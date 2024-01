Gli Stati Uniti usano il conflitto con l’Iran come capro espiatorio per i loro crimini genocidi

La situazione evidenzia la complicità degli Stati Uniti nelle azioni di Israele e la potenziale escalation con l’Iran.

Di Finian Cunningham (*)

Che assurdo! Il segretario di Stato americano Antony Blinken sta “freneticamente” attraversando il Medio Oriente “avvertendo” che il conflitto si sta intensificando fino a inghiottire la regione.

Il piromane Washington grida “al fuoco” in una regione che sta facendo esplodere.

Questo mentre Washington alimenta il genocidio senza sosta di Israele a Gaza e in Cisgiordania. E mentre gli Stati Uniti e Israele assassinano i massimi comandanti di Hamas, Hezbollah e iraniani in Libano e Iraq.

Questo mentre gli Stati Uniti bloccano palesemente le richieste di cessate il fuoco rivolte alle Nazioni Unite e mentre inviano navi e aerei da guerra nella regione.

I Blinken saranno in tournée in nove paesi questa settimana, tra cui Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, oltre a Israele. È il suo quinto viaggio nella regione dal 7 ottobre.

Un titolo della NBC dichiarava : “La violenza aumenta in Cisgiordania poiché Blinken mira a limitare la diffusione del conflitto”.

Come gran parte della copertura mediatica occidentale, Washington è dipinta come una sorta di sfortunato sostenitore della pace. Questo atteggiamento delirante fa rivoltare lo stomaco quando la realtà dimostra che gli Stati Uniti sono pienamente complici del genocidio contro i palestinesi. Ed è pienamente complice nel pericoloso inasprimento del conflitto a livello regionale.

È uno scherzo disgustoso presentare Blinken e l’amministrazione del presidente Joe Biden mentre cercano di reprimere le tensioni regionali che hanno raggiunto il punto di ebollizione proprio a causa della politica statunitense che sostiene e arma gli implacabili massacri di Israele.

Washington ha rifiutato categoricamente di chiedere a Israele di chiamare un cessate il fuoco per il massacro iniziato il 7 ottobre in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele. L’offensiva genocida di Israele è giunta al suo quarto mese con un bilancio delle vittime stimato in quasi 30.000 palestinesi, principalmente donne e bambini, secondo Euro-Med Monitor.

Gli Stati Uniti stanno militarizzando follemente la regione, aggiungendo ulteriore benzina all’inferno. Il dispiegamento di forze navali nel Mar Rosso per contrastare il blocco delle navi israeliane da parte dello Yemen è solo una parte della più ampia militarizzazione a sostegno di Israele. Non ci sarebbe bisogno di una flottiglia navale se venisse attuato un cessate il fuoco.

L’amministrazione Biden ha respinto anche questa settimana i leader arabi e islamici che chiedevano un cessate il fuoco e un accesso urgente agli aiuti umanitari a Gaza e in Cisgiordania, dove le condizioni sono peggiorate fino a diventare una miserabile carestia per quasi due milioni di persone. Tuttavia, Washington non fa nulla, anche se i politici israeliani parlano apertamente di pulizia etnica nei territori palestinesi occupati.

Se il Medio Oriente dovesse finire in una conflagrazione, non commettere errori, il disastro sarà gestito da Washington. La pacificazione del regime israeliano da parte degli Stati Uniti va avanti da decenni e ha completamente alimentato una situazione di ingiustizia e oppressione. Ma gli ultimi quattro mesi di totale indulgenza verso un regime genocida senza legge sono l’ultimo fattore scatenante.

Una possibile via d’uscita per gli Stati Uniti è quella di incolpare l’Iran e i suoi alleati regionali e in questo modo cercare di dividere e governare le nazioni arabe.

Sotto il titolo “La minaccia di un conflitto più ampio con l’Iran”, il New York Times ha scritto in un editoriale: “Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele e il bombardamento israeliano della Striscia di Gaza hanno incoraggiato un Iran nuovamente aggressivo . Dopo aver lanciato decine di attacchi in tutta la regione, gruppi per procura iraniani sono entrati in conflitto diretto con le forze statunitensi due volte la scorsa settimana, e Washington minaccia apertamente attacchi aerei se la violenza non diminuisce”.

Questa è una sorprendente impresa di inversione della realtà da parte del Times. Il massacro di Israele, pienamente consentito dagli Stati Uniti, viene in qualche modo proiettato sull’Iran come “incoraggiato e nuovamente aggressivo”.

Ma si può facilmente discernere ciò che Washington intende fare qui. Sta cercando di deviare la crescente ostilità e disgusto a livello regionale nei confronti dell’America e dei suoi ipocriti complici europei, giocando la carta iraniana.

La CNN ha riferito : “Molte delle conversazioni di Blinken con i leader arabi si concentreranno sullo spettro dell’Iran, che si ritiene, dicono esperti e funzionari [sic], che stia cercando di mescolare la pentola evitando di provocare una guerra vera e propria”. (A proposito, è la CNN che cita fonti di propaganda dell’intelligence americana.)

Gli americani devono urgentemente frenare la rabbia accumulata contro Washington e Israele in tutta la regione, individuando l’Iran come capro espiatorio. Questo è un tentativo di alimentare le passate rivalità settarie tra le nazioni arabe sunnite come l’Arabia Saudita e l’Iran sciita.

Washington sta cercando di far credere che l’Iran e i suoi alleati regionali Hezbollah in Libano e Iraq, così come gli Houthi nello Yemen e lo Stato siriano guidato da Assad, siano nemici della pace nella regione. È una mossa audace.

Questa settimana il New York Times ha fatto rivivere i timori che l’Iran sia vicino alla costruzione di una bomba nucleare. Affermava che a Teheran mancavano solo “settimane” per convertire l’uranio arricchito in tre armi. Anche la piattaforma giornalistica preferita della CIA, nello stesso articolo, cercava di ritrarre l’Iran in una nuova alleanza con Russia e Cina, lasciando intendere che quest’ultima ora stava aiutando l’Iran a costruire una bomba.

Questa potrebbe essere l’ultima scommessa sconsiderata da parte di Washington e dei suoi delegati israeliani.

Gli israeliani sono abbastanza sconvolti da lanciare attacchi aerei sull’Iran per eliminare presunti impianti nucleari. Israele ha minacciato di farlo in passato. Anche se l’Iran ha più volte negato di avere intenzione di costruire un’arma nucleare. E, in ogni caso, cosa accadrebbe se lo facesse l’Iran? Israele possiede circa 150 bombe nucleari, tutte ottenute illegalmente.

L’abominevole genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania sta dimostrando la portata della denuncia dei crimini imperialisti americani. Il mondo vede più che mai la complicità di Washington nei crimini di guerra di Israele. Non solo complicità ma piena colpevolezza.

Nel disperato tentativo di distogliere l’attenzione globale dalle sue mani intrise di sangue, Washington e il suo cane da attacco israeliano vedono una via d’uscita: intensificare il conflitto con l’Iran.

*Finian Cunningham. Ex redattore e scrittore per le principali testate giornalistiche. Ha scritto molto sugli affari internazionali

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago