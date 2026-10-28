Gli Stati Uniti uccidono 5 persone nel Pacifico mentre persistono accuse infondate di traffico di droga.

Gli esperti legali avvertono che la campagna di attacchi alle imbarcazioni dell’amministrazione Trump potrebbe configurarsi come esecuzioni extragiudiziali, in assenza di prove concrete che le vittime fossero trafficanti.

(Nella foto pescatori colombiani assassinati dagli USA )

Giovedì, l’esercito statunitense ha ucciso cinque persone in un attacco contro un’imbarcazione nell’Oceano Pacifico orientale, nell’ambito dell’ultima operazione della crescente campagna militare di Washington contro le presunte reti di narcotraffico in America Latina.

Il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha affermato che l’imbarcazione è stata presa di mira lungo quelle che ha definito “rotte consolidate del narcotraffico”. Tuttavia, nonostante citasse “informazioni di intelligence confermate”, i militari non hanno fornito pubblicamente prove che l’imbarcazione stesse trasportando stupefacenti al momento dell’attacco.

I filmati diffusi sui social media mostravano un’imbarcazione nel mirino prima di essere colpita e avvolta dalle fiamme.

Secondo le stime dei media, l’operazione è uno degli oltre 70 attacchi di questo tipo perpetrati da quando il presidente statunitense Donald Trump è tornato alla Casa Bianca per un secondo mandato, con un bilancio complessivo di oltre 240 vittime.

L’operazione si inserisce in una più ampia escalation ordinata dall’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che ha sempre più spesso inquadrato le operazioni antidroga come parte di un conflitto armato contro quelle che definisce organizzazioni “narcoterroristiche”.

I critici, tuttavia, hanno messo in discussione sia le prove a sostegno di molti degli attacchi, sia la classificazione dei bersagli come “narcoterroristi”.

L’amministrazione statunitense non ha ancora fornito prove conclusive che le navi prese di mira trasportassero droga, e gli attacchi hanno alimentato una controversia sulla loro legalità.

Esecuzioni extragiudiziali

La campagna, in continua espansione, ha attirato un’attenzione sempre maggiore da parte di legislatori, esperti legali militari e organizzazioni per i diritti umani.

Le organizzazioni per i diritti umani sostengono che le uccisioni potrebbero configurarsi come esecuzioni extragiudiziali, poiché le persone colpite sembrano essere state civili che non rappresentavano un pericolo imminente per gli Stati Uniti.

I senatori statunitensi hanno ripetutamente chiesto al Pentagono di pubblicare i filmati integrali degli attacchi, citando preoccupazioni in merito alla trasparenza e alla responsabilità.

Anche gli esperti di diritto hanno contestato la giustificazione addotta dall’amministrazione per le operazioni, sostenendo che Washington non ha ancora definito chiaramente il quadro giuridico che regola l’uso ripetuto della forza militare letale al di fuori dei campi di battaglia convenzionali.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago