione di sanzioni punitive contro l’Iran .

Il Segretario di Stato americano Pompeo chiede che altri paesi rispettino la decisione degli Stati Uniti di attivare “ sanzioni snapback ” ai sensi del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), un accordo internazionale da cui gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente nel maggio 2018.

Esattamente un anno dopo che gli Stati Uniti hanno abbandonato l’accordo nucleare, l’Iran ha iniziato gradualmente a ridimensionare il proprio rispetto degli impegni presi nell’ambito del patto, compresi quelli riguardanti le sue scorte di uranio arricchito.

Anche così, l’Iran è stato sottoposto al regime di ispezioni internazionali più completo di qualsiasi paese al mondo per quanto riguarda il suo programma nucleare e continua a concedere l’accesso all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), che ha costantemente confermato di non aver trovato prova che l’Iran sta portando avanti un programma di armi nucleari.

Tredici dei 15 membri dell’UNSC hanno affermato che la richiesta degli Stati Uniti di attivare le disposizioni delle “ sanzioni snapback ” è illegale poiché si sono ritirati dal JCPOA e quindi non sono più una parte dell’accordo, che è stato firmato da Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Russia, Cina, Iran e UE nel 2015. Washington sostiene che, in quanto uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, ha il diritto di chiedere sanzioni snapback.

Undici membri del consiglio si sono astenuti nel voto per estendere l’embargo sulle armi ai sensi del PACG, con Russia e Cina che si sono opposte alla misura. Solo gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana hanno sostenuto la risoluzione.

Consiglio di Sicurezza dell’ONU

In una lettera al Consiglio di sicurezza, i firmatari europei dell’accordo – Regno Unito, Francia e Germania – hanno affermato che la cessazione delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran continuerà, aggiungendo che qualsiasi decisione o azione degli Stati Uniti per reimporle ” non è in grado di produrre effetti giuridici ”.

Imperterrito dall’incapacità di convincere il Consiglio di sicurezza ad approvare la mossa degli Stati Uniti, Pompeo ha annunciato la reimplementazione di “praticamente tutte le sanzioni delle Nazioni Unite precedentemente revocate alla Repubblica islamica dell’Iran”.

Nella sua ultima dichiarazione in merito, Pompeo ha delineato gli elementi chiave del piano statunitense per imporre unilateralmente le sanzioni, affermando che:

“Gli Stati Uniti hanno intrapreso questa azione decisiva perché, oltre al mancato rispetto da parte dell’Iran degli impegni presi dal PACG, il Consiglio di sicurezza non ha esteso l’embargo sulle armi dell’ONU all’Iran, in vigore da 13 anni.

L’inazione del Consiglio di Sicurezza avrebbe spianato la strada all’Iran per acquistare ogni sorta di armi convenzionali il 18 ottobre. Fortunatamente per il mondo, gli Stati Uniti hanno intrapreso un’azione responsabile per impedire che questo accada. In conformità con i nostri diritti ai sensi dell’UNSCR 2231, abbiamo avviato il processo di snapback per ripristinare praticamente tutte le sanzioni ONU precedentemente revocate, compreso l’embargo sulle armi. Di conseguenza, il mondo sarà più sicuro “. ( La stessa affermazione fatta dal presidente W. Bush in occasione della guerra all’Iraq ).

Le misure includono un embargo completo sulle armi, restrizioni sull’arricchimento dell’uranio, un divieto di test o sviluppo di missili balistici e sanzioni per il trasferimento di tecnologia relativa ai missili.

In una dichiarazione a seguito della scadenza di un termine fissato dagli Stati Uniti, Pompeo ha minacciato “conseguenze” per qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite che non si attenga alle misure punitive.

La Casa Bianca ha in programma di emettere lunedì un ordine esecutivo che spieghi come gli Stati Uniti applicheranno le sanzioni ripristinate, e ci si aspetta che i dipartimenti di Stato e del Tesoro delineano come le persone e le imprese straniere saranno penalizzate per le violazioni.

Domenica il presidente iraniano Hassan Rouhani si è rivolto alla nazione in una riunione di gabinetto televisiva in diretta, durante la quale si è congratulato con le potenze mondiali per aver resistito alle pressioni statunitensi per ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite e dicendo che lo sforzo “ha raggiunto il suo punto di fallimento definitivo”.

Oggi, ha detto Rouhani, “sarà un giorno memorabile nella storia della diplomazia del nostro Paese.

L’America si sta avvicinando a una certa sconfitta nella sua mossa di sanzioni … Ha affrontato la sconfitta e la risposta negativa della comunità internazionale. Non cederemo mai alla pressione degli Stati Uniti e l’Iran darà una risposta schiacciante al bullismo americano …

Oggi possiamo dire che la ‘massima pressione’ degli Stati Uniti contro la nazione iraniana, politicamente e legalmente, si è trasformata nel ‘massimo isolamento’ per gli Stati Uniti “. (Fonte: South Front )

Sergei Ryabkov



La Russia ha annunciato la sua posizione sulla questione della vendita di armi all’Iran

L’assistente del ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha affermato che la cooperazione con l’Iran sta procedendo in base alle esigenze dei due paesi, sottolineando che il suo paese non ha paura del divieto degli Stati Uniti sulla vendita di armi all’Iran.

Questo è avvenuto in risposta alle minacce dell’America di imporre un embargo ai paesi che intraprendono scambi commerciali con l’Iran e non seguono l’embargo delle Nazioni Unite contro l’Iran, che sostiene abbia attivato secondo il meccanismo di attivazione.

L’agenzia di stampa TASS ha riferito che Ryabkov ha affermato in una dichiarazione lunedì a Mosca che la Russia è abituata all’embargo e non ha paura dell’embargo statunitense sulla vendita di armi all’Iran.

L’aiutante del ministero degli Esteri russo ha aggiunto: Non abbiamo paura dell’embargo americano e ci siamo abituati. Questo problema non influirà affatto sulla nostra politica. La nostra cooperazione con l’Iran è multiforme e la cooperazione militare procede secondo i bisogni e i desideri di entrambe le parti.

